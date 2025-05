Fiskarsin toimitusjohtajan yllättävä lähtö herättää kysymyksiä

Viime viikolla brändiyhtiö Fiskars ilmoitti, että sen toimitusjohtaja Nathalie Ahlström jättää tehtävänsä välittömästi.

Ahlström ja Fiskarsin ovat yhteisesti sopineet, että Nathalie Ahlström jättää tehtävänsä toimitusjohtajana. Hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin ja on nimittänyt Jyri Luomakosken Fiskars-konsernin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Väliaikaisena toimitusjohtajana hän jättää hallituksen varapuheenjohtajuuden ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajuuden, mutta jatkaa hallituksen kokoonpanossa.

Se että uutta toimitusjohtajaa ei ole nimetty, viittaa siihen, että Ahlström erotettiin tehtävästään. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

Toimitusjohtajan lähtö on yllättävä, kuten oli edellisenkin toimitusjohtajan lähtö. Vuonna 2020 Ahlströmin edeltäjä Jaana Tuominen jätti tehtävän yllättäen ja pikaisesti.

Inderesin analyytikko Rauli Juva kertoo Kauppalehdelle ulospäin näyttää siltä, että Fiskars on halunnut päästä Ahlströmista eroon tässä vaiheessa.

”Jos syynä on yhtiön rakennemuutos ja toimitusjohtajaroolin muutos, silloin tietysti hyvä kysymys on, miksei Ahlström olisi voinut jatkaa sen aikaa, kunnes löydetään uusi toimitusjohtaja”, Juva totesi.

“Nathalie aloitti yhtiön toimitusjohtajana pandemian aikana ja on johtanut merkittävää strategista muutosta yhtiössä, luoden pohjaa tulevalle kasvulle sekä tuloskulttuuria konsernille. Hän myös toteutti Georg Jensen -liiketoiminnan onnistuneen hankinnan ja integraation sekä aloitti Fiskars- ja Vita-liiketoiminta-alueiden eriyttämisprosessin toiminnallisesti itsenäisiksi tytäryhtiöiksi”, sanoo Paul Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja.

Ahlström kertoo, että nyt on oikea hetki jättäytyä pois, sillä liiketoiminta-alueiden organisaatiot toimivat jo erillisinä ja meillä on kaksi vahvaa CEO:ta sekä Fiskarsille että Vitalle.

Nathalie Ahlström liittyi Fiskars-konsernin hallitukseen vuoden 2020 alussa ja hänet nimitettiin toimitusjohtajaksi vuoden 2020 heinäkuussa.

”Negatiivinen signaali” Fiskarsille

Inderesin Juva toteaa artikkelissaan, että Ahströmin äkillinen lähtö on jossain määrin yllättävänä ja lievästi negatiivinen signaali Fiskarsin tilanteesta. Hän ihmettelee, miksei Ahlström olisi voinut olla yhtiössä uuden toimitusjohtajan haun ajan.

Fiskarsilla on ollut tämän vuoden alusta kaksi selvästi erillistä divisioonaa, jotka ovat myös erillisiä juridisia yhtiöitä: Fiskars ja Vita.

Fiskars-divisioona keskittyy käytännöllisiin tuotteisiin kuten puutarhatyökaluihin, ruoanlaittovälineisiin ja ulkoilutuotteisiin, ja sen myynti tapahtuu pääosin jälleenmyyjien kautta. Vita-divisioona puolestaan painottuu puolestaan design- ja luksustuotteisiin, kuten kattaukseen, sisustukseen ja koruihin, ja myy tuotteitaan paljon suoraan kuluttajille erityisesti omien myymälöiden ja verkkokauppojen kautta.

Juva näkee mahdollisena, että yhtiö päätyy kuitenkin nimittämään jommankumman divisioonajohtajan myös koko konsernin johtoon sen sijaan että uusi johto tulisi konsernijohdosta.

”Konsernijohdolla on nykyisessä rakenteessa varsin rajallinen ja enemmän yhtiön brändiportfolion hallintaan ja mahdollisiin rakennejärjestelyihin keskittyvä rooli.”

Onko Fiskars jakautumassa?

Fiskarsilla voi olla suunnitelmana lähivuosina jakautua kahteen erilliseen yhtiöön, jolloin konsernijohdon rooli käytännössä katoaisi, Juva tuumaa.

”Nämä seikat vaikuttavat mielestämme myös uuden toimitusjohtajan hakuun ja profiiliin”, hän toteaa.

Juvan mukaan Ahlströmin lähdön syyt voivat siis merkki edessä olevasta yhtiön rakennemuutoksesta.

Toinen mahdollinen syy on yhtiön heikentynyt tuloskunto. Viime vuosina yhtiön nettotulos on laskenut selvästi. Kun vuonna 2022 se oli 98 miljoonaa euroa, jäi lukema viime vuonna 27 miljoonaan euroon. Oman pääoman tuotto laski 3,4 prosenttiin viime vuonna, mikä on historiallisesti Fiskarsille poikkeuksellisen alhainen luku.

Fiskarsilla on takanaan melkein kymmenen vuoden aika, jossa sen tietyt brändit ovat menettäneet trendinomaisesti myyntiään, Juva kertoo Kauppalehdelle.

Yhtiön osake on laskenut vuodessa 17 prosenttia. Korkeimmasta 25 euron kurssinoteerauksesta osake on romahtanut yli 40 prosenttia.