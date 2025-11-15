USA:n S&P 500 -indeksin rakenne keskittynyt

Lokakuun lopussa USA:n S&P 500-indeksiyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli 60 987 miljardia dollaria eli lähes 61 biljoonaa dollaria. S&P 500-indeksin kokonaistuotto sisältäen osingot, tuotti kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä 17,5 prosenttia. Pois lukien osingot, indeksin hintaindeksin tuotto oli 16,3 prosenttia.
Kolmen viimeisen vuoden vuosituotto hintaindeksillä oli 20,9 prosenttia, viiden viimeisen vuoden vuosituotto oli 15,9 prosenttia ja kymmenen viimeisen vuoden vuosituotto oli 12,7 prosenttia. S&P 500-hintaindeksi oli miinustuotolla viimeisen kymmenen vuoden aikana 2015 (-0,7 prosenttia), 2018 (-6,2 prosenttia) ja 2022 (-19,4 prosenttia).
Kuluvan vuoden lokakuun lopussa S&P 500-indeksin P/E-luku oli toteutuneilla tuloksilla laskettuna 27,9x ja ennustetuilla tuloksilla laskettuna 23,3x. Hinta per substanssi (P/B) oli kesäkuun oman pääoman arvolla laskettuna 5,1x eli omasta kirjanpidollisesta omasta pääomasta maksettiin noin viisinkertainen hinta. Hinta per liikevaihto oli 3,1x eli osakkeista maksettu hinta oli noin kolme kertaa liikevaihdon suuruinen. Hinta per kassavirta oli 34,9x eli varsin korkea.
S&P 500-indeksin rakenne on viime vuosian keskittynyt erittäin voimakkaasti, mikä johtuu kahden suurimman sektorin, informaatioteknologian (36,1 prosenttia) ja kommunikaatioteknologian (10,1 prosenttia) yhteispainon noustua yli 46 prosenttiin.
Edellisen kerran näin suuri kahden eri sektorin paino nähtiin indeksissä vuoden 2000 keväällä, mikä poistui myöhemmin teknologiakuplan puhkeamiseen.
Muutaman viime vuoden aikana kymmenen suurimman indeksiyhtiön paino on noussut koko indeksissä noin 45 prosenttiin. Lokakuussa S&P 500 neljän suurimman yhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo oli 15,9 biljoonaa dollaria eli noin 13,8 biljoonaa euroa. Vastaavasti koko Euroopan 600 suurimman Stoxx 600-indeksiyhtiön markkina-arvo oli lokakuun lopussa 14,9 biljoonaa euroa.
USA:n neljä suurinta yhtiötä vastaa koko Euroopan 600 suurimman yhtiön yhteistä markkina-arvoa.
Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli lokakuun lopussa 305 miljardia euroa. Helsingin pörssin yhtiöiden markkina-arvo oli lokakuun lopussa noin 2,0 prosenttia Euroopan Stoxx 600-yhtiöiden yhteenlasketusta markkina-arvosta.
Helsingin pörssin 10 suurimman yhtiön markkina-arvo oli lokakuun lopussa 217 miljardia euroa ja niiden osuus koko pörssin markkina-arvosta oli 71 prosenttia. Vastaavasti Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön markkina-arvo oli lokakuun lopussa 274 miljardia euroa ja osuus koko pörssin markkina-arvosta oli 90 prosenttia.
Myös Helsingin pörssin suurimpien yhtiöiden osuus on kasvanut viime vuosina selvästi. Helsingin pörssin suurimmat yhtiöt olivat lokakuun lopussa Nordea (51,2 miljardia euroa), Nokia (32,6 miljardia euroa), Kone (26,2 miljardia euroa), Sampo (26,0 miljardia euroa), Fortum (17,3 miljardia euroa) ja Wärtsilä (16,7 miljardia euroa).