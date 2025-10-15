Varainhoitajat rynnivät osakkeisiin, mutta AI-kuplahuoli kasvaa

Kuva: Depositphotos.

Maailman varainhoitajat ovat lokakuussa 2025 uskaltaneet sijoittaa osakkeisiin enemmän kuin moneen kuukauteen, mikä nostaa osakepainot korkeimmalle tasolle helmikuun jälkeen.

Bank of American (BofA) tuore Global Fund Manager Survey maalaa kuitenkin kuvan sijoittajien keskuudessa kasvavasta huolesta, että markkinoilla on muodostumassa tekoälyyn perustuva kupla.

Tämä jännite ilmentää nykymarkkinoiden kaksijakoista henkeä, jossa riskinottohalu on suurempi kuin vuosiin, mutta epävarmuus arvostustasojen ja markkinoiden kestävyydestä kasvaa.

Selvityksen mukaan suurin osa varainhoitajista on siirtynyt aggressiiviseen riskinottoon alentamalla käteisen osuutta historiallisen matalaksi, vain 3,8 prosenttiin hallinnoitavasta varallisuudesta. Osakepainot ovat tätä vasten kohonneet kahdeksan kuukauden korkeimmalle tasolle.

Tämä kertoo vahvasta luottamuksesta talouden kasvun jatkumiseen ja mahdolliseen pehmeään laskeutumiseen, jota yli puolet vastaajista pitää todennäköisenä.

Optimimismi kasvunäkymissä onkin noussut jyrkintä vauhtia yli kuuteen kuukauteen ja sijoittajien aktiivisuus on nyt suurimmillaan sitten vuoden 2021.

Sijoittajaryhmän innostus ei rajoitu ainoastaan kehittyviin osakemarkkinoihin vaan heijastuu myös hyödykemarkkinoilla, joilla sijoitukset ovat vahvasti ylipainossa. Pitkä kultapositio koetaan parhaaksi sijoitusstrategiaksi, osakkeisiin kohdistuvasta riskistä huolimatta.

Kuitenkin optimismi kätkee alleen varovaisuutta.

Huoli osakkeiden yleisestä yliarvostuksesta on kasvanut. Ennätykselliset 60 prosenttia kyselyyn vastanneista sijoittajista sanoo nyt, että globaalit osakkeet ovat yliarvostettuja. Kyseessä on korkein lukema koskaan mitattuna tässä Bank of American kyselyssä.

Erityisesti tekoälyyn liittyvien osakkeiden arvostustaso koetaan kuplaksi yli puolen vastaajista.

Näin kuplahuoli ja riskinottohalu elävät rinnakkain markkinoilla, luoden epätasaista ja haasteellista sijoitusympäristöä.

Tekoäly on noussut suurimmaksi yksittäiseksi markkinariskiksi ohittaen jopa inflaation ja geopoliittiset jännitteet. Selvityksen mukaan ennätyksellisen suuri osa rahastosijoittajista uskoo, että tekoälyyn liittyvät osakkeet ovat kuplassa, ja he pitävät tätä markkinoiden merkittävimpänä riskinä.

”AI-mania on korvannut inflaation suurimpana koettuna riskitekijänä, ja sitä seuraavat toisen aallon inflaatiopelot sekä pelko Yhdysvaltain dollarin arvon heikkenemisestä”, toteaa BofA:n strategi Michael Hartnett.

Sijoittajat tiedostavat, että tekoälyhuuma tai yksityisen luottosektorin riskit voivat synnyttää rajujakin korjausliikkeitä.

Bank of American analyytikot korostavat, että sijoitusympäristö tukee edelleen riskinottoa, mutta samalla varoittavat, että ylilämpenemisen oireita ilmenee.

Analyytikoiden mukaan kuplahuolien vuoksi sijoittajien kannattaa harjoittaa aktiivista riskienhallintaa ja varautua markkinasyklin muuttuessa nopeasti. Tämä näkyy osaltaan myös siinä, että varainhoitajat pitkittävät käteispainon alhaisena pitämistä, mutta ovat valmiita reagoimaan nopeasti mikäli markkinoiden ilmanpaine muuttuu.​