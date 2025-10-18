Sijoituslegenda Warren Buffett tankkaa omistuksia seitsemässä yhtiössä

Kuva: Mark Mathosian

Warren Buffettin johtama konglomeraatti Berkshire Hathaway on vahvistanut omistuksiaan seitsemässä merkittävässä yhtiössä vuoden 2025 aikana, vaikka sen kassavarat ovat nousseet ennätykselliseen 344 miljardiin dollariin.

Buffettin valmistautuessa luopumaan toimitusjohtajan tehtävästä vuoden lopussa tuleva johtaja Greg Abel näyttää jatkavan yhtiön valikoivaa ja kuluttajakeskeistä sijoituslinjaa.

Berkshiren merkittävin lisäys on ollut asuntojen rakentaja Lennar Corporation, jonka Berkshiren osakeomistus kasvoi 265 prosenttia noin seitsemään miljoonaan A-sarjan osakkeeseen, arvoltaan noin 886 miljoonaa dollaria. Omistus muodostaa runsaat kolme prosenttia Berkshire Hathawayn koko osakesalkusta ja tuo yhtiön vahvasti mukaan Yhdysvaltain asuntomarkkinoille.

Lennar on yhdysvaltalainen asuntorakentaja, joka suunnittelee, rakentaa ja myy yksilö- ja rivitaloasuntoja eri hintaluokissa ympäri Yhdysvaltoja. Lisäksi yhtiö tarjoaa rahoitukseen, vakuutuksiin ja sulkemispalveluihin liittyviä ratkaisuja oman finanssipalvelusegmenttinsä kautta.

Lennar kehittää ja hallinnoi myös vuokra-asuntoja ja sijoittaa asumiseen liittyviin teknologiahankkeisiin, kuten digitaalisiin kiinteistönvälitysalustoihin ja älykotiratkaisuihin.​

Yhtiön kilpailuetu perustuu suureen mittakaavaan, vertikaaliseen integraatioon ja tehokkuuteen taloudellisesti haastavina aikoina. Koska yhtiö hallitsee koko arvoketjua maanhankinnasta rahoitukseen, se pystyy pitämään kustannukset kurissa ja vastaamaan joustavasti markkinamuutoksiin.

Lennar tunnetaan myös energiatehokkaista ja teknologisesti edistyneistä kodeistaan, kuten Everything’s Included﻿ -konseptista, joka sisällyttää älykotiratkaisut ja kestävät materiaalit osaksi perusratkaisua.

Yllättävä usko öljy-yhtiöön

Energiasektorilla puolestaan Berkshire kasvatti Chevronin omistustaan 3,5 miljoonalla osakkeella, jolloin sijoituksen arvo nousi 17,5 miljardiin dollariin.

Chevron on nyt Berkshiren viidenneksi suurin sijoituskohde ja kertoo konglomeraatin luottamusta perinteiseen energiaan, vaikka sähköautojen yleistyminen muuttaa markkinoita. Analyytikot ennustavat, että öljyn kysyntä saavuttaa huippunsa vasta vuonna 2034.

Chevron on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä, ja sillä on toimintaa yli 180 maassa. Chevron toimii koko öljy- ja kaasuteollisuuden arvoketjussa: se etsii ja tuottaa raakaöljyä ja maakaasua, jalostaa ja kuljettaa polttoaineita, valmistaa kemikaaleja ja markkinoi energiaan liittyviä tuotteita sekä ratkaisuja maailmanlaajuisesti.​

Yhtiö on merkittävä toimija myös maakaasun ja nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotannossa, erityisesti Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa, missä se on kehittänyt mittavia hankkeita, kuten Gorgon Gas Project﻿ -projektin.

