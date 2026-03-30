Solar Foods etenee tuotantosuunnitelmissaan

Suomalainen elintarviketeknologiayhtiö Solar Foods Solar pyrkii kaupallistamaan eläinperäistä ravintoa korvaavia elintarvikeraaka-aineita sekä niiden tuottamiseen käytettävää patentoitua teknologia-alustaa, vetyfermentointia.

Yhtiön tuotantoprosessi on hämmästyttävä. Solar Foods tuottaa proteiinirikasta Solein-elintarvikeraaka-ainetta hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä pääasiallisina raaka-aineina.

Kyseessä on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa oleva yhtiö, jolla ei käytännössä ole vielä liikevaihtoa.

Kasvunäkymät ovat silti kovat.

Yhtiö aikoo keskittyä Health & Performance Nutrition -segmenttiin erityisesti Yhdysvalloissa, joka on yksi korkean proteiinipitoisuuden tuotteiden tärkeimmistä globaaleista markkinoista. Tämä kohdesegmentti kuluttaa vuosittain noin 500 kilotonnia proteiinijauhetta, ja se on kasvanut jatkuvasti terveys-, ravitsemus- ja kuntoilutrendien ansiosta.

Solar Foodsin mukaan soleinillä on hyvät edellytykset menestyä tässä segmentissä sen hyvien ravinto- ja vastuullisuusominaisuuksien ansiosta.

Yhtiö tavoittelee vähintään 48 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2028.

Solar Foods allekirjoitti ensimmäiset toimitussopimukset yhdysvaltalaisten asiakkaiden kanssa, ja kaksi Health & Performance nutrition -yritystä kertoivat aikeestaan tuoda Soleinista valmistettuja tuotteita kuluttajien saataville Yhdysvalloissa vuoden 2026 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Viime vuonna yhtiö allekirjoitti neljä aiesopimusta koskien kaupallistamissuunnitelmaa yhteensä 6,5-7,65 kilotonnin Solein-vuosituotannolle. Sitoviin sopimuksiin johtaessaan kokonaisvolyymisitoumus vastaisi noin 100–120 prosenttia tulevan Factory 02 -tuotantolaitoksen suunnitellusta 6,4 kilotonnin tuotantokapasiteetista.

Japanilainen elintarvikeyhtiö The Ajinomoto Group lanseerasi vuoden aikana useita

uusia Soleinia sisältäviä tuotteita Singaporessa. Solar Foods ja Ajinomoto solmivat

strategisen sopimuksen tuotekehitysyhteistyöstä vuonna 2023.

Factory 02 -projekti etenee

Solar Foods kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että se etenee ensimmäisen teollisen mittakaavan tuotantolaitoksensa Factory 02:n suunnittelussa.

Yhtiö aloitti tuotantolaitoksen esisuunnittelun vuoden 2025 alussa, ja on nyt saattanut päätökseen tuotantolaitoksen edistyneen konseptisuunnitteluvaiheen. Tämä mahdollistaa etenemisen viimeiseen ennen investointipäätöstä toteutettavaan suunnitteluvaiheeseen.

Konseptisuunnittelun vaiheessa Solar Foods loi eri suunnittelualat kattavan edistyneen konseptisuunnitelman. Vaiheen toteutuksessa yhtiö teki yhteistyötä globaalin suunnittelu-, insinööri- ja projektinhallintayritys Blue Projectsin kanssa. Blue Projects toimi projektissa suunnittelukumppanina ja auttoi muuntamaan Solar Foodsin oman prosessiteknologian integroiduksi laitoskonseptiksi ja toteutettavaksi laitossuunnitelmaksi, jotka vastaavat yhtiön pitkän aikavälin operationaalisia tavoitteita.

Konseptisuunnitteluvaiheen viimeistely mahdollistaa Solar Foodsille etenemisen kohti Factory 02 -tuotantolaitoksen seuraavaa suunnitteluvaihetta, jonka tavoitteena on edistää nykyistä projektisuunnitelmaa.

Kyseessä on projektin viimeinen suunnitteluvaihe ennen lopullista investointipäätöstä.

”Edistyneen konseptisuunnitteluvaiheen onnistunut viimeistely on suuri virstanpylväs Factory 02 -projektissa, ja se mahdollistaa meille etenemisen askeleen lähemmäs lopullista investointipäätöstä. Rakennamme kansainvälisesti täysin uniikkia tuotantolaitosta, joka skaalaa tuotantoteknologiaamme entisestään teolliseen mittakaavaan”, sanoo Solar Foodsin operatiivinen johtaja Tiia Kuusimäki.

