Stora Enso ravistelee rakennettaan – vie pörssiin Euroopan suurimman metsäomaisuusyhtiön

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Metsäjätti Stora Enso ilmoitti viime kesäkuussa käynnistävänsä strategisen arvioinnin Ruotsin metsäomaisuudestaan osana uusiutuvien materiaalien ja pakkausten aseman vahvistamista yhtiössä. Yhtiön hallitus on saanut strategisen arvioinnin päätökseen tarkasteltuaan eri vaihtoehtoja ja yhtiön toteutettua noin 175 000 hehtaarin metsämaan myynnin 900 miljoonan euron yritysarvolla.

Hallitus on päättänyt aloittaa valmistelut Stora Enson Ruotsin metsäomaisuusliiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen ruotsalaiseen pörssiyhtiöön Stora Enson lakisääteisellä rajat ylittävällä osittaisjakautumisella.

Stora Enson merkittävät osakkeenomistajat Suomen valtion Solidium Oy ja FAM AB, jotka omistavat yhteensä noin 21 prosenttia Stora Enson osakkeista ja noin 55 prosenttia äänioikeuksista, tukevat suunniteltua jakautumista.

Stora Enson osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena kaikki osakkeet uudessa yhtiössä, joka perustettaisiin jakautumisen tulevan täytäntöönpanon yhteydessä. Uuden yhtiön osakkeet olisivat kaupankäynnin kohteeksi Ruotsin ja Suomen pörsseihin.

Stora Enson hallituksen arvion mukaan Ruotsin metsäomaisuusliiketoiminnan jakautuminen uuteen yhtiöön olisi paras vaihtoehto sekä Ruotsin metsäomaisuuden että Stora Enson ytimessä olevan pakkausliiketoiminnan täyden potentiaalin vapauttamiseksi sekä pääoma-allokaation optimoimiseksi ja monimutkaisuuden vähentämiseksi.

Lisäksi jakautuminen tulee mahdollistamaan paremman fokuksen kummankin yhtiön keskeisiin vahvuuksiin ja markkinamahdollisuuksiin.

Uudesta yhtiöstä tulee Euroopan suurin pörssilistattu puhtaasti metsään keskittyvä yhtiö, jolla on erityinen omaisuusluokkansa, jonka arvon odotetaan kasvavan pitkällä aikavälillä esimerkiksi luonnollisesti kasvavan puuston ansiosta. Lisäksi odotettavissa oleva vakaa rahavirta, johon liittyy potentiaalia merkittäviin uusiin liikevaihtovirtoihin, tarjoaisi sijoittajille mahdollisuuden saada vakaita, inflaationkestäviä metsätuottoja, joilla on matala korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa läpi liiketoimintasyklin.

Metsäomaisuuden vuosittainen kokonaistuotto Ruotsissa on viimeisten noin 30 vuoden aikana ollut noin seitsemän prosenttia. Stora Enson mukaan uudella yhtiöllä on valmiudet luoda lisäarvoa pitkällä aikavälillä muun muassa kehittyneen metsänhoidon, maanomistuksen arvon optimointitoimien, uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden ja hiilensidonnan kautta.

Tuomas Hallenberg, joka toimii tällä hetkellä Stora Enson Forest-liiketoiminta-alueen johtajana, on nimitetty Stora Enson Ruotsin metsäliiketoiminnan toimitusjohtajaksi.

Kaksi yhtiötä säilyttävät ”strategisen suhteen”

Stora Enson hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan kertoo, että hallituksen päätös edetä jakautumisen kanssa on virstanpylväs Euroopan suurimman pörssilistatun puhtaasti metsään keskittyvän yhtiön luomisessa.

”Stora Enson Ruotsin metsäomaisuusliiketoiminnan eriyttäminen ja listaaminen pörssiin tulevat vapauttamaan sekä metsäomaisuuden että teollisten toimintojen arvopotentiaalia ja fokusta, mikä mahdollistaa nopeamman kasvun kummassakin liiketoiminnassa. Stora Enso on sitoutunut maksimoimaan osakkeenomistaja-arvoa, joten se jatkaa nyt valmisteluja uuden yhtiön listaamiseksi pörssiin”, Jordan toteaa.

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo, että kaksi yhtiötä säilyttäisivät strategisen suhteen, jossa Stora Enso solmisi uuden yhtiön kanssa pitkäaikaisen puunhankintasopimuksen, mikä varmistaisi tuloja molemmille osapuolille.

Uuden yhtiön ja Stora Enson välinen suhde säilyy siis strategisesti tärkeänä. Jakautumisprosessin yhteydessä Stora Enso aikoo solmia Uuden yhtiön kanssa pitkäaikaisen puunhankintasopimuksen 18 vuodeksi, ja muille asiakkaille olisi tarjolla yksinoikeuden ulkopuolisia määriä, joiden osuus kasvaa sopimuskauden kuluessa. Sopimus tulee tarjoamaan Uudelle yhtiölle sitoutuneen kysyntäpohjan sen kasvattaessa omaa asiakaskuntaansa, mikä pienentää riskiä.

Puunhinnat tulevat määräytymään markkinaperusteisesti. Uudelta yhtiöltä suunnitellun puunhankinnan lisäksi, joka tällä hetkellä vastaisi noin yhdeksän prosenttia Stora Enson puun ja kuidun hankinnasta Pohjoismaissa, Stora Enso säilyttää strategisen vertikaalisen integraation muiden metsäomaisuuksiensa kautta.

Suunniteltu jakautuminen on ehdollinen useille tekijöille, kuten jakautumissuunnitelman hyväksymiselle ja allekirjoittamiselle Stora Enson hallituksen toimesta, hallituksen myöhemmin erikseen koolle kutsuman Stora Enson yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä markkinaolosuhteille.

Stora Enso odottaa julkistavansa jakautumisen vuoden 2026 jälkipuoliskolla ja toteuttavansa sen vuoden 2027 alkupuoliskolla.

Stora Enso saattaa luopua osasta liiketoiminnoistaan

Yhtiö kertoi perjantaina tiedotteessaan myös, että se käynnistää Keski-Euroopan sahojaan ja rakentamisen ratkaisujen toimintojaan koskevan strategisen arvioinnin. Vuonna 2026 suoritettavan arvioinnin piirissä on yksi Wood Products -liiketoiminta-alueen liiketoimintayksikkö, johon kuuluu seitsemän sahaa Itävallassa, Tšekissä, Puolassa ja Liettuassa sekä jatkojalostustoimintoja, joihin kuuluu kolme ristiinliimattua puuta valmistavaa laitosta, sekä puunhankintaa ja kansainvälistä myynti- ja jakelutoimintaa.

Vaikka arvioinnin piiriin kuuluvalla liiketoiminnalla on vahva asema houkuttelevilla markkinoilla, se ei tuo strategisia tai toiminnallisia synergiaetuja Stora Enson uusiutuvien pakkausten ydinliiketoiminnoille.

Strategisessa arvioinnissa Stora Enso tarkastelee erilaisia mahdollisuuksia arvioinnin piiriin kuuluvalle liiketoiminnalle ja omaisuuserille. Yksi mahdollisuus on myydä liiketoiminta, jotta Stora Enson strateginen fokus uusiutuviin materiaaleihin ja pakkauksiin vahvistuisi.

Pohjois-Euroopassa sijaitsevat Ruotsin, Suomen, Viron ja Latvian sahat ja jatkojalostustoiminnot, jotka tarjoavat synergioita muun liiketoiminnan kanssa, eivät ole osa arviointia. Tämä liiketoiminnan osa on jatkossa edelleen strategisesti tärkeä Stora Ensolle.