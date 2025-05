Nvidian Jensen Huang varoittaa: Kiinan 50 miljardin dollarin tekoälymarkkinoiden menetys olisi ”valtava tappio” USA:lle

Uutistoimisto CNBC:lle antamassaan haastattelussa Huang arvioi Kiinan tekoälymarkkinoiden kasvavan noin 50 miljardiin dollariin seuraavien 2-3 vuoden aikana samalla kun yhtiö kamppailee Yhdysvaltojen tiukentuvien vientirajoitusten kanssa.

”Kiina on erittäin suuri markkina. Se tulee todennäköisesti olemaan 50 miljardin dollarin tekoälymarkkina parin, kolmen vuoden sisällä. Olisi valtava tappio, jos amerikkalaiset yritykset eivät pääsisi näille markkinoille,” Huang toteaa.

Nvidia joutui huhtikuussa ilmoittamaan noin 5,5 miljardin dollarin alaskirjauksesta ensimmäiselle vuosineljännekselle 2026, joka päättyy 27. huhtikuuta 2025. Alaskirjaus johtuu Yhdysvaltain hallituksen asettamista vientirajoituksista, jotka koskevat yhtiön Kiinaa varten suunniteltuja H20-tekoälysiruja.

Vientirajoitusten taloudelliset vaikutukset

Trumpin hallinto ilmoitti huhtikuussa 2025, että Nvidia tarvitsee jatkossa erillisen vientiluvan myydäkseen H20-sirujaan Kiinaan. Yhdysvaltain viranomaiset perustelivat päätöstä sillä, että ”tuotteet saattavat päätyä käytettäväksi Kiinan supertietokoneissa”.

H20-sirut oli alun perin suunniteltu nimenomaan täyttämään aiemmat Yhdysvaltain vientisäännökset vuoden 2023 rajoitusten jälkeen.

Nvidia on pärjännyt hyvin Kiinan markkinoilla, ja yhtiö raportoi viimeisimmällä tilikaudellaan 17,1 miljardin dollarin tulot Kiinasta, mikä merkitsi peräti 66 prosentin kasvua edellisestä vuodesta. Laitteiden menetys on siksi merkittävä isku yhtiölle, joka on ollut tekoälybuumin suurin hyötyjä.

Vastauksena rajoituksiin Nvidia on suunnittelemassa heikennettyä versiota H20-sirustaan Kiinan markkinoille. Yhtiö on ilmoittanut merkittäville kiinalaisasiakkailleen ja johtaville pilvipalvelujen tarjoajille, aikovansa julkaista muokatun sirun ensi heinäkuussa. Uusi siru tulee sisältämään vähemmän muistia ja teknisiä ominaisuuksia, jotta se täyttäisi Yhdysvaltain vientisäännösten vaatimukset.

Kiinan merkitys globaaleilla tekoälymarkkinoilla kasvaa

Samalla kun amerikkalaiset yritykset kamppailevat vientirajoitusten kanssa, kiinalaiset teknologiajätit jatkavat merkittäviä investointeja tekoälyyn.

Esimerkiksi Alibaba ilmoitti helmikuussa 2025 investoivansa yli 50 miljardia dollaria tekoälyyn ja pilvilaskentaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Huang painottaa CNBC:n haastattelussa, että pääsy Kiinan markkinoille toisi tuloja ja veroja takaisin Yhdysvaltoihin sekä ”loisi paljon työpaikkoja Yhdysvaltoihin”.

Toimitusjohtaja kuitenkin toteaa yhtiön pysyvän ketteränä muuttuvassa maailmantilanteessa.

”Maailma on dynaaminen tänä päivänä. Pitää vain pysyä ketteränä. Mitä tahansa hallituksen linjaukset ovatkin, mitä tahansa on maamme edun mukaista, me tuemme sitä”.

Tekoälykilpailu ja geopoliittiset jännitteet

Jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä tekoälyteknologian ympärillä ovat lisääntyneet viime vuosina. Huangin mukaan ”Kiina ei ole jäljessä” tekoälyn alalla, ja hän on aiemmin viitannut Huaweihin ”yhtenä maailman voimakkaimmista yrityksistä”.

Amerikkalaisten yritysten poissaolo Kiinan markkinoilta voisi siten vahvistaa paikallisia kilpailijoita entisestään.

Vaikka Nvidia on kokenut merkittävää kasvua tekoälysektorilla, yhtiön osakkeen arvo on laskenut lähes 22 prosenttia vuoden alusta.

Analyytikot odottavat yhtiön ilmoittavan tuloksensa 28. toukokuuta, ja ennusteiden mukaan liikevaihto kasvaisi 65 prosenttia vuodessa lähes 44 miljardiin dollariin. Vaikka kasvu on edelleen vaikuttavaa, se on hidastumassa verrattuna viime vuoden yli 260 prosentin kasvuun.

Nvidian haasteet Kiinan markkinoilla osoittavat, kuinka geopoliittiset jännitteet vaikuttavat yhä enemmän teknologiayritysten toimintamahdollisuuksiin ja tulevaisuudennäkymiin globaalissa kilpailussa tekoälyn herruudesta.