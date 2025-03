Köyhyys ei ollut este – Seppo Pennanen rakensi sijoittajan ajattelutavan jo lapsena

Seppo Pennanen

Äärimmäisestä köyhyydestä miljonääriksi noussut Seppo Pennanen jakaa eläkepäivillään sijoitusvinkkejä muille aiheesta kiinnostuneille. 70-vuotias Pennanen kuvailee aloittaneensa sijoittamisen jo seitsemänvuotiaana – ja matka on ollut korkoa korolle.

”Elin köyhässä yksinhuoltajaäidin perheessä, jossa oli viisi lasta. Sain sukulaismummolta viisi markkaa rahaa, en ostanut sillä karkkeja tai lelua, vaan vein sen Postipankkiin ja ihmettelin kun sinne oli tullut lisää rahaa. Siitä lähtien minulla on ollut aina vähän ylimääräistä, että jos sattuu jotain yllättävää, ei tarvitse lähteä ruinaamaan rahaa joltakin”, Pennanen kertoo lapsuudestaan.

Selvästi sijoittajan vaistoilla syntynyt Pennanen korostaa, että raha on välttämätöntä nykypäivän maailmassa, ja ilman sitä on ollut pakko löytää keinoja selviytyä.

Luovaksi yksilöksi itseään kuvaileva Pennanen nauttii ongelmanratkaisusta, ja pitkäjänteisyys on hänelle luonteenomaista – se on arvokas ominaisuus erityisesti sijoittamisessa.

”Raha on hyvä renki, mutta huono isäntä. Siihen ei saa rakastua, sehän on vain numeroituja paperinpaloja tai rivi numeroita tietokoneen ruudulla. Paradoksi on se, ettei se enää kiinnosta, kun sitä on riittävästi loppuelämäksi tehdä juuri sitä mitä haluaa, siellä missä haluaa ja silloin kun haluaa.”

Nyt Pennanen jakaa näkemyksiään sijoittamisen tärkeydestä tuoreessa kirjassaan Sijoittajaksi 45 minuutissa. Hänen edellinen kirjansa Yksi elämä – Olisihan sen voinut elää huonomminkin! on omaelämäkerta, jossa Pennanen avaa lukijoille vaiherikkaan elämänsä.

Virheet ja voitot matkan varrella

Varsinaisen sijoittamisen Pennanen aloitti 1980-luvulla. Ensimmäisten sijoitusten tuottaessa hän innostui aiheesta ja alkoi ahmia alan kirjallisuutta.

Sarjayrittäjänä toimineen Pennasen parhaat sijoitukset ovat olleet omat yritykset. Esimerkiksi vaimonsa alun perin perustama Kotileena Oy oli vuonna 2013 myyntihetkellään parisataa ihmistä työllistävä, kaikissa isoimmissa kaupungeissa toimiva yritys.

Viimeiset 25 vuotta Pennanen on luottanut samaan sijoitusstrategiaan: indekseihin ja ETF-rahastoihin – eikä aio muuttaa suuntaa.

”Pitkissä jaksoissa pörssiosakkeisiin sijoittaminen tuottaa aina, se on osakeyhtiölain viiden pykälän mukaan osakeyhtiön ainoa tarkoitus, tuottaa voittoa osakkeen omistajille. Kun indekseissä ja ETF:issä on aina kymmeniä tai satoja yrityksiä, niistä suurin osa tekee voittoa, joku pärjää huonosti ja joku tekee konkurssin, mutta kun niitä on paketissa niin paljon, tuotto pitkällä ajalla on aina varma.”

Pörssiosakkeisiin sijoittaneille kultakautta oli Helsingin pörssin parikymmentä vuotta jatkunut nousu 2000-luvun alussa, jolloin sijoitettu euro viisinkertaistui. Sen sijaan 90-luvulla Pennanen kuvailee tehneensä suurimman sijoitusvirheensä ”Nokiahötkyilyn” aikana.

”Silloin olisi ollut todella saumaa tehdä tiliä, mutta ostin ja myin aivan liian paljon.”

Toinen suuri virhe oli Orava-asuntorahasto, joka lupaili huikeita osinkoja. Lopulta homma kaatui ja ”kyyti oli kylmää”.

”Onneksi tappiota pienensi ne saadut hyvät osingot. Sen jälkeen en ole asuntosijoittamiseen sotkeentunut ja tänään voin todeta, hyvä niin.”

Sijoittaminen, joka tuo tuloksia

Pennanen haluaa innostaa muita sijoittamaan, erityisesti nuoria, ja auttaa heitä ymmärtämään, kuinka helposti ja nopeasti sijoittamisen voi ottaa osaksi omaa elämää. Siksi hän ei halunnut kirjoittaa raskasta, satojen sivujen sijoitusopasta, vaan tiiviin ja selkeän teoksen, joka tarjoaa käytännönläheisiä neuvoja – ja jonka voi lukea alle tunnissa.

”Jo euro päivässä riittää sijoittamisella eläkkeen tuplaamiseen mediaanitulon alla olevalle ihmiselle, jos hän sijoittaa tuon euron koko työuransa ajan, ja se euro löytyy jokaiselta työkykyiseltä ihmiseltä.”

”Sijoittaminen kannattaa aloittaa tänään, jos ei aloita tänään, se voi unohtua huomennakin”, Pennanen muistuttaa.

Tulevaisuuden osalta Pennanen uskoo indeksien ja osinkojen tuottojen säilyvän järjellisellä tasolla, ja hänellä on positiivinen näkemys Helsingin pörssin tulevaisuudesta. Vaikka osakkeiden tuotot ovat olleet viime vuosina heikompia.

”Sijoittamiseni on ikuisuusperioodilla. Strategia ei ole muuttunut eikä muutu, ellei maailma täysin mullistu. Indeksi ja ETF-sijoittaminen takaa riittävän hajautuksen ja se on helpompaa kuin lottokupongin vieminen ärrälle.”

Pennasen näkemyksen mukaan tekoäly tulee olemaan merkittävässä roolissa sijoittamisessa. Tekoälyn avulla sijoittajat voivat muun muassa analysoida suurempia tietomääriä nopeammin ja tarkemmin, mikä voi johtaa parempiin sijoitusmahdollisuuksiin.

”Se tulee olemaan mukana ostamassa ja myymässä sijoituksia todella merkittävästi, mutta meitä sijoittajia tarvitaan siihenkin rahoittajiksi.”