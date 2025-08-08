Mitä olet etsimässä?
Milloin rahastojen myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroja? 
10 suurimman yhtiön osuus S&P 500 -indeksistä on historiallisen korkea

Muutaman viime vuoden aikana talousjulkaisut ovat antaneet runsaasti palstatilaa Magnificent seven eli mahtiseitsikon yhtiöille.
Apple teknojätti teknoyhtiö Apple teknojätti teknoyhtiö
Kuva: Depositphotos.

Mahtiseitsikon yhtiöiden paino koko S&P 500-indeksistä on kolmannes. Nämä S&P 500-indeksin seitsemän suurinta markkina-arvon yhtiötä ovat koko indeksiyhtiöiden yhteenlasketusta tuloksesta ja erityisesti tulosparannuksesta jopa 60-70 prosenttia.

Tämä keskittymisen seurauksena amerikkalaiset sijoittajat ja jopa suomalaiset yksityissijoittajat ovat laittaneet sijoitusvarojaan näiden mahtiseitsikon yhtiöiden osakkeisiin.

Mennyttä pörssikehitystä tarkasteltuna pörssihistoriasta löytyy muutamia kausi, jolloin sijoitusten  virta on johtanut samanlaiseen keskittymiseen. Näin on aiemmin käynyt runsaan viidenkymmenen vuoden aikana vuonna 1973, vuonna 2000 ja vuonna 2020.

Menneisyydessä pörssin harvojen yhtiöiden painon voimakas keskittyminen on yleensä purkautunut koko pörssin voimakkaana laskuna. Vuoden 2000 teknokuplan puhkeaminen on ainakin hyvä esimerkki, miten teknologiayhtiöiden ylisuuri paino haihtui koko pörssin markkina-arvon puolittumisen myötä.

Kotimaisena esimerkkinä voi ottaa Nokian markkina-arvon vuoden 2000 keväällä, jolloin yhtiön markkina-arvo oli noin 300 miljardia euroa ja Nokian paino yleisindeksissä oli yli kaksikolmasosaa.

Nykyinen Nokian markkina-arvo on enää varjo vuoden 2020 keväästä, sillä 6. elokuuta 2025 Nokian markkina-arvo oli 19,2 miljardia euroa. Laskua 25 vuoden aikana oli kertynyt noin 93 prosenttia, siitä huolimatta, että Nokia ilmoitti vuoden 2015 keväällä ostavansa Alcatel- Lucentin, yhteisarvoltaan 15,6 miljardin kaupalla. Kauppa maksettiin Nokian osakkeilla.

Tänä keväänä tanskalaiset ja muutkin sijoittajat ihmettelevät Novo Nordiskin osakekurssin puolittumista. Novo Nordiskin osakekurssi on noussut viiden viimeisen vuoden aikana runsaat 50 prosenttia, kun sen kilpailijan amerikkalaisen Eli Lillyn osake on noussut nelinkertaiseksi.

Vuoden 2024 huipulta Novo Nordiskin osakekurssi on laskenut lähes 70 prosenttia ja kuluvan vuoden alusta yhtiön osakekurssi on puolittunut.

YhtiöMarkkina-arvo
(biljoonaa USD)
Nvidia4,4
Microsoft3,9
Apple3,3
Amazon2,4
Alphabet2,4
Meta Platforms1,9
Saudi Aramco1,6
Broadcom1,4
TSMC1,3
Tesla1,0
Markkina-arvoltaan maailman 10 suurinta yhtiötä. Lähde: companiesmarketcap.com.
8.8.2025
Hannu AngervuoKirjoittajaHannu Angervuo

