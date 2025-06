Euroopan pörssiyhtiöiden tuloskasvu heikkoa vuodelle 2025

Ensimmäiseltä vuosineljännekseltä lähes kaikki indeksiyhtiöt ovat jo raportoineen numeronsa. Ensimmäiseltä neljännekseltä liikevaihdon kasvu oli 2,4 prosenttia ja tuloskasvu 2,3 prosenttia vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna.

Energiasektorin yhtiöt pois lukien liikevaihdon kasvu kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,3 prosenttia ja tuloskasvu vastaavasti 7,9 prosenttia. Energiasektorin suurten yhtiöiden heikko tuloskasvu näkyi selvästi tuloskasvua laskevasti.

Koko vuodelta 2025 Stoxx 600-indeksiyhtiöiden liikevaihtojen kasvun ennustetaan olevan 0,3 prosenttia ja tuloskasvun 1,1 prosenttia. Helsingin pörssin päälistan Stoxx 600-indeksiin kuuluvien yhtiöiden tulokset laskivat eniten (-19,3 prosenttia), kun toiseksi eniten tuloslaskua kertyi portugalilaisille yhtiöille (-12,4 prosenttia).

Vuodelta 2025 Helsingin pörssin päälistan yhtiöille analyytikoiden konsensus on povannut noin kuuden prosentin tuloskasvua. Lukema on varsin kova, sillä kuluvan vuoden toinen neljännes tulee olemaan heikko ainakin perusmetallien valmistajille sekä metsäyhtiöille.

Myös Nesteen liikevoitto tuskin merkittävästi ylittää toisella neljänneksellä viime vuoden toisen neljänneksen kahden miljoonan euron liikevoiton.

Suomalaisten metsäyhtiöiden toisen neljänneksen tulosnäkymiä on haitannut erityisesti lyhytkuituisen sellun erittäin heikko hintataso Kiinassa. Kiina on maailman suurin lyhytkuituisen sellun ostaja. Kiinan lyhytkuituisen sellun hinta on ollut noin 12 prosenttia heikompi kuin vuoden 2025 alussa. Vuoden 2025 toisen neljänneksen hinta eukalyptussellun hinta Kiinassa on lähes neljänneksen matalampi kuin viime vuoden toisella neljänneksellä.

Havusellun kuluvan vuoden toisen neljänneksen hinta on ollut Euroopassa viime vuoden vertailukautta noin viisi prosenttia vahvempi, mutta Kiinassa hinta on ollut noin 13 prosenttia vertailukautta heikompi.

Euroalueen vientiyhtiöiden tulosnäkymiä on toisella neljänneksellä heikentänyt myös euron yli seitsemän prosentin vahvistuminen USA:n dollariin nähden. Toisella vuosineljänneksellä vientituloja on syönyt myös USA:n kauppatullit, joiden vaikutukset ovat kuitenkin olleet toistaiseksi rajalliset.