Kojamon vuokrausaste nousee markkinoiden ylitarjonnasta huolimatta – pankilta ostosuositus

Kojamon toimitusjohtaja Reima Rytsölä. Kuvaaja: Teemu Ullgrén. Kuva: Kojamo Oyj.

Helsingin pörssissä noteerattu ja Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö Kojamo julkisti torstaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 116 miljoonaan euroon. Nettovuokratuotto kasvoi 0,9 prosenttia 82,8 miljoonaan euroon.

Kiinteistösijoitusyhtiöille tärkeä kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski kuitenkin vertailukaudesta 9,3 prosenttia ja oli 38,8 miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukautta suuremmista rahoitus-, ylläpito- ja korjauskuluista.

Vara Researchin koostamien tietojen mukaan analyytikoiden konsensusennuste FFO:lle oli 40,3 miljoonaa euroa, joten FFO:n lasku oli hienoinen pettymys.

Kojamo kärsii edelleen Suomen asuntomarkkinoiden vuokra-asuntojen ylitarjonnasta.

Nordean kesäkuussa julkaiseman Asuntomarkkinateema-julkaisun mukaan asuntotuotanto on kokonaisuudessaan puolittunut muutamassa vuodessa, mutta korkotuettu rakentaminen ylläpitää asuntotarjontaa. Lisäksi asumistuen tiukennukset ovat hidastaneet asuntokuntien määrän kasvua ja vähentäneet kokonaisvuokrakysyntää.

Nämä tekijät hidastavat vuokramarkkinan tasapainottumista ja vuokrien nousua. Korkotuetun rakentamisen määrän odotetaan vähenevän, ja asuinrakentamisen ennustetaan kokonaisuudessaan pysyvän vaimeana vielä useamman vuoden.

”Vuokramarkkinoilla on edelleen ylitarjontaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Uudistuotannon ei odoteta kasvattavan tarjontaa lähiaikoina, koska asuntorakentamisen määrä Suomessa on pysytellyt alhaisella tasolla”, kertoo Kojamon uusi toimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Vaikka rakennusliikkeet ovat aloittaneet joitakin omistusasuntokohteita, ei rakentamisen odoteta käynnistyvän vielä laaja-alaisesti. Rytsölän mukaan asuntoportaalien ilmoitusten perusteella tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrä ei ole vielä merkittävästi vähentynyt, mutta tarjonnan kasvu tuntuu kuitenkin pysähtyneen.

Vuokrausaste selvässä nousussa

Ylitarjonnasta huolimatta Kojamon vuokrausaste nousi vertailukaudesta. Yhtiön taloudellinen vuokrausaste oli ensimmäisellä kvartaalilla 92,8 prosenttia ja nousi toisella kvartaalilla 94,4 prosenttiin. Kesäkuun vuokrausaste ylsi jo 94,8 prosenttiin.

”Painopisteemme on edelleen ollut vuokrausasteen parantaminen, ja nousu jatkuikin vahvana vuoden toisella kvartaalilla”, Rytsölä kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Kojamon rahoitustilanne on erittäin hyvä.

”Kesäkuussa jälleenrahoitimme ensi vuonna erääntyvän 100 miljoonan euron pankkilainan Swedbankilta, ja pidensimme näin lainojemme maturiteettiprofiilia. Rahoituksen keskikorko laski maaliskuun lopusta. Lisäksi katsauskauden jälkeen elokuussa jälleenrahoitimme OP:n kanssa vuonna 2026 erääntyvän 100 miljoonan euron suuruisen pankkilainan. Seuraavat rahoitusjärjestelymme kohdistuvatkin vuonna 2027 erääntyviin lainoihin.”

Kojamo toistaa heinäkuun lopussa julkaisemansa lähiajan näkymät.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2025 edellisestä vuodesta 0-2 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) koko kuluvana vuonna olevan 135-141 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja. Viime vuonna FFO oli 148 miljoonaa euroa.

Pankki nostaa Kojamon suositusta ja tavoitehintaa

OP arvioi aamukatsauksessaan, että tulosraportin perusteella Kojamo kykenee omalla operatiivisella toiminnallaan vahvistamaan asemiaan kohti lähivuosina selkeämmin tasapainottuvaa markkinaa.

Pankin mukaan tulosraportin positiivisinta antia oli taloudellisen vuokrausasteen elpyminen jo kohtalaisen hyvälle tasolle.

OP ennustaa vuokra-asuntojen ylitarjonnan sulavan vuosina 2026-2027 muuttoliikkeen ja jäissä olevan rakentamisen tukemana kohti vuoden 2019 tilannetta, jolloin vuokramarkkina oli suhteellisen neutraali. Jatkossa Kojamon vuokrankorotuskykyä tukee jo pidempään vuokria vahvemmin kehittyneet palkat, pankki arvioi.

OP nostaa Kojamon suosituksen osta-tasolle ja tarkentaa osakkeen tavoitehintaa 12,10 euroon aiemmasta 11,9 eurosta. Kojamon viimeisin kurssinoteeraus on 10,72 euroa.