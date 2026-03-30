Helsingin yliopisto takoo kovaa sijoitustuottoa uudistetulla suoraviivaisella strategialla

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset ovat vuodesta 2019 alkaen tuottaneet vuosittain noin kaksi prosenttiyksikköä vertailuindeksiään ja vertailuryhmäänsä paremmin.

Yliopisto kertoo tiedotteessaan, että sen tieteeseen nojaava strategia lunastaa lupauksensa sekä tuoton että kestävyyden mittareilla.

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitustoiminnan vuoden 2025 raportissa arvioidaan toiminnan menestystä viidessä ulottuvuudessa: vertailuindeksin valinta, tuotto suhteessa vertailuindeksiin, tuotto suhteessa vertailuryhmään, haitalliset ympäristövaikutukset sekä myönteiset ulkoisvaikutukset.

Analyysissa todetaan, että vertailuindeksi on riittävän edustava, vuosituotto on ylittänyt sekä vertailuindeksin että vertailuryhmän keskiarvon noin kaksi prosenttiyksikköä vuosittain, hiilijalanjälki sekä vedenkulutus ovat olleet noin puolet alhaisempia kuin niiden vertailukohdat, ja pääomasijoituksissa piilee merkittävien myönteisten ulkoisvaikutusten mahdollisuus.

Helsingin yliopistokonserni hallinnoi viime joulukuun lopussa lähes 830 miljoonan euron arvoisia arvopaperisijoituksia.

Yliopiston nykyinen sijoitusstrategia otettiin käyttöön vuonna 2019, minkä jälkeen yli 90 prosenttia sijoituksista on allokoitu uudelleen.

Pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto-odotus on 4,0 prosenttia vuodessa. Toteutunut vuosituotto on tammikuusta 2019 lähtien ollut keskimäärin 11,7 prosenttia, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin vertailuindeksin vastaava.

Tosin seitsemän vuoden ajanjakso ei ole vielä kovin pitkä, jotta siitä voitaisiin vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Yhdysvaltain dollarin voimakas heikkeneminen suhteessa euroon rasitti tuottoa vuonna 2025, mutta valuuttakurssien tuottovaikutus on ollut vähäinen pidemmällä aikavälillä.

”Uudistaessamme arvopaperisijoitustoimintamme seitsemän vuotta sitten meitä ohjasi yksinkertainen ajatus: luotamme tieteeseen. Vuosien mittaan tämä luottamus on vain vahvistunut. Toimintamme heijastaa arvojamme ja tulokset ovat olleet vähintäänkin tyydyttäviä”, toteaa talousjohtaja Marjo Berglund.

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitustoiminta rakentuu tieteen pohjalle: Sen kulmakivet ovat laaja hajauttaminen, alhaiset kustannukset, johdonmukainen riskitaso, sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

Sijoitusvaroista vähintään 90 prosenttia hajautetaan maailmanlaajuisesti listattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Lisäksi enintään 10 prosenttia sijoitusvaroista keskitetään ensisijaisesti Helsingin yliopiston yhteydessä perustettuihin spinout- ja startup-yrityksiin.

Helsingin yliopiston arvopaperisijoitusten perustan muodostaa muutama ESG-riskeihin liittyviä epävarmuustekijöitä hillitsevä, kustannustehokas indeksirahasto. Sijoitusten neutraalina allokaationa ja vertailuindeksinä yliopisto käyttää 70 prosenttia maailmanlaajuisia arvopapereita ja 30 prosenttia maailmanlaajuisia joukkovelkakirjalainoja.

Kaupankäyntikustannukset yliopisto minimoi välttämällä mahdollisuuksien mukaan allokaation tasapainottamista.