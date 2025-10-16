Eurooppalaispankit käynnistävät suuren euron stablecoin-hankkeen – motiivina haastaa dollarin ylivalta

Kaksi suurta hanketta on käynnistynyt muutaman viikon sisällä: yhdeksän merkittävää eurooppalaista pankkia muodostaa liittouman euron arvoon sidotun stablecoinin kehittämiseksi, ja ranskalainen suurpankki ODDO BHF on samanaikaisesti lanseerannut oman euron stablecoininsa.

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu johonkin vakaaseen kohde-etuuteen, yleensä fiat-valuuttaan kuten Yhdysvaltain dollariin tai euroon.

Stablecoinien tavoitteena on säilyttää digitaalisen tokenin arvo mahdollisimman vakaana ja estää hintavaihteluita, jotka ovat tyypillisiä muille kryptovaluutoille. Arvon vakaus saavutetaan pitämällä stablecoinin vakuutena todellisia varoja, kuten pankkitileillä olevia euroja tai dollareita, hyödykkeitä kuten kultaa, tai käyttämällä algoritmeja, jotka säätelevät liikkeessä olevan määrän kysynnän mukaisesti.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Yhdeksän pankin konsortio, johon kuuluvat muun muassa UniCredit, ING ja CaixaBank, julkisti suunnitelmansa MiCA-sääntelyn mukaisen euron stablecoinin liikkeeseenlaskusta vuoden 2026 jälkipuoliskolla.

Bloombergin raporttien mukaan myös Citigroup on liittynyt eurooppalaiseen hankkeeseen ainoana ei-eurooppalaisena pankkina.​

Samaan aikaan ranskalainen ODDO BHF lanseerasi oman euron arvoon sidotun stablecoininsa, EUROD:n, joka aloitti kaupankäynnin Madridissa toimivalla Bit2Me-alustalla 15. lokakuuta. 175-vuotias instituutio hallinnoi yli 150 miljardin euron varoja ja on suunnitellut EUROD:n täysin EU:n Markets in Crypto-Assets (MiCA) -sääntelyn mukaiseksi.​

Hankkeiden kunnianhimoisena tavoitteena dollarin hegemonian haastaminen

Stablecoin-hankkeet haastavat suoraan Yhdysvaltain dominoiman stablecoin-ekosysteemin. Tällä hetkellä suurimmat stablecoinit ovat Tether (USDT), jonka markkina-arvo on noin 172 miljardia dollaria, ja Circlen USDC noin 74 miljardilla dollarilla. Molemmat sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Euroon sidottujen stablecoinien markkina-arvo on puolestaan vain noin 620 miljoonaa dollaria.​

”Tämä aloite tarjoaa todellisen eurooppalaisen vaihtoehdon Yhdysvaltojen hallitsemille stablecoin-markkinoille ja tukee Euroopan strategista autonomiaa maksujärjestelmissä”, pankkiryhmä totesi yhteisessä lausunnossaan.

Euroalueen valtiovarainministerit keskustelivat aiheesta 7. lokakuuta, arvioiden markkinan kasvavan jopa kymmenkertaiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana.​

Konsortio on perustanut uuden yhtiön Alankomaihin, ja se aikoo hakea toimilupaa sekä tulla Hollannin keskuspankin valvontaan sähkörahayhtiönä.

ING:n digitaalisten omaisuuserien johtaja Floris Lugt kertoo, että stablecoin mahdollistaa ”ympäri vuorokauden tapahtuvan reaaliaikaisen valuuttojen välisen selvityksen” ohjelmoitavien maksutoimintojen avulla.​

Tekninen infrastruktuuri ja sääntelyn noudattaminen

Molemmat hankkeet painottavat MiCA-sääntelyn täysimääräistä noudattamista Euroopan talousalueella, jonka säännökset tulivat voimaan vuoden 2025 alussa.

ODDO BHF:n EUROD on kehitetty yhteistyössä Fireblocksin kanssa ja toimii Polygon-lohkoketjualustalla. Jokainen EUROD-token on täysin 1:1-suhteessa euroon, ja varannot säilytetään säännellyissä pankeissa.​

Yhdeksän pankin konsortio on saanut asiantuntijatukea Strategy&– ja PwC-konsultointitiimeiltä. Strategy& vastasi strategisesta ja sääntelyyn liittyvästä ohjauksesta, kun taas PwC toi osaamista riskienhallinnasta ja blockchain-teknologiasta.

PwC:n maailmanlaajuinen digitaalisten omaisuuserien johtaja Matt Blumenfeld osallistui myös hankkeen kehitystyöhön.​

Bit2Me, joka listaa EUROD-tokenin, sai tänä vuonna 30 miljoonan euron sijoituksen Tetherin johtamalta rahoituskierrokselta. Sen taustalla on myös Telefónica sekä espanjalaiset pankit Unicaja ja BBVA.​

Stablecoinien merkityksen odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti

Institutionaaliset sijoittajat eli eläkerahastot, vakuutusyhtiöiden varainhoitajat, hedge-rahastot ja varainhoitajat ennustavat vakausvaluuttojen eli stablecoinien sektorille voimakasta kasvua – sekä markkina-arvon että transaktioiden määrän osalta.

Bloomberg Intelligence arvioi, että stablecoinit voisivat käsitellä vuoteen 2030 mennessä yli 50 biljoonan dollarin vuosittaiset maksut ja muodostaa jopa neljänneksen kuluttajamaksuista.

Citin raportin mukaan maailmanlaajuinen stablecoin-emissio voi kasvaa 1,9 biljoonaan dollariin samassa ajassa.​

Institutionaaliset sijoittajat odottavat vakausvaluuttojen käytön kasvavan nopeasti useissa eri käyttötarkoituksissa, joista erityisesti transaktiot ja pääsy DeFI-palveluihin nähdään suurimpina hyötyjinä.

DeFi-palvelut tarkoittavat hajautettuja rahoituspalveluita, jotka toimivat lohkoketjuteknologian avulla ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja tai muita rahoituslaitoksia. DeFi-palvelut mahdollistavat esimerkiksi lainaamisen, tallettamisen, koron ansaitsemisen, kaupankäynnin ja vakuutukset suoraan käyttäjien välillä älysopimusten avulla, ilman keskitettyä hallintoa.

Suurimpana riskinä pidetään vakausvaluuttojen riippuvuutta niiden reserveistä, olivatpa ne sitten jalometalleja tai fiat-valuuttoja. Sääntely-ympäristön epävarmuus nähdään toiseksi suurimpana riskinä, ja Yhdysvaltain dollarin epävakaus kolmantena, koska suurin osa vakausvaluutoista on sidottu siihen.

Euroopan keskuspankki suhtautuu varauksella yksityisiin stablecoineihin.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on varoittanut, että yksityisesti liikkeeseen lasketut tokenit voivat uhata rahapolitiikan tehokkuutta ja finanssivakautta. EKP valmistelee tällä hetkellä omaa digitaalista euroa, jonka odotetaan tulevan markkinoille vuoteen 2029 mennessä.​

Digitaalinen euro on Euroopan keskuspankin (EKP) suunnittelema digitaalinen keskuspankkiraha eli sähköinen vastine käteiselle, jonka EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit laskevat liikkeeseen. Se ei ole uusi valuutta, vaan olemassa olevan euron digitaalinen muoto, joka täydentäisi setelit ja kolikot maksuvälineenä koko euroalueella.