Nordea nousi osakesuosikkien listalle – pankilla on näyttöä tavoitteidensa saavuttamisessa

Nordean osake on noussut tänä vuonna jo 31 prosenttia. Kurssinoususta huolimatta osakkeen arvostustaso ei edelleenkään ole kohtuuttoman korkea, sillä ensi vuoden 1,4 euron osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 9,9x.

Hyvänä osingonmaksajana tunnetun pankin ensi vuoden osinkotuotto nousee konsensusennusteella lähes 7,0 prosenttiin. Tämän lisäksi pankki on ollut aktiivinen omien osakkeiden ostaja.

Pankin tavoitteena on saavuttaa yli 15 prosentin oman pääoman tuotto koko vuodelta.Tähän yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet, sillä tammi-kesäkuussa oman pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia.

Nordean liiketoimintamalli on vahva ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta pankki uskoo, että sillä on mahdollista tukea asiakkaitaan sekä pitää tuotot laadukkaina, tuloksensa vakaana ja kannattavuutensa hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Lisäksi Nordean on mahdollista edelleen kerryttää pääomaa, hyödyntää sitä kasvun vauhdittamiseen ja jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostoilla.

Toisin korkokatteen lasku nakertaa jossain määrin Nordean tuottoja.

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen kertoi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että pankin liiketoiminnan painopiste tulee pysymään neljällä kotimarkkina-alueella.

”Haluamme kasvaa markkinoita nopeammin, saavuttaa edelleen markkinoiden parhaan oman pääoman tuoton ja varmistaa osakekohtaisen tuloksen ensiluokkaisen kasvun”, konsernijohtaja paalutti.

Inderesin analyytikko Kasper Mellas arvioi, että pankin luottokysyntä jatkaa hienoista piristymistä, mihin myös keskeisiltä markkinoilta julkaistu lainadata viittaa.

Varainhoidon hallinnoitavien asiakasvarojen osalta Inderes odottaa niin ikään maltillista kasvua, mikä tukee nettopalkkiotuottojen kehitystä.

Vaikka Nordean osakkeen arvostustaso on noussut, Nordean kannattavuusnäkymä oikeuttaa korkean arvostuksen, Mellas toteaa.

OP on lisännyt Nordean omalle kotimaisten osakesuosikkien listalleen.

OP odottaa Nordean säilyttävän marraskuussa järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä 15 prosentin oman pääoman tuottotavoitteensa, mutta muuttavan kulu/tuotto-suhdetavoitetta aiempaa kunnianhimoisemmaksi.

”Nordealla on näyttöjä siitä, että pankki on myös saavuttanut asettamansa tavoitteet”, OP toteaa.

Tehokkuuden kasvun saavuttaminen vaatii tuottojen kasvun ohelle kulurakenteen tehostamista. Vaikka tavoitteiden nostoa onkin markkinoilla ounasteltu, eivät mahdolliset korkeammat tavoitteet näy vielä millään tavalla 2026-2028 konsensusennusteissa.

OP odottaa konsensusennusteisiin kohdistuvan pääomamarkkinapäivän myötä nousupainetta.

Nordean osakkeen arvostustaso on OP:n varovaisilla konsensusennusteillakin hieman alle pitkän aikavälin keskimääräisen tason. Ennusteella P/E-kerroin vuodelle 2026 on noin 10x, kun pitkän aikavälin keskimääräinen taso on hieman korkeampi 10,5x.

Samalla kun OP nosti Nordean suosikkilistalle, se poisti HKFoodsin. OP:n suositus Nordealle on lisää.