Sirujätti Nvidian markkina-arvosta pyyhkiytyi hetkessä lähes 460 miljardia dollaria

Nvidian osakekurssi putosi tällä viikolla yli yhdeksän prosenttia vain neljän kaupankäyntipäivän aikana tiistain ja perjantain välillä, mikä pyyhki pois noin 455 miljardia dollaria yhtiön markkina-arvosta.

Tekoälysiruja valmistava yhtiö joutui täydelliseen myrskyyn, jossa yhdistyivät sääntelyyn liittyvät vastatuulet, arvostushuolenaiheet sekä laajempi pelko tekoälysektorin ylikuumenemisesta.

Osake päätyi perjantaina 188 dollariin, mikä merkitsi 3,65 prosentin laskua torstaina ja yli seitsemän prosentin viikkotappiota. Kurssilasku oli Nvidian jyrkin viikoittainen pudotus yli vuoteen.

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Yhtiön markkina-arvo putosi viikon alun yli viidestä biljoonasta dollarista alle 4,6 biljoonaan dollariin perjantain päätöskurssilla.

Kurssilaskun välittömäksi laukaisijaksi nousi Trumpin hallinnon päätös estää Nvidian kehittyneiden Blackwell-tekoälysirujen myynti Kiinaan, vaikka aiemmin oli spekuloitu vientirajoitusten mahdollisella lieventämisellä.

Yhtiön markkinaosuus on romahtanut Kiinassa 95 prosentista nollaan kiristyvien rajoitusten vuoksi sekä Washingtonista että Pekingistä käsin.​

Kiina on ollut Nvidialle tärkeä markkina

Donald Trumpin hallinto ilmoitti torstaina liittovaltion virastoille, että se estää Nvidiaa myymästä Kiinaan edes kevennettyjä tekoälypiirejä. Niihin kuuluu myös Nvidian B30A-malli, joka oli suunniteltu noudattamaan aiempia vientirajoituksia. Kyseinen piiri, jonka Nvidia oli jo toimittanut näytteinä kiinalaisille asiakkaille, kykenee kouluttamaan suuria kielimalleja, kun niitä käytetään yhdessä klustereina – ominaisuus, jonka yhdysvaltalaisviranomaiset katsoivat olevan liian kehittynyt vietäväksi.

Toimitusjohtaja Jensen Huang vahvisti perjantaina, ettei yhtiöllä ole aktiivisia keskusteluja eikä se suunnittele toimittavansa mitään Kiinaan, kun sekä Washington että Peking kiristävät sääntelyä maailman suurimmilla puolijohdemarkkinoilla.

Yhdysvaltojen rajoitukset ovat vain puolet Nvidian ongelmasta Kiinassa. Peking antoi tällä viikolla ohjeistuksen, jonka mukaan kaikki valtion rahoittamat datakeskusprojektit täytyy varustaa yksinomaan kotimaisilla tekoälypiireillä.

Kiinalaiset viranomaiset käskivät alle 30 prosenttia valmistuneita hankkeita poistamaan mahdolliset asennetut ulkomaiset piirisarjat tai perumaan odottavat tilaukset, kun taas pidemmälle edenneet hankkeet arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kaksoiskiellot sulkevat Nvidian käytännössä pois markkinoilta, jotka aiemmin muodostivat 20–25 prosenttia yhtiön datakeskusliikevaihdosta. Kyseinen segmentti toi viimeisillä vuosineljänneksillä yli 41 miljardia dollaria liikevaihtoa Nvidialle.

Kiina muodosti Nvidian vuoden 2025 tilikaudella noin 17 miljardin dollarin vuotuisen liikevaihdon aikana, jolloin koko yhtiön liikevaihto oli 131 miljardia dollaria.

Kiinan markkina on Nvidialle keskeinen tulonlähde, vastaten noin 20 prosenttia yhtiön datakeskusliiketoiminnan myynnistä.

Huang totesi toimittajille Taiwanissa, että pääsy Kiinan markkinoille on ratkaisevaa Yhdysvalloissa tehtävän tutkimuksen ja kehityksen rahoittamiseksi. Hän kuitenkin lisäsi, että on Kiinasta kiinni, milloin he haluavat Nvidian tuotteiden palaavan palvelemaan heidän markkinoitaan.

Huangin kommentit seurasivat kohua Financial Timesin haastattelun ympärillä, jossa hänen kerrottiin sanoneen, että ”Kiina voittaa” tekoälykilvan. Hän tarkensi myöhemmin tarkoittaneensa, että Kiina on ”vain nanosekunteja Yhdysvaltoja jäljessä tekoälyssä”.

Laajempi huoli tekoälykuplasta

Kurssilasku ei rajoittunut vain Nvidiaan. Myös AMD:n, Broadcomin ja muiden puolijohdeyhtiöiden osakkeet laskivat 3–6 prosenttia.

Markkinoiden hermostuneisuutta lisäsi OpenAI:n talousjohtajan Sarah Friarin lausunto, jonka mukaan yhtiö saattaisi hakea liittovaltiolta ”takauksia” tekoälyinfrastruktuuri-investoinneilleen.

Valkoisen talon tekoälykoordinaattori David Sacks vastasi nopeasti, ettei tekoälylle tule liittovaltion pelastuspakettia.

Jyrkästä korjausliikkeestä huolimatta analyytikot säilyttävät varovaisen myönteisen pitkän aikavälin näkemyksen ennen Nvidian tilivuoden kolmannen neljänneksen tulosjulkistusta 19. marraskuuta, jolloin yhtiön odotetaan raportoivan yli 25 miljardin dollarin datakeskustuotot.

Nvidia on yhä maailman kolmanneksi arvokkain yhtiö Applen ja Microsoftin jälkeen.

Uskoa markkinoilla Nvidian kasvuun silti yhä löytyy, sillä toteutuneilla tulosluvuilla laskettu P/E-kerroin on noin 54x, joten Nvidian osakekurssiin on yhä ladattu odotuksia tuloskasvun jatkumisesta.