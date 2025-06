Stora Enson jakautumissuunnitelma veti osakkeen rakettimaiseen nousuun – yhtiö haluaa vapauttaa taseen piiloarvon

Kuva: Stora Enso Oyj. Kuvaaja: Mikko Nikkinen.

Metsäyhtiö kertoi keskiviikkona pörssin sulkeuduttua käynnistävänsä strategisen arvioinnin Ruotsin metsäomaisuudestaan osana uusiutuvien pakkausten aseman vahvistamista yhtiössä.

Arvioinnissa metsäjätti tarkastelee muun muassa mahdollista metsäomaisuuden eriyttämistä ja erillistä pörssilistausta osittaisjakautumisen kautta.

Yhtiön mukaan aloitteen tavoitteena on edelleen vahvistaa liiketoiminnan fokusta, tehostaa toimintoja ja tuoda esiin sekä metsäomaisuuden että Stora Enson ytimessä olevan pakkausliiketoiminnan arvo.

Uutinen oli mannaa markkinoille. Stora Enson osake pomppasi torstaina 14,8 prosenttia uutisen ansiosta.



Arvioinnissa Stora Enso tarkastelee useita vaihtoehtoja, joihin kuuluu myös Ruotsin metsäomaisuuden mahdollinen eriyttäminen ja pörssilistaus osittaisjakautumisen kautta uuteen yhtiöön, joka olisi kokonaan Stora Enson osakkeenomistajien omistama. Jakautumisen tavoitteena on muodostaa kaksi vahvaa ja itsenäistä yhtiötä, joilla kummallakin olisi selkeämpi fokus ja jotka olisivat strategisesti ketterämpiä.

Stora Enso jatkaisi johtavana uusiutuvien pakkausten yhtiönä, jolla on vahvat markkina-asemat sekä joustavampi, integroidumpi ja kustannuskilpailukykyisempi tuotanto.

Yhtiön Ruotsin metsistä puolestaan muodostuisi Euroopan suurin pörssilistattu puhtaasti metsäomaisuuteen keskittyvä yhtiö, jonka vahvuuksia olisivat ainutlaatuinen omaisuusluokka, odotettavissa oleva pitkän aikavälin arvonnousu sekä mahdollisuus merkittäville uusille tulovirroille.

Stora Enso haluaa kasvattaa osien summaa

Stora Enso ilmoitti hiljattain myyvänsä noin 175 000 hehtaaria Ruotsin metsäomaisuudestaan 900 miljoonan euron yritysarvolla mikä vastaa kirjanpitoarvoa. Kaupan jälkeen yhtiö omistaa Ruotsissa edelleen yli 1,2 miljoonaa hehtaaria metsämaata, josta tuottavan metsämaan osuus 1,0 miljoonaa hehtaaria. Sen käypä arvo maaliskuun lopussa oli noin 5,8 miljardia euroa.

Vaikka nämä omaisuuserät ovat keskeinen osa Stora Enson puunhankintaketjua, niillä on oma erillinen operatiivinen, taloudellinen ja strateginen profiilinsa.



”Ruotsin metsäomaisuutemme edustaa vastuullisen metsätalouden ja ympäristönhoidon huippuosaamista”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

”Tämän arvioinnin käynnistäminen osoittaa sitoutumisemme omistaja-arvon maksimointiin ja pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiimme. Tutkimalla erilaisia strategisia vaihtoehtoja pyrimme lisäämään liiketoimintamme fokusta, vähentämään monimutkaisuutta ja tuomaan esiin sekä metsä- että teollisuusomaisuutemme täyden potentiaalin.”

Lisätietoja arvioinnista antaa Stora Enso antaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Kaikki muutokset ovat ehdollisia muutosneuvotteluille ja muille lakien edellyttämille menettelyille kaikissa maissa, joita muutokset koskevat.

Stora Enson metsäomaisuuden arvo on mittava. Maaliskuun lopun tasearvolla se on 11,7 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhtiön tämän hetken osakekohtaista markkina-arvoa eli osakekurssia.

Jakautuminen saattaa ratkaista Stora Enson taseongelman

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen kertoo analyysitalon artikkelissaan, että jakautuminen voisi poistaa Stora Enson ”profiloitumisongelman”.

”Käytännössä osakesijoittajien perspektiivistä Stora Enson sijoitetun pääoman tuotto on jäänyt osin metsän korkean tasearvon takia alhaiseksi ja vastaavasti tasearvostus matalaksi. Reaaliomaisuussijoittajia metsäomaisuus ei ole oletettavasti kiinnostanut, sillä vakaan metsän lisäksi osakkeen mukana on tullut metsäomaisuuteen nähden suuri ja syklinen teollinen portfolio, jonka tuloskunto on ollut viimeiset reilut kaksi vuotta heikko”, Viljakainen toteaa.

Viljakaisen mukaan jakautumalla kahdeksi yhtiöksi Stora Enso ratkaisisi tämän profiloitumisongelman, kun erilaiset sijoittajat pääsisivät valitsemaan itseään kiinnostavan osan yhtiöstä.

Stora Enson tasepohjainen arvostustaso on vain 0,8x, eli yhtiö arvostetaan markkinoilla alle sen oman pääoman tasearvon.

Viljakaisen mukaan yhtiön oman pääoman tasearvon saavuttaminen ja ylittäminen vaatisi luultavasti myös teollisten liiketoimintojen operatiivista tuloskäännettä, jota metsäsektorin kroonistunut heikko markkinatilanne jarruttaa.

”Teollisten liiketoimintojen strategisen aseman selkeytymisen sekä parantuvan fokuksen konkreettisten hyötyjen arvioimme sen sijaan alustavasti jäävän vähäisiksi. Teollisten liiketoimintojen puukustannukset sen sijaan voisivat jopa nousta hieman Ruotsin tehtailla jakautumisen myötä, vaikka toki nytkin yhtiön sisäistä kauppaa on pyöritetty markkinapohjaisin hinnoin ja Stora Enso luultavasti saisi neuvoteltua pitkäaikaisen puunhankintasopimuksen jakautuvan osan kanssa.”

Yhtiön jakautuminen voisi estää osakkeen matalan tasearvostuksen kroonistumisen ja jopa purkaa tiettyyn rajaan asti myös nykyistä aliarvostusta oman pääoman tasearvoon ja osien summana peilattuna, Viljakainen arvioi.