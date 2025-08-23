Fedin pääjohtaja puhui markkinat iloiseen nousuun

Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell antoi perjantaina markkinoille viestin, jota sijoittajat ovat odottaneet jo kuukausia. Jackson Holessa pidetyssä vuosittaisessa Fed-symposiumissa Powell vihjasi ensimmäistä kertaa presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana, että koronlasku voi pian olla perusteltu.

Powellin mukaan nykyinen rahapolitiikka saattaa jo rajoittaa taloudellista aktiivisuutta tilanteessa, jossa työmarkkinoilla näkyy huolestuttavia merkkejä.

Viesti oli mannaa niin osake- kuin korkomarkkinoillekin.

S&P 500 -osakeindeksi nousi perjantaina lähes 1,7 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,0 prosenttia. Koroissa USA:n viiden vuoden valtiolainan korko laski yli 2,5 prosenttiyksikköä, mikä on poikkeuksellisen kova lasku yhdelle päivälle.

USA:ntyömarkkinoissa on nähtävissä yhä selvempiä heikkouden merkkejä. Heinäkuun työmarkkinaraportti oli selkeä pettymys: uusia työpaikkoja syntyi vain noin 73 000 ja aiempien kuukausien lukuja tarkistettiin alaspäin yhteensä 260 000 työpaikalla. Tämän seurauksena vuoden alkupuolella työpaikkoja on syntynyt keskimäärin vain 85 000 kuukaudessa, mikä on selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina.

Monet asiantuntijat kuitenkin ennakoivat, että työmarkkinoiden heikkeneminen voi lisääntyä loppuvuoden aikana. Kotitalouksien kulutus on alkanut hidastua heikkojen reaaliansioiden ja kasvavan epävarmuuden myötä, ja sekä teollisuuden että palvelualan aktiviteetti on vaimentunut.

Powellin arvio työmarkkinoista oli sävyltään kaksijakoinen.

Hän kuvaili tilannetta “eräänlaiseksi tasapainoksi”, jossa uusien työntekijöiden rekrytointi on hidastunut ja samalla työvoiman tarjonta supistunut. Taustalla vaikuttavat sekä Trumpin hallinnon tiukentama maahanmuuttopolitiikka että väestön ikääntyminen. Näiden seurauksena työmarkkinat eivät enää kasva samalla voimalla kuin aikaisemmin, mikä lisää haavoittuvuutta talouden heikentyessä.

Vaikka työllisyysaste on pysynyt kohtuullisena, Powellin mukaan riskit ovat nyt kääntyneet alaspäin. Jos hidastuminen muuttuisi jyrkemmäksi, se voisi nopeasti näkyä kasvavina irtisanomisina ja työttömyyden nousuna. Tämä puolestaan pakottaisi keskuspankin reagoimaan herkemmin, jotta taloudellista taantumaa voitaisiin pehmentää.

Sijoittajille tärkein viesti Powellin puheesta oli selkeä: Fed on valmis keventämään rahapolitiikkaa, jos merkkejä heikkenemisestä alkaa yhä enemmän kertyä.

Keskuspankin koronlasku tekisi kuluttajien ja yritysten lainanotosta halvempaa ja pyrkisi näin piristämään kysyntää sekä investointeja.

Markkinat tulkitsevat lausunnon avauksena mahdolliselle syksyn koronlaskulle, mikä voisi muuttaa koko kuluvan vuoden taloudellista dynamiikkaa niin Yhdysvalloissa kuin globaaleilla markkinoilla.

Powellin sanat asettavat nyt uuden lähtökohdan rahapolitiikan suunnalle. Tasapainoilu inflaation hillitsemisen ja kasvun tukemisen välillä jatkuu, mutta hänen tuore viestinsä antaa ymmärtää, että Fed on jälleen valmiimpi ryhtymään talouden tukijaksi. Linjaus saattaa lähikuukausina määrittää paitsi korkomarkkinoiden kehityksen myös sijoittajien riskinottohalukkuuden maailmanlaajuisesti.

“Päivän puheesta ei voisi selvemmin käydä ilmi, että Powell on valmis laskemaan korkoa 17. syyskuuta. Markkinat hinnoittelevat sen jo täysin sisään sekä toisen laskun vuoden loppuun mennessä”, kirjoittaa riippumaton ekonomisti ja markkinastrategi Peter Boockvar Powellin puheen jälkeen.

Presidentti Donald Trump on käyttänyt kuukausia lobatakseen koronlaskun puolesta. Hän on vedonnut siihen, etteivät ne ole vielä kiihdyttäneet inflaatiota merkittävästi. Powell vastasi tähän perjantaina toteamalla, että tullien vaikutukset kuluttajahintoihin “näkyvät nyt selvästi” ja että niiden odotetaan jatkuvan “lähikuukausina”.

Samalla Powell kuitenkin korosti, että ajoitukseen ja vaikutusten laajuuteen liittyy edelleen “suurta epävarmuutta”.