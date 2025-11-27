Merja Mähkä on Vuoden Sijoittaja 2025

Kuva: Nordnet Suomi.

Vuoden Sijoittaja ja Vuoden Sijoitusteko 2025 -voittajat on palkittu Sijoittaja 2025 -tapahtumassa Messukeskuksessa 26. marraskuuta. Kilpailu järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa.

Vuoden Sijoittaja 2025 -tittelin voitti ylivoimaisesti 49 prosentin äänisaaliilla Merja Mähkä. Vuoden Sijoitusteko 2025 -palkinnon vei 38 prosentin ääniosuudella Marttojen talousneuvonta.

Kilpailun tavoitteena on tuoda esiin yksityissijoittajia ja toimijoita, jotka edistävät suomalaista sijoituskeskustelua, omistajuutta ja kansankapitalismia – sekä innostavat muita ottamaan talouden ja säästämisen haltuun.

Finalistit valitsi alkusyksystä tuomaristo, johon kuuluivat Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Karri Salmi, Vuoden Sijoittaja 2024 Pekka “vontuchman” ja Vuoden Sijoitusteko 2024 Karo Hämäläisen Karon Grilli.

Yhä nuorempia sijoittajia

Tuppurainen kertoo, että viime vuosina suomalaisten säästämisessä ja sijoittamisessa on nähty useita merkittäviä muutoksia ja vastakkaisia trendejä.

”Sijoittamisen suosio kasvaa, nuoret ja naiset sijoittavat aiemmin ja suomalaiset sijoittavat yhä useammin rajojen ulkopuolelle. Toisaalta säästämisaste nousee silti melko maltillisesti, taloudellinen epävarmuus ja tyytymättömyys omaan varallisuuteen on noussut ja neljänneksellä suomalaisista ei ole lainkaan säästöjä”, Tuppurainen toteaa.

Vuoden Sijoittaja 2025 on tietokirjailija, yrittäjä, kolumnisti, sijoittaja, sijoitusbloggaaja, somevaikuttaja ja podcastaaja @merjamahka. Hän keräsi kategorian yleisöäänistä 49 %. Lämpimät onnittelut 💐



Merja tunnetaan siitä, että hän tekee talousasioista kansantajuisia ja… pic.twitter.com/wKOQwu1CoC — Suvi Tuppurainen (@SuviTuppurainen) November 26, 2025

Tämän vuoden äänestystulos kertoo Tuppuraisen mielestä siitä, miten osa kaipaa vinkkejä sijoitusmatkallaan, mutta osalle talouden hallinta ja arjen perustaidot ovat vasta muodostumassa.

Viime vuonna Vuoden Sijoittajaksi kruunattu Pekka toteaa, että Vuoden Sijoittaja -kilpailu muistuttaa joka vuosi siitä, miten monimuotoinen suomalainen sijoituskulttuuri on.

”Finalisteja yhdistää into, osaaminen ja halu auttaa muita onnistumaan. Oma vuoteni Vuoden Sijoittajana oli poikkeuksellisen antoisa: luovuin päivätyöstäni ja siirryin täysipäiväisesti sijoittamisen pariin. Tuntuu myös siltä, että voitto toi mukanaan paljon onnea ja hyvää karmaa, toivon samaa tuoreille voittajille”, Pekka kertoo.

Merja Mähkä puhuu sijoittamisesta ymmärrettävästi

Vuoden Sijoittaja 2025 -finalistit olivat Finanssiveli, Jussi Halme, Merja Mähkä, Ronja Roms ja Sampsa “Jeppez” Tikkala.

Vuoden Sijoittaja 2025 -voittaja Merja Mähkä on sijoittaja, kirjailija, yrittäjä ja vaikuttaja. Hän on yksi Suomen suurimmista ja tunnetuimmista sijoitusvaikuttajista.

Mähkä pureutuu Instagram-tilillään niin yksittäisiin pörssiyhtiöihin kuin isompiin talouden teemoihin, ja puhuu sijoittamisesta helposti ymmärrettävällä tavalla niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.

Kuulumisia Sijoittaja 2025 -tapahtumasta! pic.twitter.com/Xfiyxyan27 — Nordnet Suomi (@nordnetFI) November 26, 2025

”On hauskaa voittaa tämä palkinto! Ajattelen, että se on yleisön tunnustus siitä, että olen onnistunut tekemään sijoitussisältöä, joka on koskettanut ja innostanut”, Mähkä toteaa.

Paras tunnustus on Mähkän mielestä kuitenkin edelleen se, kun joku pysäyttää kadulla kiittämään häntä sijoittamisen eteen tehdystä työstä.

Vuoden Sijoitusteko 2025 -finalistit olivat Investigame-hanke, Marttojen talousneuvonta ja Pauli Komsin kirjoittama Osakesijoittajan ABC-kirja.

Vuoden Sijoitusteko 2025 -voittaja on Marttojen talousneuvonta. Marttojen neuvonnassa yhdistyvät kestävät kulutusvalinnat ja käytännön rahataidot, jotta yhä useampi voisi huolehtia omasta ja perheensä taloudellisesta hyvinvoinnista. Järjestö tarjoaa luotettavaa tietoa, kursseja ja käytännön vinkkejä, jotka kannustavat ottamaan raha-asiat haltuun ja rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.