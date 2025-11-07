Markkinat hermoilevat – arvostustasot ja politiikka huolena

Yhdysvaltain osakemarkkinat jatkoivat viikkokohtaista laskuaan: S&P 500 päätyi 1,1 prosenttia miinukselle ja Nasdaq 100 laski 1,9 prosenttia. Teknologiaosakkeet johtivat jälleen laskua, kun markkinat arvioivat uudelleen, voiko aiempi ”nousumomentum” enää kantaa arvostuksia.

Nvidian osake laski 3,7 prosenttia, Amazonin 2,9 prosenttia ja Metan 2,7 prosenttia.

Hermoilua markkinoilla nähtiin myös tiistaina, jolloin esimerkiksi Nasdaq laski yli kaksi prosenttia. Tosin vaikutukset ovat ainakin tähän mennessä vielä pieniä eikä selkeästä korjausliikkeestä ole vielä kyse, laskumarkkinasta puhumattakaan.

Tunnelman muutos käytännössä päätti kuukausia jatkuneen nousurallin, jota oli ruokkinut optimismi Yhdysvaltain talouskasvun kestävyydestä, vahvoista tuloksista ja rahapolitiikan tuesta.

Samalla lasku korostaa markkinoiden epäilyksiä siitä, ovatko korkeat arvostuskertoimet teknologiaindeksin yhtiöille enää perusteltuja.

S&P 500 -indeksin kehitys on viime kuukaudet nojaillut erityisesti suurten teknologiajättien nousuun, mikä tekee arvostuksesta epätasapainoisen: nämä mahtiseitsikon -yhtiöt hinnoitellaan selvästi korkeammilla kertoimilla kuin muu markkina.

Samalla koko indeksin mediaaniyhtiöt ovat tuottaneet heikommin, ja esimerkiksi S&P 500:n suurimpien yhtiöiden osuus indeksin kokonaisarvosta on korkeampi kuin koskaan aiemmin.

Osa arvostuksesta perustuu tulo-odotuksiin vuodelle 2025 ja rakenteelliseen muutokseen: teknologiayhtiöiden ja erityisesti tekoälyn painoarvo on kasvanut, minkä vuoksi näiden yhtiöiden kalliit kertoimet nostavat koko indeksin tunnuslukuja.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin laajan analyysin mukaan Yhdysvaltain osakemarkkina hinnoitellaan tällä hetkellä itse asiassa hieman alle arvioidun käyvän arvon, mutta samalla markkinoiden sisäinen eriytyminen – suurien kasvuyhtiöiden ja muun markkinan välinen kuilu – on huomattavaa.

Finanssitalo Pepperstonen markkina-analyytikko Ahmad Assiri arvioi, että kurssilaskua voidaan tulkita kahdesta näkökulmasta.

Toinen näkökulma on USA:n työmarkkinoiden heikkeneminen.

Taloudellisesti Challenger, Gray & Christmasin raportti osoitti lokakuun irtisanomisten nousseen korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2003, mikä herättää huolta työmarkkinoiden heikentymisestä – erityisesti tilanteessa, jossa virallinen data puuttuu hallituksen sulun vuoksi.

Toisaalta poliittisesti huomio kohdistui korkeimman oikeuden kuulemiseen presidentin yksipuolisista tullivaltuuksista kansainvälisen hätätilalain nojalla. Tuomarit suhtautuivat skeptisesti näin laajoihin valtuuksiin, mikä voi merkitä muutosta Yhdysvaltain kauppapolitiikan toteuttamisessa tulevaisuudessa.

”Vaikka sijoittajat saattavat pitää tullien toimeenpanoprosessia toissijaisena, ottaen huomioon nykyiset sopimukset ja Valkoisen talon vaihtoehtoiset työkalut, vaikutukset voivat olla laajakantoisia”, Assiri toteaa.

Hänen mukaansa rajoitukset Washingtonin kykyyn käyttää tulleja neuvotteluvälineenä voivat kaventaa Yhdysvaltain hallinnon taktista liikkumavaraa ja muuttaa asteittain vallan tasapainoa Washingtonin ja Pekingin välillä vuoteen 2026 mennessä.

Assirin mukaan tällä viikolla nähdyt kurssilaskut eivät kuitenkaan tarkoita rakenteellista romahdusta, vaan pikemminkin todellisuustarkistusta.

”Korkean betan teknologia- ja tekoälyosakkeet ovat nyt erittäin herkkiä pienillekin tunnelman tai rahavirtojen muutoksille.”

Assirin mukaan Nasdaqin noin kahden prosentin lasku torstaina heijastaa enemmän reaktiota arvostustasoihin kuin fundamenttien heikkenemistä.

”VIX-indeksin maltillinen liike tukee tätä näkemystä – positioinnit ovat pääosin ennallaan, ja suurin osa myynnistä vaikuttaa olevan voittojen kotiuttamista, ei laajamittaista riskin vähentämistä”, Assiri arvioi.