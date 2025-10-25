Analyytikko: Venäjään kohdistuvat öljypakotteet ravistelevat energiamarkkinoita

Kuva: Depositphotos.

WTI-laadun raakaöljyn hinta nousi jyrkästi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti uusista pakotteista Venäjän suurimpia öljy-yhtiöitä, Lukoilia ja Rosneftiä, vastaan.

Pakotteet merkitsevät suurinta pakotekierrosta Venäjän energiasektoria vastaan sitten vuoden 2022. Molemmat venäläisyritykset lisättiin niin sanotulle Specially Designated Nationals (SDN) -listalle, mikä käytännössä katkaisee niiden pääsyn Yhdysvaltain finanssijärjestelmään ja estää kaiken liiketoiminnan yhdysvaltalaisten toimijoiden kanssa.​

Pakotteiden vaikutus on kokonaisvaltainen: kaikki Rosneftin ja Lukoilin omistamat tai hallinnoimat varat Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain henkilöiden hallussa on jäädytetty, eikä amerikkalaisilla yrityksillä tai kansalaisilla ole lupaa käydä kauppaa näiden yhtiöiden tai niiden tytäryhtiöiden kanssa ilman erityistä OFAC-lisenssiä.

Pakotteet ulottuvat automaattisesti kaikkiin yrityksiin, joista Rosneft tai Lukoil omistaa vähintään 50 prosenttia suoraan tai epäsuorasti. Siten satoja yhtiöitä eri maissa joutuu välillisesti pakotelistan piiriin, kuten esimerkiksi kuljetus- ja jalostusyksiköitä.​

Aiemmat sektorikohtaiset rajoitteet, jotka kohdistuivat esimerkiksi arktiseen ja liuskeöljyntuotantoon sekä syvänmeren projekteihin, ovat nyt korvautuneet täysimittaisilla estomääräyksillä.

Käytännössä Rosneft ja Lukoil menettävät oikeuden käyttää dollarimääräisiä maksujärjestelmiä, Yhdysvaltain teknologioita ja varainhankintoja kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta.

Lisäksi Yhdysvallat varoitti kolmansien maiden yrityksiä — kuten finanssilaitoksia, varustamoita ja öljynvälittäjiä — siitä, että yhteistyö näiden yhtiöiden kanssa voi johtaa niin sanottuihin toissijaisiin pakotteisiin, eli omaan joutumiseen estolistalle.

Päätöksellään Washington pyrkii painostamaan Moskovaa suostumaan tulitaukoon Ukrainassa ja rajoittamaan rahoitusta niin sanotulle ”Kremlin sotakoneelle”.

Nopea hintareaktio öljyn hinnassa

Pakotepäätöksellä on kuitenkin hintansa. Tämä geopoliittinen siirto on lisännyt energiamarkkinoiden epävakautta ja kasvattanut odotuksia lyhyen aikavälin öljyn hinnannoususta, arvioi finanssitalo XS.comin analyytikko Antonio Di Giacomo.

Vaikutus näkyi välittömästi: WTI-öljylaadun hinta pomppasi torstaina 5,6 prosentia, saavuttaen korkeimman tasonsa useaan kuukauteen.

”Hintareaktiota vauhditti entisestään Yhdysvaltain öljyvarastojen odottamaton lasku, mikä vahvisti käsitystä kiristyneestä markkinatilanteesta”, Giacomo kertoo.

Samanaikaisesti Euroopan unioni liittyi Washingtonin tueksi asettamalla uusia rajoituksia venäläiselle merikuljetukselle ja nesteytetyn maakaasun tuonnille. Nämä toimet vähentävät markkinoiden energian globaalia saatavuutta ja kiristävät toimitusketjujen paineita.

Giacomon mukaan pakotteet kohdistuvat suoraan Kremlin energiatuottoihin, mutta niiden vaikutukset ulottuvat paljon Venäjää laajemmalle.

”Keskeiset ostajamaat, kuten Kiina ja Intia, jotka olivat hyötyneet venäläisen raakaöljyn suurista alennuksista, osoittavat jo merkkejä ostojen vähentämisestä toissijaisten pakotteiden riskin vuoksi. Tämä dynamiikka on ohjannut osan kysynnästä muiden tuottajamaiden suuntaan ja tukenut kansainvälisten öljynhintojen nousua.”

Myös rahoitusmarkkinoilla reaktio on ollut merkittävä. Yhdysvaltalaisten energiayhtiöiden osakkeet nousivat voimakkaasti, ja sijoittajat lisäsivät raakaöljyfutuurien omistuksiaan odottaen hintojen jatkavan nousuaan.

Analyytikot kuitenkin varoittavat, että jos rajoitukset jatkuvat ja geopoliittinen tilanne pysyy kireänä, öljyn hinta saattaa kohota uusiin ennätyksiin ennen vuoden loppua.

Vaarana maailmantalouden kasvun hidastuminen

Maailmantalouden näkymä ei kuitenkaan ole riskitön. Giacomon mukaan pitkittynyt öljyn hinnannousu voisi kiihdyttää inflaatiopaineita suurissa talouksissa, vaikeuttaen keskuspankkien pyrkimyksiä tasapainottaa kasvua ja hintavakautta.

”Lisäksi korkeammat öljynhinnat voisivat hidastaa maailmantalouden elpymistä, jos vaikutukset leviävät kuljetus- ja teollisuustuotantoon.”

Samaan aikaan öljyä vievät maat, kuten Yhdysvallat, Saudi-Arabia ja Brasilia, voivat hyötyä väliaikaisesti korkeista hinnoista. Niitä kuitenkin uhkaa kysynnän hiipuminen tulevina kuukausina, jos kuluttajat alkavat tuntea hintapaineet.

”Tässä tilanteessa OPEC+:lla voi olla keskeinen rooli tuotannon säätelyssä markkinoiden vakauttamiseksi ja äärimmäisten hintavaihteluiden estämiseksi”, analyytikko toteaa.

Pakotteet venäläisiä öljy-yhtiöitä vastaan ovat avanneet uuden luvun öljyn geopoliittisessa historiassa, Giacomo arvioi.