Ainutlaatuinen teollisen mittakaavan tuotantolaitos

Factory 02 laajentaa Soleinin tuotantokapasiteettia Factory 01 -tuotantolaitoksen 160 tonnista 6 400 tonniin vuodessa. Factory 02 -tuotantolaitoksen rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain: Ensimmäisen vaiheen suunnittelukapasiteetti on 3,2 kilotonnia vuodessa, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 lopussa.

Seuraavana vuonna tuotantolaitosta on tarkoitus laajentaa toisessa vaiheessa 6,4 vuotuisen kilotonnin suunnittelukapasiteettiin asti.

Solar Foods on päättänyt edetä Factory 02 -tuotantolaitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa strategisten kumppaneiden verkoston kanssa, jolloin yhtiö pääsee itse keskittymään yhä vahvemmin ydinteknologiansa kaasufermentaation ja siihen liittyvän biologian kehittämiseen sekä Soleinin globaaliin kaupallistamiseen.

Solar Foods ja GEA, yksi maailman suurimmista elintarvike-, juoma- ja lääkesektorien järjestelmätoimittajista, ovat allekirjoittaneet yksinoikeussopimuksen Factory 02 -tuotantolaitokseen liittyvien laitteiden ja palveluiden toimituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja kuljetuksesta neuvottelemiseksi. Solar Foods ja GEA ovat sopineet neuvottelevansa myös pitkäaikaisen strategisen kumppanuuden ehdoista.

GEAn lisäksi Solar Foodsin tavoitteena on valita 2–3 strategista kumppania, jotka tulisivat vastaamaan esimerkiksi Factory 02 -tuotantolaitoksen vedyntuotannosta, sähköverkoista sekä jäähdytys- ja lämmityskapasiteetista.

Yhtiö tutkii myös kiinteistösijoitusvaihtoehtoja tuotantolaitosta varten ja on nimittänyt Vicus Capital Advisorsin neuvonantajakseen.

”Maailmanlaajuiset ruoantuotannon haasteet ja miljardien ihmisten ruokkiminen vaativat perustavanlaatuisesti erilaisia tapoja tuottaa ruokaa, ja vaihtoehtoisten proteiinien kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kaasufermentaatioteknologia muuttaa koko ruoantuotannon infrastruktuurin, ja se tarjoaa kustannustehokkaan, helposti skaalautuvan ruoantuotantomenetelmän, jolla on vain vähäinen vaikutus ympäristöön”, Kuusimäki sanoo.

Mitä on Solein?

Solar Foodsin solein on mikrobipohjainen, ilmasta tuotettu ruokaproteiini, jota käytetään elintarviketeollisuuden ainesosana proteiininlähteenä. Se on jauhemaista, miedon makuista ja rakenteeltaan soijaa tai kuivattuja leviä muistuttavaa, joten se voidaan ”piilottaa” jogurtteihin, välipaloihin, kasviproteiinituotteisiin, leipään tai pastaan ilman voimakasta omaa aromia.

Solein syntyy niin, että luonnosta löydettyä yksisoluista mikrobia kasvatetaan fermentoimalla; mikrobille syötetään hiilidioksidia, vettä, ravinteita ja uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä, jolloin se muodostaa biomassaa, joka kuivataan proteiinijauheeksi.

Prosessi muistuttaa periaatteeltaan oluenpanon kaltaista fermentointia, mutta raaka-aineena ei ole viljaa vaan ilmasta otettu hiilidioksidi, ja lopputuote on neutraalin makuinen proteiinijauhe.

Ravintosisällöltään solein on runsasproteiininen: jauheessa on tyypillisesti noin 65–70 prosenttia proteiinia, lisäksi kuitua, jonkin verran rasvaa sekä vitamiineja ja kivennäisaineita, esimerkiksi rautaa ja B-ryhmän vitamiineja, myös B12-vitamiinia. Tuote on vegaaninen eikä sisällä kolesterolia, ja sen on tarkoitus toimia vaihtoehtona sekä eläin- että kasviproteiineille sekä ravitsemusprofiilia täydentävänä lisäaineksena eri ruokatuotteissa.

Ympäristönäkökulmasta soleinin valmistuksen hiilijalanjäljen on raportoitu olevan murto-osa erityisesti punaisen lihan tuotannosta, koska tuotanto ei ole sidottu peltopinta-alaan, eläimiin tai perinteiseen maatalouteen.

Soleinia on jo käytetty kaupallisissa tuotteissa, kuten Singaporeen myydyssä jäätelössä ja suklaassa, ja yhtiö tavoittelee lupia laajempaan elintarvikekäyttöön eri markkinoilla.