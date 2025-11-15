Warren Buffettin Berkshire Hathaway osti 17,8 miljoonaa Google-osaketta – merkittävä muutos salkussa

Perinteisesti sijoituslegenda Warren Buffettin johtama konglomeraatti Berkshire Hathaway on suosinut arvoyhtiöitä ja pysytellyt pitkään poissa korkean kasvun teknologiaosakkeista. Nyt julkaistu teknojätti Alphabetin osakkeiden massiivinen osto kääntää katseet Berkshireen ja yhtiön strategisiin painotuksiin sijoitusmarkkinoilla.

Alphabetin noteeraus Berkshirelle merkittävänä uutena sijoituskohteena on huomionarvoinen, sillä Buffett on aiemmin julkisesti katunut, ettei yhtiö tarttunut Googleen sen alkuvuosina.​

Noin 4,3 miljardin dollarin sijoitus nostaa Googlen yhtiön kymmenen suurimman amerikkalaisyhtiön omistuksen joukkoon ja kuvastaa merkittävää siirtymää Berkshire Hathawayltä teknologiasijoitusten suuntaan.​

Alphabet-sijoitus osuu samaan ajankohtaan, jolloin Berkshire on myynyt runsaasti Applea ja vähentänyt myös toisen ison sijoituksen, Bank of American, painoa salkussaan. Vaikka Apple on edelleen selvästi suurin Berkshire Hathawayn yksittäinen osakeomistus noin 60 miljardin dollarin painolla, näkyy siirtymä kohti laajempaa teknologiapainoa yhtiön 283 miljardin dollarin salkussa.

Yhtiö teki sijoitussalkussaan lisäksi merkittäviä kevennyksiä muun muassa D.R. Hortonin sekä Verisignin kohdalla, ja kokonaisuutena Berkshire jatkoi nettomyyjänä toistatoista neljännestä peräkkäin.​

Alphabetin analyytikot ja sijoitusmaailma tulkitsevat Berkshiren Alphabet-sijoitusta viestinä Berkshiren tulevasta suunnanmuutoksesta. Yhtiön vetovastuu on vuoden vaihteessa siirtymässä Greg Abelille Buffettin jäädessä eläkkeelle.

Nähtäväksi jää, onko tämä päätös yksittäinen irtiotto vai jatkuuko strateginen käänne myös seuraavan johdon aikana.​

Markkinat ottivat Berkshire Hathawayn Alphabet-hankinnan myönteisesti vastaan, sillä yhtiön osake nousi 1,7 prosenttia jälkipörssissä tiedon julkistamisen jälkeen. Berkshire Hathawayn liikkeet ovat pitkälti sijoitusmaailman seurannassa ja yrityksen tuki tulkitaan usein vahvaksi luottamuksenosoitukseksi kohdeyhtiötä kohtaan.

Alphabet edustaa harvinaista yhdistelmää korkean tuottopotentiaalin suuryritystä, joka tarjoaa edelleen houkuttelevan arvostuksen suhteessa muihin mahtiseitsikon teknologiayhtiöihin, kuten Meta, Microsoft ja Nvidia.

Monien asiantuntijoiden mukaan se on edelleen yksi edullisimmista jättiläisistä, etenkin suhteessa vahvoihin tuloskertoimiinsa sekä vakaan kassavirtapohjan ansiosta. Alphabetin ensi vuoden tulosennusteilla laskettu P/E-kerroin on 26x ja EV/EBIT-kerroin 25x.​

Alphabet täyttää myös Berkshirelle tärkeät laadulliset kriteerit: yhtiöllä on edelleen käytännössä monopoliasema hakuliiketoiminnassa, erittäin korkeat oman pääoman tuottoluvut sekä poikkeuksellisen vahva tase, jossa käytännössä ei ole nettovelkaa.

Alphabet on myös profiloitunut pandemian jälkeen ”momentum-yhtiöksi”, joka on sekä vakauttanut teknologiapainoa isojen pörssirahastojen salkuissa että hyötynyt tekoälymarkkinan kasvusta ja generatiivisen tekoälyn kasvavasta merkityksestä.​

Teknojätti ratkaisi useita oikeudellisia ja kilpailullisia haasteitaan edukseen syksyn 2025 aikana, mikä on lisännyt sijoittajien luottamusta.

Alphabet ylitti kolmannella vuosineljänneksellä selvästi analyytikkojen odotukset raportoimalla ensimmäistä kertaa yli 100 miljardin dollarin liikevaihdon. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiön tuloskautta leimasivat erityisesti hakuliiketoiminnan, YouTube-mainonnan ja pilvipalveluiden vahva kasvu sekä merkittävä AI-tekniikoiden kaupallistuminen.

Alphabetin osake on kivunnut tänä vuonna jo yli 45 prosenttia. Gemini ja muut Googlen tekoälytuotteet ovat olleet merkittävä syy osakkeen nousuun, sillä ne ovat vahvistaneet sijoittajien uskoa yhtiön teknologiseen etumatkaan ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin.

Gemini-alustan kehitys multimodaaliseksi tekoälyksi on parantanut käyttäjäsitoutumista ja luonut uusia kaupallisia mahdollisuuksia erityisesti hakuliiketoiminnassa, mikä on lisännyt tuottavuutta ja vahvistanut tulosnäkymiä.

​Gemini-alustan multimodaalinen tekoäly tarkoittaa sitä, että Google on rakentanut mallin, joka pystyy käsittelemään ja yhdistämään useita eri tiedon muotoja – tekstin, kuvan, äänen, videon ja jopa ohjelmointikoodin – yhdeksi kokonaisymmärrykseksi.

Alphabetin pilvipalvelut on myös tärkeä yhtiön kasvuajuri.