Merja Mähkä on Vuoden Sijoittaja 2025
Fedin joulukuun koronlaskun odotukset saivat lisäpontta

Yhdysvaltojen vähittäismyyntiluvut signaloivat yksityisen kulutuksen kasvun jäähtymistä.
27.11.2025
Yhdysvaltojen syyskuun vähittäismyyntiluvut jättivät valjun kuvan maan tärkeimmän kasvumoottorin yksityisen kulutuksen tilasta. Vähittäismyynti kokonaisuutena kasvoi syyskuussa selvästi odotettua vaisummalla 0,2 prosentin kuukausitahdilla, joka jäi selvästi ekonomistien odottamasta 0,4 prosentin kasvulukemasta.

BKT-lukujen laskennassa hyödynnettävän niin sanotun kontrolli-ryhmän myynti painui jopa miinukselle, kun myynti supistui 0,1 prosentilla vahvan elokuun jälkeen.

Vähittäismyyntiluvut toivat tärkeitä lisätietoja talouden vireestä pitkän hallinon sulun sotkettua pahasti maan datavirtaa, kertoo OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

”Vähittäismyyntilukujen perusteella yleinen epävarmuus sekä työmarkkinoiden jäähtyminen ovat vaikuttaneet kotitalouksien kulutukseen. Tuoreet luvut kertoivat kotitalouksien varovaisesta rahankäytöstä, sillä monen harkinnanvaraisen kulutuksen erän, kuten ajoneuvojen, elektroniikan, vaatteiden ja urheilu- sekä vapaa-ajan tuotteiden myynti kehittyi mollivoittoisesti”, Hännikäinen toteaa.

Fedin koronlaskuodotukset ovat eläneet voimakkaasti viimeisten viikkojen aikana.

Hännikäisen mukaan viime viikolla julkaistun kaksijakoisen työllisyysraportin ja Fedin jäsenten antamien koronlaskuja puoltavien kommenttien seurauksena markkinoiden hinnoittelema joulukuun 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun todennäköisyys on nyt noin 80 prosenttia.

”Vaisut vähittäismyyntiluvut antavat lisäpontta Fedin koronlaskuodotuksille. Odotamme Fediltä seuraavaa koronlaskua joulukuussa, mutta tämän jälkeisiin korkoliikkeisiin kohdistuu merkittävää epävarmuutta.”

Korko- ja valuuttamarkkinat ottivat vähittäismyyntiluvut laimeasti vastaan. Dollari ja USD-korot painuivat lievästi ensireaktiona lukujen julkaisun jälkeen.

