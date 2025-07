Hallitus kaavailee muutoksia perintö- ja lahjaveroon

Pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran tiedotustilaisuus finanssipoliittisista säännöistä 18.6.2025. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan toteutettavaksi hallituksen puoliväliriihessä 22.–23.4.2025 päättämät perintö- ja lahjaverotukseen tehtävät muutokset. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita muutoksia.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että verotettavan perintöosuuden alaraja korotettaisiin 20 000 eurosta 30 000 euroon. Verotettavan lahjan alaraja korotettaisiin 5 000 eurosta 7 500 euroon.

Verotettavan perintöosuuden alaraja tarkoittaa sitä euromääräistä rajaa, jonka alittavasta perintöosuudesta ei tarvitse maksaa perintöveroa. Jos perintönä tai testamentilla saamasi omaisuuden arvo jää tämän alarajan alle, perintö on kokonaan verovapaa.

Käytännössä muutos tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos henkilö saa perinnön, jonka arvo on 28 000 euroa, ei hän maksa siitä lainkaan perintöveroa sen jälkeen kun alarajan nosto on tullut voimaan. Jos taas perinnön arvo on 35 000 euroa, maksaa perijä veroa vain 5 000 eurosta eli siitä osuudesta, joka ylittää uuden alarajan.

Alarajan korotus keventää siten perintöverotusta erityisesti pienempien perintöjen saajilla.

Ehdotus toteutettaisiin muuttamalla perintö- ja lahjaveroasteikkoja sekä laissa säädettyjä pienimpien verotettavien määrien euromääriä.

Lisäksi ehdotetaan perintö- ja lahjaverosta vapaan tavanomaisen koti-irtaimiston arvoon tehtävää korotusta 4 000 eurosta 7 500 euroon.

Esitysluonnokseen sisältyy myös ehdotus, jolla mahdollistetaan alaikäiselle perilliselle sukupolvenvaihdoshuojennus perintöverotuksessa verotettavan perintöosuuden käsittäessä osakeyhtiön osakkeita.



Esitysluonnoksessa maksamattomalle perintöverolle laskettavaksi viivästyskoroksi ehdotetaan Suomen Pankin korkolain nojalla vahvistamaa viitekorkoa lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä.

Perintö- ja lahjaverotusta ja kiinteistöverotusta koskevia muutoksenhakusäännöksiä ehdotetaan myös selvennettäväksi oikaisuvaatimusten käsittelyyn sovellettavien säännösten osalta.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta. Lausuntoaika päättyy 21. elokuuta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2026 alusta.

Hallituksen tavoitteena on perintö- ja lahjaveroasteikkojen ja pienimpien verotettavien määrien muutosten avulla keventää perintö- ja lahjaverotusta ja kohentaa kotitalouksien ostovoimaa.



Alaikäisen perillisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen tavoitteena on lieventää alaikäisen perillisen perintöverorasitusta yritystoiminnan jatkamisen edistämiseksi myös alaikäisen periessä osakeyhtiön osakkeita.



Maksamattoman perintöveron viivästyskoron alentamisen tavoitteena on edelleen lieventää perintöveron rahoitusvaikeuksiin liittyvää korkoseuraamusta. Perinnön tai lahjan vastaanottaminen voi aiheuttaa yllättäviä rahoitusvaikeuksia, vaikka kyseessä on usein positiivinen taloudellinen tapahtuma. Ongelmia syntyy erityisesti silloin, kun saatu omaisuus ei ole helposti rahaksi muutettavissa tai kun verotuksen ja muiden velvoitteiden hoitamiseen ei ole riittävästi likvidejä varoja.



Hallituksen tavoitteena on myös selventää oikaisuvaatimusten käsittelyyn sovellettavia säännöksiä perintö- ja lahjaverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa.