Vuokrat jatkavat laskua pääkaupunkiseudulla – Kojamon mahdollisuus vuokrien nostoon rajallinen

Kojamolla ei ole vielä mahdollisuuksia vuokrien nostoon, mutta tukea tuloskehitykselle tulee vuokrausasteen noususta.

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat vuoden 2025 heinä-syyskuussa pääkaupunkiseudulla 0,5 prosenttia ja nousivat muualla Suomessa 0,6 prosenttia vuodessa.

Eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Rovaniemellä (2,0 prosenttia), Vaasassa (1,2 prosenttia) sekä Mikkelissä (1,1 prosenttia).

Vuokrat laskivat eniten Vantaalla (-1,3 prosenttia), Hyvinkäällä (-1,1 prosenttia) sekä Porvoossa (- 1,1 prosenttia).

Vuokrat ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla vuonna 2025 poikkeuksellisen suureksi kasvaneen vuokra-asuntotarjonnan, heikentyneen vuokrakysynnän ja valtion tukeman ylituotannon vuoksi.​

Pääkaupunkiseudulla on valmistunut useita vuosia ennätysmäärä uusia vuokra-asuntoja, etenkin valtion tukemia ARA-kohteita. Näiden rakentaminen on jatkunut, vaikka kysyntä ei ole kasvanut samaa tahtia, mikä on johtanut suureen tyhjien vuokra-asuntojen määrään.​

Koronapandemian jälkeinen etätyö ja muuttovirrat maan sisällä ovat vähentäneet painetta asua Helsingin kalliilla alueilla. Lisäksi muuttoliike ulkomailta ei ole palannut pandemiaa edeltävälle tasolle, mikä on heikentänyt pienten asuntojen kysyntää.​

Useat asiantuntijat ovat todenneet, että valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on kasvanut epätarkoituksenmukaisesti. Osa kohteista on jäänyt vajaakäytölle, ja joissakin tapauksissa ARA-asunnot ovat kalliimpia kuin vastaavat omistusasunnot, mikä vääristää markkinaa.​

Vuokranantajat tarjoavat yhä useammin alennuksia, kuten ensimmäiset kuukaudet ilman vuokraa tai lahjakortteja, mikä käytännössä laskee vuokratasoa vielä tilastojakin enemmän.

Pörssiyhtiöistä asuntojen ylitarjonta on ollut ongelma Kojamolle, jonka omistamasta asuntokannasta iso osa sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

OP arvioi aamukatsauksessa, että Kojamon mahdollisuus vuokrien korotukseen säilyy pääkaupunkiseudulla olemattomana rajallisena vielä ensi vuodenkin aikana.

Ylitarjonta tulee kuitenkin sulamaan asteittain vuosina 2026-2027 jäissä olevan rakentamisen ja muuttoliikkeen seurauksena, pankki uskoo.

OP:n mukaan ansiotason kehitys on ollut pääkaupunkiseudulla merkittävästi vuokrakehitystä vahvempaa. Sen myötä Kojamon vuokrankorotuskyky voi vahvistua selvästi, kun tarjontatilanne tasapainottuu.

Kojamon kassavirran kehitystä tukee merkittävästi vahvistunut vuokrausaste, joka nousi kesäkuussa jo 94,8 prosentin tasolle viime vuoden kesäkuun 91,5 prosentista. Sen ansiosta yhtiön vuokratuotot voivat kääntyä kasvuun vuoden jälkipuoliskolla, OP uskoo.

Sijoittajauutiskirjeessään Kojamo kertoo, että se on saanut nostettua vuokrausastetta selvästi, ja yhtenä tekijänä on ollut dynaamisempi asuntokohtainen hinnoittelu. Yhtiö on myös tehostanut omia prosessejaan sekä kohdistanut korjauksia tukemaan vuokrausta.

Vuokramarkkinoiden tasapainottuminen jatkuu edelleen, ja pääkaupunkiseudulla on vielä ylitarjontaa, yhtiö arvioi. Kaupunkien välillä on kuitenkin suuria eroja.

Tänä vuonna Kojamo keskittyy vielä vuokrausasteen parantamiseen. Hinnoittelumalli toimii myös silloin, kun markkinatilanne sallii suuremmat vuokrankorotukset.

OP antaa Kojamolle ostosuosituksen 12,1 euron tavoitehinnalla. Kojamon viimeisin kurssinoteeraus on 10,59 euroa.