Startup-yritysten merkitys Suomelle odotettua suurempi

Suomen Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Suomen startup-sektori on saavuttanut historiallisen merkkipaalun: alan yritykset ovat ylittäneet 10 miljardin euron vuotuiset vientitulot, viisi vuotta ennen alkuperäistä tavoiteaikaa. Kasvuyrityksistä on muodostunut talouden vahva kivijalka perinteisten metsä- ja metalliteollisuuden rinnalle.

Suomalaiset startupit ovat onnistuneet rakentamaan merkittäviä kansainvälisiä kasvutarinoita ja houkuttelemaan ennätyksellisesti ulkomaista pääomaa, osaajia ja kumppanuuksia.

Nyt startup-yhteisö nostaa seuraavan yhteisen tavoitteen – 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä.

“Startup-yritykset ovat nyt pysyvä osa Suomen talouden perustaa. Ne luovat työtä, vientiä ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Nyt on aika varmistaa, että kasvu jatkuu ja Suomi pysyy houkuttelevimpien startup-maiden joukossa”, sanoo Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Kasvuvauhdin turvaamiseksi ja Suomen kansainvälisen vetovoiman vahvistamiseksi startup-yhteisö esittää konkreettisia toimenpiteitä Suomen hallitukselle toteutettavaksi välittömästi.

Ensinnäkin automaattinen työlupa ja pankkitilin avaus erityisasiantuntijoille ja heidän perheilleen tulisi saada kahden viikon kuluessa työsopimuksen allekirjoittamisesta.

Startup-yritykset tarvitsevat rahaa. Järjestön mielestä tarvitaan kaupallistamisen kahden miljoonan euron tuki kasvuyritystä kohden alkuvaiheen kehitysvaiheessa, vaiheittain myönnettävänä. Lisäksi Startup-yhteisön mielestä tarvitaan kasvuyritysten T&K-menojen 200 prosentin verovähennysoikeus sekä saman edun ulottaminen myös etabloituneiden yritysten uuteen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Yhdysvaltain QSBS-mallia vastaava ohjelma olisi tuotava myös Suomeen, järjestö vaatii. Ohjelmassa sijoittajat voivat saada rahastojen ja suorien sijoitusten tuotot verovapaasti, mikäli varat sijoitetaan uudelleen kotimaisiin kasvuyrityksiin tai -rahastoihin.

Työeläkeyhtiöiden sijoituksia tulisi Startup-yhteisön mukaan edellyttää kohdentamaan vähintään viiden prosentin osuudella listaamattomiin startupeihin.

Avainhenkilöiden verotuksen keventäminen kuuluu myös kehitysasioihin, jotta Suomi säilyttää kilpailukykynsä osaajien ja johtajien houkuttelussa.

”Näillä toimilla varmistamme, että Suomi ei pelkästään synnytä uusia innovaatioita, vaan myös pitää ne täällä. Startupit ovat jo nyt merkittävä vientimoottori, ja niillä on potentiaalia kaksinkertaistaa vaikutuksensa seuraavan viiden vuoden aikana. Siihen tarvitaan rohkeita ratkaisuja”, Pakarinen toteaa.