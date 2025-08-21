Suomen työmarkkinatilanne on murheellinen

Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2025 toisella neljänneksellä 28 900, joka on peräti 38 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin avoimia työpaikkoja oli 47 000. Tiedot kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta.
Toisella neljänneksellä avoimista työpaikoista 18 800 eli 65 prosenttia oli yksityisten yritysten omistamissa toimipaikoissa. Avointen työpaikkojen lukumäärä vähentyi vuodentakaiseen verrattuna erityisesti yksityisen sektorin toimipaikoilla, joissa vähennys oli 15 800 avointa työpaikkaa.
Avointen työpaikkojen määrä vähentyi kaikilla suuralueilla, ja muutos oli suurin Pohjois- ja Itä-Suomessa, joissa vähennys oli 7 600 työpaikkaa.
Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avoimet työpaikat vähentyivät lähes kaikissa toimialaryhmissä, ja erityisesti rakentamisen (-4 300) toimialalla. Avointen työpaikkojen lukumäärä vähentyi myös kaikissa toimipaikkojen kokoluokissa.
Toisella vuosineljänneksellä kaikista avoimista työpaikoista määräaikaisia oli 39 prosenttia, mikä oli neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.
Pieni hopeareunus avoimissa työpaikoissa on se, että osa-aikaisten työpaikkojen osuus kaikista avoimista työpaikoista oli 15 prosenttia, joka on pienempi kuin edellisvuoden 19 prosenttia.
Avoimista työpaikoista 37 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, mikä on kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Surkeiden työpaikkalukujen taustalla lienee ennen kaikkea yritysten heikko kysyntätilanne.
”EK:n suhdannebarometrissa työvoiman saatavuus oli heinäkuussa kasvun esteenä vain 10 prosentilla yrityksistä ja yleisin ongelma oli kysynnän heikkous”, kertoo EK.n ekonomisti Jouko Kangasniemi viestipalvelu X:ssä.
— Jouko Kangasniemi (@kngsnm) August 19, 2025