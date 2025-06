Jättipankki laskee Nordean osakkeen suositusta

Barclaysin mukaan Nordean osake on noussut liian kalliiksi verrattuna pohjoismaisiin verrokkeihinsa.

Brittiläinen monikansallinen pankki- ja finanssiryhmä Barclays on laskenut Nordean osakkeen suosituksen lisää-tasolta pidä-tasolle. Uusi suositus viestii jättipankin neutraalimmasta näkemyksestä Nordean osakkeen lähiajan kehitykseen.

Suosituksen laskusta huolimatta Barclays nosti Nordean tavoitehinnan 11,80 eurosta 13,40 euroon. Nordean viimeisin kurssinoteeraus tiistaina oli 12,7 euroa Helsingin pörssissä.

Barclaysin mukaan Nordean osakkeen korkea arvostustaso herättää huolta. Osake on kivunnut tänä vuonna jo lähes 20 prosenttia, mikä on nostanut osakkeen arvostuskertoimia.

Yhtiö noteerataan tällä hetkellä 1,5-kertaisesti suhteessa taseeseensa eli yhtiön P/B-luku on 1,5x. Kotimaisen pankin tasepohjainen arvostustaso on korkeampi suhteessa muihin pohjoismaisiin pankkeihin verrattuna.

Barclaysin mielestä tämä preemio suhteessa verrokkeihin rajoittaa osakkeen nousuvaraa etenkin, kun vaihtoehtoisia sijoituskohteita löytyy muista pohjoismaisista pankeista.

Osakkeen preemio arvostuskertoimissa tarkoittaa sitä, että osake noteerataan korkeammalla arvostuskertoimella kuin verrokkiryhmän tai markkinan keskiarvo. Preemio kuvaa siis sitä ”ylimääräistä” hintaa, jonka sijoittajat ovat valmiita maksamaan osakkeesta suhteessa sen tavanomaiseen tai perusteltuun arvoon.

Ruotsalaispankeissa sijoittajalle enemmän tuottomahdollisuuksia

Barclays nosti kuitenkin hieman Nordean vuoden 2025 osakekohtaisen tuloksen ennustettaan, johtuen paremmista palkkiotuotto-odotuksista. Sen sijaan vuosien 2026 ja 2027 ennusteita se laski 2–3 prosenttia, koska Nordean kulujen arvioidaan kasvavan.

Tavoitehinnan nosto johtuu osittain siitä, että Barclays laski Nordean oman pääoman tuottovaatimuksen arviota 10,8 prosentista 9,5 prosenttiin, mikä asettaa Nordean riskiprofiilin samalle tasolle muiden pohjoismaisten pankkien kanssa.

Barclays näkee tällä hetkellä houkuttelevampia sijoitusmahdollisuuksia erityisesti tanskalaisissa ja tietyissä ruotsalaisissa pankeissa, joiden näkymät ovat analyytikon mukaan suotuisammat.

Nordean korkea arvostus tekee siitä vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon, vaikka tulosnäkymät ovat vakaat.

Myös muut analyytikot ovat viime aikoina antaneet Nordealle vaihtelevia arvioita; osa on laskenut suositustaan, osa pitänyt näkemyksensä positiivisena, minkä seurauksena konsensus on tällä hetkellä pidä-tasolla.

Korkokate maltillisessa laskussa

Nordean oman pääoman tuotto pysyi vahvana alkuvuonna tammi-maaliskuussa ja oli ensimmäisellä neljänneksellä 15,7 prosenttia. Yhtiön tuloskehitys oli yllättävän vahvaa siihen nähden, että korot ovat laskeneet. Yleensä korkojen lasku syö pankkien korkokatetta, mutta Nordean korkokate laski vain kuusi prosenttia vertailukaudesta.

Pankin laimennettu osakekohtainen tulos laski 0,35 euroon vertailukauden 0,38 eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste oli 0,32 euroa, joten tuloskehitys oli odotettua parempaa.

Nordean kuluvan vuoden näkymät ennallaan: pankki ennustaa oman pääoman tuotoksi yli 15 prosenttia. Nordean liiketoimintamalli on yhtiön oman näkemyksen mukaan vahva ja pohjoismainen luottosalkku on hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta Nordean on mahdollista tukea asiakkaitaan sekä pitää tuotot laadukkaina, tulos vakaana ja kannattavuus hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Lisäksi Nordean on mahdollista edelleen kerryttää pääomaa, hyödyntää sitä kasvun vauhdittamiseen ja jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostoilla.

