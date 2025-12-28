Öljyn hinta luisussa – ylituotanto painaa markkinoita

Dark Mode Light Mode
Öljyn hinta jatkaa laskuaan, kun markkinat pelkäävät yli­tarjontaa.
28.12.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Kuva: Depositphotos.
Raakaöljyn Brent-laadun hinta on painunut jälleen kohti 60 dollarin rajaa tynnyriltä, kun vielä kolme kuukautta sitten hinta lähenteli 68 dollaria. Yhdysvalloissa viitearvona käytettävä WTI on laskenut alle 57 dollarin.

Hintojen pudotus kuukaudessa on ollut jyrkin sitten vuoden 2020 koronapandemiakriisin. Brent-laadun hinta kävi keväällä ja kesällä hetkellisesti jopa yli 120 dollarissa.

Kehitys on pitkälti seurausta kahdesta samansuuntaisesta tekijästä: kasvavasta tarjonnasta ja vaimeasta kysynnästä.

Talouskasvun hidastuminen paljon öljyä käyttävässä Kiinassa ja Euroopassa on heikentänyt polttoaineiden kulutusnäkymiä, samalla kun öljyntuotanto on kasvanut etenkin Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.

Kiinan talouskasvu on siirtynyt nopean nousuvaiheen jälkeen selvästi hitaammalle uralle, ja kasvu on enää vain hieman maailmantalouden keskivauhtia nopeampaa. Hidastumisen taustalla ovat ennen kaikkea maan rakenteelliset ongelmat, kuten työikäisen väestön väheneminen, investointivetoisen mallin hiipuminen, heikko tuottavuuskehitys sekä kiinteistösektorin kriisi ja kuluttajien luottamuksen heikkeneminen.

Öljyjärjestö ja Yhdysvallat lisäävät tuotantoa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaavat Floridassa sunnuntaina keskustellakseen Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Neuvottelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa konkreettinen tulos saattaa olla lähempänä kuin moneen vuoteen.

Sijoittajille tämä tarkoittaa kuitenkin paradoksaalisesti uusia riskejä.

Mikäli rauhansopimus johtaisi Venäjän öljynvientiin kohdistuvien pakotteiden asteittaiseen purkuun, markkinoille voisi virrata jopa miljoonia lisäbarreleita päivässä. Jo nyt öljykauppiaat arvioivat, että öljyn geopoliittinen riskilisä on lähes kadonnut muutamassa viikossa.

Öljyntuottajajärjestö OPEC+ on toistaiseksi pitänyt kiinni asteittaisista tuotantoleikkauksistaan, mutta useat jäsenmaat ovat jo ylittäneet kiintiönsä. Samanaikaisesti Yhdysvaltain liuskeöljytuotanto on jatkanut kasvuaan, vaikka investoinnit ovat hidastuneet korkotason vuoksi.

Pitkän aikavälin hintapaineet eivät hellitä

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) arvioi joulukuun raportissaan, että vuonna 2026 öljyn tarjonta ylittää kysynnän lähes neljällä miljoonalla tynnyrillä päivässä. Se merkitsee noin neljän prosentin ylitarjontaa koko maailman kulutuksesta.

Öljyvarastot ovat kasvaneet lähes kaikilla suurilla teollisuusalueilla.

Euroopassa energian säästötoimet ja uusiutuvien lisääntyminen ovat vähentäneet polttoaineen kulutusta. Yhdysvalloissa bensiinin kysyntä on jäänyt alle viiden vuoden keskiarvon, ja kulutusennusteita on leikattu toistuvasti.

BOK Financialin analyytikko Dennis Kissler toteaa, että markkinoiden perusongelma pysyy samana. ”Ylisuuret varastot ja hidas kysynnän elpyminen pitävät hinnat paineessa vielä pitkään”, Kissler arvioi.

Vaikka Lähi-idän jännitteet ja Nigerian levottomuudet ovat hetkellisesti tukeneet hintaa, niiden vaikutus on jäänyt lyhytaikaiseksi. Monet analyytikot uskovat, että hintatason vakiintuminen edellyttää selkeää kysynnän piristymistä tai uusia tuotantoleikkauksia.

28.12.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
17 katselua

