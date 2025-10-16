Analyytikot varoittavat: S&P 500 kutittelee jo it-kuplan aikaisia arvostustasoja

Pelkästään mittakaavaltaan ja kooltaan vain harvat kuplat vetävät taloushistoriassa vertoja 1990-luvun lopun it-kuplalle, jota kutsutaan myös dotcom- tai teknologiakuplaksi.

Internetin kasvava suosio käynnisti tuolloin valtavan spekulointiaallon ”uuden talouden” yrityksissä. Nopea kasvu ja innovaatiot johtivat siihen, että teknologia-alan startup-yrityksiin virtasi ennennäkemättömän paljon riskipääomaa, mikä johti paisuneisiin osakekursseihin ja kestämättömiin liiketoimintamalleihin.

Nyt osa sijoitusammattilaisista pelkää, että markkinat toistavat neljännesvuosisadan aikaiset ylilyönnit.

Analyytikot varoittavat, että poikkeuksellinen osakeindeksien markkina-arvojen keskittyminen muutamiin suuryhtiöihin voi lisätä mahdollisten korjausliikkeiden riskiä lähitulevaisuudessa.​

Lokakuussa 2025 indeksin ennustettujen tulevien 12 kuukauden P/E-kerroin on noin 24x. Arvostuskerroin lähestyy maaliskuun 2000 huippua, jolloin luku oli 26,2x juuri ennen romahdusta.

Vielä huolestuttavampaa on tulosten kausivaihtelut eliminoiva Shillerin CAPE-luku on lähes 40x, mikä on hyvin lähellä joulukuun 1999 kaikkien aikojen ennätystä 44,19x.​

⚠️US market is EXTREMELY expensive:



The Shiller P/E ratio for US stocks hit 41x for the 1st time since the 2000 Dot-Com BUBBLE peak.



It would take ~41 YEARS to recover the investment purely through earnings.



The ratio is 2x as high as that of foreign stocks – UNPRECEDENTED. pic.twitter.com/yHYwAfpWon — Global Markets Investor (@GlobalMktObserv) October 9, 2025

Markkinakeskittyminen historiallisissa ääripisteissä

Tätä päivää erottaa it-kuplasta ennen kaikkea markkinoiden keskittyminen: S&P 500:n kymmenen suurinta yritystä muodostavat nyt noin 40 prosenttia koko indeksin markkina-arvosta, kun lukema oli vuoden 2000 kuplassa “vain” 27 prosenttia.

Suurimpien joukossa ovat muun muassa Nvidia (7,4 prosenttia), Microsoft (6,3 prosenttia) ja Apple (6,1 prosenttia).

Näiden teknologiayritysten ja tekoälypainotteisten toimijoiden dominoiva asema on luonut “hyperkeskittyneen järjestelmän,” joka on altis äkillisille shokeille.​

Bank of American sijoittajakyselyssä “tekoälykuplan” puhkeaminen on ensimmäistä kertaa noussut globaaliksi suurimmaksi markkinariskiksi.​

Useat tunnetut analyytikot ovat viime aikoina nostaneet esiin huolia nykytason kestävyyden suhteen.

“venyneet arvostustasot ja raju painottuminen yksittäisiin nimiin voivat heikentää pitkän aikavälin tuotto-odotuksia”, VanEckin tuotepäällikkö Brandon Rakszawski huomauttaa.

Hänen mukaansa markkinahistoriassa yli 22x:n P/E-luvut ovat tuottaneet 10 vuoden aikajänteellä vuosituottoja välillä -3–3 prosenttia, eikä yli 24x:n arvostustasolla ole koskaan saavutettu 10 vuoden positiivista tuottoa.​

JPMorgan-pankin toimitusjohtaja Jamie Dimon arvioi, että seuraavan puolentoista vuoden aikana on merkittävät riskit huomattaville pörssilaskuille – suuremmat kuin markkinat tällä hetkellä ennakoivat.

JonesTradingin Michael O’Rourkenin mielestä tekoälybuumi on edennyt kuplavaiheeseen, ja hän näkee suuryritysten massiivisen infrainvestoinnin ja todellisen kannattavuuden välillä suuren ristiriidan.​

Huolta on aiheuttanut myös havainto, että tekoälyn aallonharjalla ratsastavat kasvuyhtiöt ovat luoneet valtavan keskinäisten kytkentöjen verkoston, jossa raha kiertää pienen yritysryppään sisällä.

”Sopimusten ja kumppanuuksien aalto lisää huolta siitä, että biljoonan dollarin tekoälybuumia tukevat toisiinsa kytkeytyvät liiketoimintatapahtumat”, toteaa markkinakommentaattori Holger Zschaepitz viestipalvelu X:ssä.

#OpenAI, #Nvidia fuel $1tn AI market w/web of circular deals. A wave of deals and partnerships are escalating concerns that the trillion-dollar AI boom is being propped up by interconnected business transactions.https://t.co/abiPWR0eZs pic.twitter.com/oIMBVbO1rU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 8, 2025

Keskeiset erot it-kulpan aikaan verrattuna

Arvostushuolista huolimatta nykyinen markkinasykli eroaa monella tapaa vuodesta 2000.

Teknojätit kuten mahtiseitsikko takovat nyt huomattavaa tulosta ja kassavirtaa, toisin kuin monet it-kuplan yritykset, joilla ei ollut toimivaa liiketoimintamallia.

Esimerkiksi nämä seitsemän jättiyhtiötä kasvattivat tulostaan toisella vuosineljänneksellä noin 26 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, mikä ylitti analyytikko-odotukset selvästi.​

Bank of England kuitenkin varoitti tällä viikolla, että erityisesti tekoälyyn keskittyvien teknologiayritysten osakearvostukset ovat monella mittarilla venyneet. Markkinoiden tunnelma on erityisen herkkä, jos tekoälytoiveet osoittautuvat liian optimistisiksi.​

