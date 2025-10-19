Nvidian Kiinan markkinaosuus romahti 95 prosentista nollaan 

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang.

Sirujätti Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang paljastaa, että Yhdysvaltain vientirajoitukset ovat käytännössä pyyhkineet yhtiön pois Kiinan huippuluokan tekoälypiirimarkkinoilta, joilla sen osuus on pudonnut 95 prosentista nollaan.

Huang kutsui Citadel Securitiesin New Yorkissa 6. lokakuuta järjestetyssä tilaisuudessa Yhdysvaltain politiikkaa virheeksi ja sanoi, että yhtiö olettaa nyt nollatulot Kiinasta kaikissa tulevissa ennusteissa. Kommentit julkaistiin julkisesti lokakuun puolivälissä, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan teknologiset jännitteet jälleen kiristyvät.

”Tällä hetkellä olemme 100 prosenttisesti ulkona Kiinasta. En voi kuvitella, että yksikään päättäjä pitäisi hyvänä sitä, että Amerikka menettää yhden maailman suurimmista markkinoista nollaan”, Huang totesi.

Huang on toistuvasti todennut, että rajoitukset, jotka estävät Nvidian kehittyneiden tekoälypiirien myynnin Kiinaan, ovat virhe. Hänen mukaansa ne siirtävät amerikkalaisyhtiöiden osaamisen ja tuotannon kiinalaisille kilpailijoille.

Nvidian toimitusjohtajan mukaan tekoälykehityksen pitäisi olla globaalia eikä kansallisesti eristettyä. Hän toivoo harkitumpaa ja jatkuvuutta korostavaa politiikkaa, joka mahdollistaisi yhteistyön tieteen ja teknologian aloilla

Vientirajoitukset pakottivat täydelliseen vetäytymiseen

Vuodesta 2022 alkaen Yhdysvallat on kieltänyt Nvidialta sen edistyneimpien tekoälysovelluksille tarkoitettujen grafiikkaprosessorien, kuten A100-, H100- ja H200-mallien, viennin kiinalaisille yrityksille. Nvidia H200 on huippuluokan tekoäly- ja datakeskuskäyttöön suunniteltu grafiikkaprosessori, joka kuuluu yhtiön Hopper-arkkitehtuuriperheeseen ja toimii seuraajana H100-mallille.

Trumpin hallinto laajensi huhtikuussa 2025 sääntöjä kattamaan myös H20-prosessorin, joka oli suunniteltu noudattamaan aiempia vientirajoituksia.

Kiina on vastannut kiristämällä omaa valvontaansa yhdysvaltalaisten puolijohteiden tuonnissa: tulliviranomaiset ovat aloittaneet laajat tarkastukset suurilla satamilla ja käytännössä estäneet jäljellä olevat Nvidian toimitukset.

Lisäksi Kiinan kyberturvallisuusvirasto on kehottanut teknologiayrityksiä, kuten ByteDancea ja Alibabaa, lopettamaan Kiinan markkinoille suunnattujen Nvidian sirujen tilaukset.

Kiinan paikalliset vaihtoehdot nousussa markkinoiden jakaantuessa

Kiinassa paikalliset yritykset, kuten Huawei ja Cambricon Technologies, ovat vauhdittaneet kotimaisen tekoälyprosessoreiden kehityksen etenemistä. Cambricon on raportoinut moninkertaistuneesta liikevaihdosta, ja sen Siyuan-sarjan suorituskyky on noussut noin 80 prosenttiin Nvidian A100-prosessorin tasosta.

Huawei puolestaan esitteli kunnianhimoisen tekoälypiirien tiekartan vuoteen 2028 asti, sijoittaen Ascend-sarjansa suoriin kilpailijoihin Nvidian tuotteille. Yhtiön SuperPoD-klusterijärjestelmät yhdistävät tuhansia piirejä kompensoidakseen yksittäisten prosessorien rajoituksia, joita Yhdysvaltain tuotantokielto aiheuttaa.

Tämä teknologinen jakautuminen kuvastaa nousevaa ”sirujen kaksinapaista maailmaa”, jossa maantieteellinen ja poliittinen suuntaus yhä useammin määrää markkinoillepääsyn.

Huangin mukaan Kiina on edelleen ”maailman toiseksi suurin tietokonemarkkina” ja keskeinen keskus, jossa sijaitsee noin puolet maailman tekoälytutkijoista. Kuitenkin Nvidia on pysyvästi kirjannut Kiinan nollatuotoksi ennusteissaan.