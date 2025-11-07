Analyytikot nostavat Nokian tavoitehintoja – taustalla vahvistuva kilpailuasema

Taustalla on Nokian vahva kolmannen vuosineljänneksen tulos tekoälyn ja optisten verkkojen vetämänä.

Useat merkittävät rahoituslaitokset ovat hiljattain nostaneet Nokian osakkeen tavoitehintaa. Muutos kertoo optimismista yhtiön vahvan kolmannen vuosineljänneksen tuloksen jälkeen.

Esimerkiksi JPMorgan nosti tavoitehintansa 6,00euroon aiemmasta 5,15 eurosta, ja UBS puolestaan korotti oman arvionsa 5,4 euroon aiemmasta 4,1 eurosta. Molemmat pankit säilyttivät varovaisen myönteisen näkemyksensä osakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

JPMorgan perustelee Nokia Oyj:n hintatavoitteen nostoa pääasiassa vahvasta kolmannen vuosineljänneksen suorituksesta, jossa Nokia ylitti odotukset ja osoitti jatkuvaa kasvua erityisesti verkkoinfrastruktuurin ja optisen verkon segmenteissä.

Analyytikko Sandeep Deshpande korostaa, että Nokia on hyödyntänyt tekoäly- ja optisten verkkojen kasvua, mikä on tuonut lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistanut yhtiön markkina-asemaa.

UBS:n perustelut ovat samansisältöisiä. Sveitsiläispankin mukaan Nokian lyhyen aikavälin tulosnäkymät ovat vahvistuneet erityisesti tekoälyn ja optisten verkkojen voimakkaan kasvun ansiosta kolmannella vuosineljäpneksellä.

Nokia hyötyy tekoäly- ja pilvipalveluiden investoinneista

UBS:n analyysin mukaan Nokian kolmannen kvartaalin tulos ylitti odotukset juuri näiden liiketoiminta-alueiden ansiosta, ja yhtiö hyötyy asiakkaiden investoinneista AI- ja pilvipalveluihin. ​

Lisäksi UBS toteaa, että yhtiö ennustaa kuluvan vuoden vertailukelpoisen liikevoiton 1,7–2,2 miljardin euron haarukkaan, mikä nostaa aiempien ennusteiden ylärajaa ja kertoo vahvistuneesta taloudellisesta asemasta.

UBS kuitenkin säilyttää neutraalin suosituksensa ja korostaa osakkeen nousupotentiaalin rajoittavia tekijöitä. Teleoperaattoreiden investointien mahdollisiin riskeihin liittyvä epävarmuus voi rajoittaa Nokian kasvuodotuksia tulevaisuudessa.​​

Nokian kolmannen vuosineljänneksen tulos ylitti odotukset, kun yhtiön liikevaihto kasvoi yhdeksän vuoden takaisesta vertailukelpoisin valuuttakurssein, ja raportoitu kasvu oli 12 prosenttia.

Nokian Keskeisiä tulosajureita oli kolmen. Ensimmäinen oli verkkoinfrastruktuuri-liiketoiminnan vahva kasvu, erityisesti optisissa verkoissa, joissa kasvua kertyi 19 prosenttia. Toisena oli pilvi- ja verkkopalvelut,jotka kasvoivat 13 prosenttia, ja bruttokate parani operatiivisen tehokkuuden ansiosta.

Lisäksi tekoälyhankkeet tukivat liikevaihdon kasvua, erityisesti koska teleoperaattorit lisäävät investointejaan seuraavan sukupolven teknologioihin.

Yhtiö on edelleen aikataulussa saavuttamaan vuositavoitteensa, ja analyytikot ovat laajalti huomioineet liiketoiminnan piristymisen sekä sijoittajien kasvavan kiinnostuksen tekoälyn ja optisten verkkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Nokia vahvassa asemassa optisissa verkoissa

Nokian kilpailukyky optisissa verkoissa perustuu useiden strategisten ja teknologisten tekijöiden yhdistelmään, jotka ovat erityisen tärkeitä tekoälyn ja pilvipalveluiden aikakaudella.

Yhtiö on onnistunut laajentamaan ja modernisoimaan optisten verkkojen tuoteportfoliotaan vastaamaan datakeskusten ja hyperskaalaajien kasvaviin kapasiteettivaatimuksiin.

Yhtiö on kehittänyt uusia ratkaisuja, jotka on optimoitu suurikapasiteettisiin datakeskusten välisiin yhteyksiin. Näiden avulla voidaan skaalata verkkoa tehokkaasti samalla kun energiankulutus pienenee ja verkkoarkkitehtuuri yksinkertaistuu.

Yhtiön Infinera-yritysosto on nostanut Nokian maailmanlaajuisesti toiseksi suurimmaksi toimijaksi optisessa siirtoverkkomarkkinassa, ohittaen useita kilpailijoita ja tuoden geopoliittista etua erityisesti Euroopan markkinoilla.

Nokia hyödyntää ohjelmistopohjaista aallonpituuksien hallintaa, joka mahdollistaa joustavan ja dynaamisen valopolkujen allokoinnin reaaliaikaisen kysynnän mukaan. Tämä teknologia on erityisen tärkeä AI- ja pilvipohjaisissa sovelluksissa, joissa liikennemäärät voivat vaihdella nopeasti ja ennakoimattomasti.

Lisäksi Nokia on investoinut omaan komponenttituotantoonsa, kuten uuden indiumfosfidi-pohjaisen puolijohdetehtaan avaamiseen San Josessa. Tämä vahvistaa sen kykyä tuottaa huipputason optisia komponentteja ja varmistaa toimitusketjun hallinnan kriittisissä segmenteissä