Chevronilla on pitkät perinteet syvänmeren öljynporauksessa esimerkiksi Meksikonlahdella ja Kazakstanissa, joissa se on alueiden suurin yksityinen öljyntuottaja.​

Vaikka Chevronin toiminta painottuu edelleen fossiilisiin polttoaineisiin, se on lisännyt sijoituksiaan uusiutuvaan energiaan ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioihin. Yhtiö pyrkii profiloitumaan vastuullisempana energiatoimijana, tasapainoillen korkeatuottoisen öljyliiketoiminnan ja energiasiirtymän vaatimusten välillä.

Sijoituksia useille toimialoille

Juomateollisuudessa Berkshire kaksinkertaisti omistuksensa Constellation Brandsissa, johon kuuluu muun muassa Corona- ja Modelo-oluet. Yhtiön omistus nousi 13,4 miljoonaan osakkeeseen, arvoltaan 2,2 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa noin 6,6 prosentin osuutta yhtiöstä.

Buffett hyödynsi kurssilaskua, sillä Constellationin osake oli pudonnut 40 prosenttia joulukuun huipusta.

Berkshire kasvatti omistustaan myös Pool Corporationissa, joka toimittaa uima-altaiden huoltotarvikkeita, 9,3 prosentin omistusosuuteen arvoltaan noin miljardi dollaria.

Lisäksi yhtiö lisäsi sijoituksiaan Sirius XM -satelliittiradioyhtiöön viidellä miljoonalla osakkeella, jolloin kokonaisomistus nousi 125 miljoonaan osakkeeseen − lähes kolmeen miljardiin dollariin.

Teollisuussektorilla Berkshire kasvatti Nucor-teräsyhtiön osakeomistustaan 857 000 osakkeella ja lisäsi jo toista neljännestä peräkkäin sijoituksiaan lentokomponenttivalmistaja Heicoon, jonka arvo on nyt 335 miljoonaa dollaria.

Berkshire kasvattaa edelleen sotakassaa

Vaikka Berkshire on tehnyt valikoituja lisäyksiä, yhtiö on silti jatkanut nettomyyjänä 11. peräkkäisenä neljänneksenä. Yhtiö on keventänyt suuria omistuksiaan Apple– ja Bank of America -yhtiöissä, kasvattaen samalla käteisvarantoaan ennätykselliselle tasolle.

Buffettin varovainen linjansa perustuu mahdollisesti siihen, että S&P 500 -indeksin arvostustaso on tällä hetkellä 67 prosenttia yli pitkän aikavälin keskiarvon.

Analyytikot varoittavat, että poikkeuksellinen osakeindeksien markkina-arvojen keskittyminen muutamiin suuryhtiöihin voi lisätä mahdollisten korjausliikkeiden riskiä lähitulevaisuudessa.​

Lokakuussa 2025 indeksin ennustettujen tulevien 12 kuukauden P/E-kerroin on noin 24x. Arvostuskerroin lähestyy maaliskuun 2000 huippua, jolloin luku oli 26,2x juuri ennen romahdusta.

Vielä huolestuttavampaa on tulosten kausivaihtelut eliminoiva Shillerin CAPE-luku on lähes 40x, mikä on hyvin lähellä joulukuun 1999 kaikkien aikojen ennätystä 44,19x.​

Teknologiayritysten ja tekoälypainotteisten toimijoiden dominoiva asema on luonut “hyperkeskittyneen järjestelmän,” joka on altis äkillisille shokeille.​

Bank of American sijoittajakyselyssä “tekoälykuplan” puhkeaminen on ensimmäistä kertaa noussut globaaliksi suurimmaksi markkinariskiksi.​

Arvostushuolista huolimatta nykyinen markkinasykli eroaa monella tapaa vuosisadan vaihteen it-kuplasta.

Teknojätit kuten mahtiseitsikko takovat nyt huomattavaa tulosta ja kassavirtaa, toisin kuin monet it-kuplan yritykset, joilla ei ollut toimivaa liiketoimintamallia.

Esimerkiksi nämä seitsemän jättiyhtiötä kasvattivat tulostaan toisella vuosineljänneksellä noin 26 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, mikä ylitti analyytikko-odotukset selvästi.​