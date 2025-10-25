USA:n mahtiseitsikon tulokset kasvussa

Facebookin perustaja ja Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg. Kuva: Anthony Quintano.

FactSetin kokoamien analyytikkoennusteiden mukaan kolmannen neljänneksen tulosten uskotaan kasvavan mahtiseitsikon (Magnificent Seven) yhtiöillä 14,9 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta jaksosta. S&P 500 -yhtiöiden yhteenlaskettu tuloskasvu kolmannella neljänneksellä odotetaan olevan 8,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

S&P 500 -yhtiöiden tuloskasvun, pois lukien mahtiseitsikon yhtiöt, ennustetaan olevan 6,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kuitenkin mahtiseitsikosta ainoastaan Nvidian tuloskasvun kolmannella neljänneksellä ennustetaan olevan S&P 500 -indeksiyhtiöiden viiden parhaimman tuloskasvajan joukossa.

Suurimmat tuloskasvajat koko S&P 500 -indeksissä povataan olevan lääkeyhtiö Eli Lilly, Micron, Nvidia, Intel ja Boeing. Inteliä ja Boeingia koskien ennustetaan, että ne kääntävät tuloksensa viime vuoden miinukselta tämän vuoden kolmannella neljänneksellä plusmerkkiseksi.

Kuluvan vuoden kolmannelta neljännekseltä eteenpäin neljällä seuraavalla neljänneksellä mahtiseitsikon tuloskasvun odotetaan pysyvän jokaisella neljänneksellä kaksinumeroisena. S&P 500 -yhtiöiden, pois lukien mahtiseitsikon yhtiöt, tuloskasvun muilla eli 493 yhtiöllä odotetaan jäävän kuluvan vuoden neljännellä neljänneksellä 5,0 prosentin parannukseen.

Vuoden 2026 jokaisella neljänneksellä tuloskasvun vauhdin kuitenkin arvioidaan säilyvän kaksinumeroisena.

FactSetin kokoamat analyytikkoennusteet lupaavat siis varsin auvoista tuloskasvun aikaa vuoden verran eteenpäin katsottuna. Jos tuloskasvu toteutuu ennusteen mukaisena, osakekurssien nousulle jää lisää tilaa.

Sijoittajille on hyvä uutinen se, että osakekurssit harvoin puoliintuvat aamuun mennessä. Yleensä osakemarkkinat muuttavat suuntaa, kun markkinoiden dynamiikassa tapahtuu oleellisia muutoksia.

Tuloskehityksellä on väliä

Tulosten ennustamisessa erityisesti institutionaalisten muutosten ennustaminen on käytännössä mahdotonta. Hyvä esimerkki tästä oli Yhdysvaltojen vapautumispäivän tullikorotustiedot.

S&P 500 -indeksillä mitattuna osakemarkkina laski kuluvan vuoden helmikuun huipulta muutamassa kuukaudessa 18,9 prosenttia huhtikuun pohjaan, mutta on noussut sen jälkeen lokakuun aikana kaikkien aikojen uuteen huippuun. Nousua huhtikuun pohjalta kertyi 35,5 prosenttia.

Paras mittari RIA:n artikkelin mukaan ennustamiseen on ollut S&P 500 -indeksin seuraavan 12 kuukauden tulosten kehitys. Osakekurssien kehitys on korreloinut vahvasti tulevan 12 kuukauden tulosmuutoksen kanssa, mikä näkyy hyvin alla olevassa kuvassa vuosina 1999–2025.

Vaikeasti ennustettavia kurssikehityspolkuja esiintyy silloin, kun markkinat eivät korreloi normaalin tuloskehityksen kanssa. Tällaisia kausia on ollut markkinoilla aiemmin ja on nytkin useita. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden loistavat tuotot 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ovat muistoja menneisyydestä.

Muutama vuosi sitten muun muassa merituulivoima, sähköautojen valmistus ja puolustusteollisuus olivat vaikeasti ennustettavia sektoreita.

Sähköyhtiöiden osakkeiden arvostuskertoimet nousseet poikkeuksellisesti

Nyt kulta, kryptovaluutat ja tekoälyn suuret kehittäjäyhtiöt ovat haastavia arvioitavia niin tulosten kuin myös kurssikehityksen osalta.

Spekulatiivisilla markkinoilla runsas likviditeetti, matalat korot ja markkinoiden momentum ovat usein sekoittaneet monen sijoittajan pään.

Suurten sähköyhtiöiden osakekurssit Yhdysvalloissa ovat viimeisen vuoden aikana nousseet erittäin voimakkaasti. Kurssinousu perustuu osittain hyvään tuloskehitykseen, mutta suurin tekijä on ollut sijoittajien ryntäys sähköyhtiöiden osakkeisiin. Sähköyhtiöt toimittavat sähköä datakeskusyhtiöille, jotka kouluttavat tekoälyä alan johtaville kehittäjäyhtiöille.

Sähköyhtiöt ovat perinteisesti olleet vakaita sijoituskohteita, mutta niistä on tullut markkinoiden momentumin kasvun myötä varsin spekulatiivisia sijoituksia.

Ostaisitko sinä sähköyhtiöiden osakkeita P/E-luvuilla, jotka ovat kaksin- tai jopa kolminkertaisia markkinoiden keskimääräiseen arvostustasoon verrattuna?