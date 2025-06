Hallitus esittää kevennyksiä perintö- ja lahjaverotukseen

Petteri Orpon (kok.) hallitus esittää muutoksia perintö- ja lahjaverotukseen. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan toteutettavaksi hallituksen puoliväliriihessä 22.–23.4.2025 päättämät perintö- ja lahjaverotukseen tehtävät muutokset. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita muutoksia.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotettaisiin 20 000 eurosta 30 000 euroon. Verotettavan lahjan alaraja korotettaisiin 5 000 eurosta 7 500 euroon.

Ehdotus toteutettaisiin muuttamalla perintö- ja lahjaveroasteikkoja sekä laissa säädettyjä pienimpien verotettavien määrien euromääriä. Lisäksi ehdotetaan perintö- ja lahjaverosta vapaan tavanomaisen koti-irtaimiston arvoon tehtävää korotusta 4 000 eurosta 7 500 euroon.

Esitysluonnokseen sisältyy myös ehdotus, jolla mahdollistetaan alaikäiselle perilliselle sukupolvenvaihdoshuojennus perintöverotuksessa verotettavan perintöosuuden käsittäessä osakeyhtiön osakkeita.

Sukupolvenvaihdoshuojennusta perintöverotuksessa muutettaisiin siten, että jos perillisen verotettavaan perintöosuuteen kuuluu huojennuksessa edellytetty osuus maatilan tai muun yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakeyhtiön osakkeista eikä perillinen alaikäisyytensä vuoksi voi jatkaa yhtiön toimintaa hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, katsotaan verovelvollisen jatkamiseksi myös se, että alaikäisen perillisen edunvalvoja jatkaa osakeyhtiössä harjoitettua yritystoimintaa.

Sukupolvenvaihdoshuojennus on Suomen verolainsäädännön tarjoama erityinen veroetu, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityksen, maatilan tai muun yritysvarallisuuden siirtämistä seuraavalle sukupolvelle tai jatkajalle esimerkiksi perintönä, lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla.

Sukupolvenvaihdoshuojennus on normaalista perintöverosta tehtävä maksuunpanohuojennus, joka myönnetään huojennusedellytysten täyttyessä. Lisäksi huojennettavaan varallisuuteen kohdistuvan maksuunpantavan veron suhteelliseen osaan voidaan myöntää enintään 10 vuoden pidennetty maksuaika, jossa määrättävät maksuerät ovat korottomia.

Huojennuksen tavoitteena on turvata yritystoiminnan jatkuvuus ja ehkäistä tilannetta, jossa verotus muodostuisi kohtuuttomaksi esteeksi yrityksen sukupolvenvaihdokselle



Esitysluonnoksessa maksamattomalle perintöverolle laskettavaksi viivästyskoroksi ehdotetaan Suomen Pankin korkolain nojalla vahvistamaa viitekorkoa lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Perintö- ja lahjaveroasteikkojen ja pienimpien verotettavien määrien muutosten tavoitteena on keventää perintö- ja lahjaverotusta ja kohentaa kotitalouksien ostovoimaa.



Alaikäisen perillisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena on lieventää alaikäisen perillisen perintöverorasitusta yritystoiminnan jatkamisen edistämiseksi myös alaikäisen periessä osakeyhtiön osakkeita.



Maksamattoman perintöveron viivästyskoron alentamisen tavoitteena on edelleen lieventää perintöveron rahoitusvaikeuksiin liittyvää korkoseuraamusta.



Tavoitteena on myös selventää oikaisuvaatimusten käsittelyyn sovellettavia säännöksiä perintö- ja lahjaverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa.

Sukupolvenvaihdoshuojennus perintöverotuksessa mahdollistettaisiin tietyin edellytyksin myös alaikäiselle perilliselle perintöosuuden käsittäessä osakeyhtiön osakkeita. Huojennus voisi tulla kysymykseen, jos alaikäisen perillisen edunvalvojan jatkaa osakeyhtiön yritystoimintaa.

Lausuntoaika päättyy 21. elokuuta. Muutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa.

Verotettavasta perintöosuudesta suoritetaan Suomessa perintöveroa progressiivisten veroasteikkojen mukaan, joiden soveltamisessa verovelvolliset jaetaan kahteen veroluokkaan. Myös lahjaveroa suoritetaan progressiivisten veroasteikkojen mukaan, joiden soveltamisessa verovelvolliset jaetaan kahteen veroluokkaan.