Rommakkaniemi: Vienti alkaa elpyä Trumpin valtaantulon aiheuttamasta hämmennyksestä

Analyytikot nostavat Nokian tavoitehintoja - taustalla vahvistuva kilpailuasema
Viennin käänteestä nousuun on orastavia merkkejä.
7.11.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin tilastot osoittavat, että vienti hiipui selkeästi kesän aikana lupaavan alkukevään jälkeen. Trumpin valtaantulo ja tullipolitiikan sekavuus aiheuttivat yrityksissä epävarmuutta, joka näkyi viennin hiipumisena.

Elokuussa vientiin myönnettyjen alkuperätodistusten määrä oli peräti 12 prosenttia miinuksella. Vaikka tullisopu ei ollutkaan EU:lle erityisen hyvä, se oli kuitenkin paras esillä olleista vaihtoehdoista. 

”Vuosi on ollut vaikea suomalaisille vientiyrityksille maailmankaupan loppukevään hiljentymisen vuoksi.”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Rommakkaniemi kertoo.

Suomen talousvaikeuksien keskellä näkyy pientä valon pilkahdusta.

Kesän jälkeen tilanne on nimittäin osoittanut jonkinlaista rauhoittumista. Rommakkaniemen mukaan näyttää siltä, että tavaraviennin trendi on kääntynyt voimakkaaseen nousuun syksyn myöt.

Kauppakamareiden myöntämät vientiasiakirjat todellakin osoittavat, että vienti on piristynyt hieman syksyn aikana synkähkön kesän jälkeen.

EU-ja ETA-maiden ulkopuolella suuntautuvaa tavaravientiä varten myönnettäviä alkuperätodistuksia haettiin syyskuussa 2,5 prosenttia ja lokakuussa 1,4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Kuva: Keskuskauppakamari.

Tilastojen valossa näyttää siltä, että vienti alkaa elpyä Trumpin valtaantulon aiheuttamasta epätietoisuudesta ja hämmennyksestä, Rommakkaniemi arvioi.

Kauppakamarien syyskuussa tehdyn talouskyselyn tulokset tukevat näkemystä: yritysten suhdanneodotukset olivat kesän aikana heikentyneet keväästä, mutta ensi vuodelle odotukset ovat positiivisemmat. 

”Vaikka viennin kasvu asiakirjatilastojen valossa ei ole vielä hurjaa, on suunta kuitenkin lupaava ja toivoa antava. Moni asia puhuu nyt kasvun puolesta ja hiljaisia signaaleja on näkyvissä. Nämä vientiasiakirjatilastot ovat yksi sellainen”, Romakkaniemi sanoo. 

7.11.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
1 katselu

