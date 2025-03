Nordea nousi osakesuosikkien listalle

Nordean osake on noussut vahvasti tänä vuonna. Vuoden alusta yhtiön markkina-arvo on noussut lähes 12 prosenttia.

Vuosi 2024 sujui yhtiöltä vahvasti. Yhtiö pitää tärkeimpänä mittarinaan oman pääoman tuottoa. Nordea saavutti toisena peräkkäisenä vuonna selvästi yli 15 prosentin oman pääoman tuoton, kun oman pääoman tuotto nousi 16,7 prosenttiin.

Tämä kertoo pankin mukaan sen toimintamallin kestävyydestä ja erittäin hyvänä jatkuneesta kehityksestä. Nordean taloudellinen näkymä vuodelle 2025 on yli 15 prosentin oman pääoman tuotto.

Pankin hyvä taloudellinen kehitys jatkui vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Tuotot kasvoivat prosentin vuoden takaisesta, ja kasvua tukivat nettopalkkiotuotot. Korkokate kuitenkin supistui odotetusti vuoden takaisesta ohjauskorkojen laskun vuoksi.

Nordean mukaan sen liiketoimintamalli on vahva, luottotappioita on vähän ja pohjoismainen luottosalkku on erittäin hyvin hajautettu. Näiden seikkojen ansiosta Nordean on mahdollista tukea asiakkaitaan sekä pitää tuotot laadukkaina, tuloksensa vakaana ja kannattavuutensa hyvänä suhdannekierron kaikissa vaiheissa.

Lisäksi pankin on mahdollista edelleen kerryttää pääomaa, hyödyntää pääomaa kasvun vauhdittamiseen ja jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostoilla.

OP on lisännyt Nordean omaan kotimaisten osakkeiden suosikkilistalle.

Nordean osinko irtosi viime viikolla, minkä jälkeen yhtiön osakekurssi luonnollisesti laski. OP:n mukaan osingon irtoaminen tarjoaa nyt ostopaikan Nordeassa.

”Osake on historiallisesti korjannut irronneen osingon verran nopeasti takaisin kurssiin. Viime vuosina tämä on tapahtunut alle kuukaudessa”, pankki toteaa.

Lisäksi Nordean arvostustaso on OP:n mukaan alkuvuoden kurssinoususta huolimatta edullinen sekä suhteessa Nordean omaan historiaan että verrokkeihin. Kuluvan vuoden konsensusennusteella pankin P/E-kerroin on 8,7x ja EV/Ebit-kerroin 6,7x.

OP:n käsityksen mukaan Nordea tulee purkamaan johdon harkinnanvaraisen yli 400 miljoonan euron luottotappiopuskurin vuosien 2025-2026 aikana. Tämä tarkoittaisi sitä, että luottotappiot säilyvät konsensusennusteita alhaisempina.

Nordean houkuttelevuutta lisännee myös se, että yhtiö on päättänyt jälleen käynnistää uuden omien osakkaiden osto-ohjelman.

Nordea on saanut Euroopan keskuspankilta (EKP) luvan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoja 250 miljoonalla eurolla, ja Nordean hallitus on päättänyt tänään vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti enintään 250 miljoonan euron suuruisesta omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta.

Takaisinostojen tavoite on ylläpitää tehokasta pääomarakennetta ja parantaa osakkeenomistajien saamaa tuottoa. Takaisinohjelma on käynnistynyt maaliskuussa ja se päättyy viimeistään 13. kesäkuuta 2025.