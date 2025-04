Polestar kasvaa rytinällä – osake pohjamudissa

Kovasta kilpailusta kärsinyt Polestar on saamassa ison vaihteen päälle myynnissä. Suomessa kasvuluvut ovat häikäisevät.

Ruotsalainen sähkö- ja hybridiautojen valmistaja Polestar luovutti asiakkaille vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä globaalisti 12 304 autoa, mikä on 76 prosenttia enemmän vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiön tilanne on muuttunut selvästi, sillä myynti pysyi vakaana vuoden 2024 viimeiseen neljännekseen verrattuna haastavassa talousympäristössä.

Yhtiön mukaan sen kasvua tukee uusien mallien lisäksi käynnissä oleva siirtyminen aktiiviseen myyntimalliin.

"Aktiivisempi myyntimalli, jälleenmyyjäkumppanien määrän kasvattaminen ja houkuttelevat automme tuottavat tuloksia. Samaan aikaan seuraamme tarkasti ja arvioimme epävakaata geopoliittista ympäristöä ja sopeutamme tarvittaessa", sanoo Polestarin pääjohtaja Michael Lohscheller.

Vuonna 2025 Polestar tuo markkinoille Polestar 5:n, joka on sporttinen GT-malli sekä brändin lippulaiva. Lisäksi yhtiö suunnittelee lanseeraavansa Polestar 7:n parin vuoden kuluttua. Tämä malli tulee olemaan C-segmentin kompakti SUV, joka laajentaa Polestarin valikoimaa entisestään,

Suomessa huikeat kasvuluvut

Suomessa Polestar-malleja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 2025 kaikkiaan 429 autoa, mikä on peräti 513 prosenttia enemmän viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Polestarin markkinaosuus oli täyssähköautoissa oli 7,61 prosenttia, jolla se nousi Suomen rekisteröidyimpien sähköautojen listalla sijalle kuusi. Vuotta aiemmin sijoitus oli 12.

“Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes oli Polestarille Suomessa erittäin onnistunut. Syksyllä laajentunut mallisto on vauhdittanut myyntiä varsin menestyksellisesti ja viime kuukausina olemme rikkoneet aiempia kuukausikohtaisia ennätyksiä toistuvasti”, kertoo Polestar Automotive Finlandin toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi.

Mikä on Polestar?

Polestar keskittyy korkealuokkaisiin sähkö- ja hybridiautoihin. Yhtiö perustettiin alun perin vuonna 1996 nimellä Flash Engineering, ja se kilpaili Volvo-autoilla Swedish Touring Car Championship -sarjassa. Vuonna 2005 se muutti nimensä Polestar Racingiksi ja aloitti yhteistyön Volvon kanssa suorituskykyisten autojen kehittämisessä.

Vuonna 2015 Volvo osti Polestarin ja vuonna 2017 Polestarista tuli itsenäinen tuotemerkki, joka keskittyy sähkö- ja hybridiautojen valmistukseen.

Polestarin tuotanto tapahtuu pääasiassa Kiinassa, mutta sen pääkonttori sijaitsee Göteborgissa, Ruotsissa. Yhtiön omistajina toimivat Volvo Cars ja kiinalainen Geely Holding.

Polestarin tunnetuimmat mallit ovat Polestar 1, joka on hybridikoupe, ja Polestar 2, joka on täysin sähköinen SUV. Yhtiö on myös kehittänyt Polestar Engineered -optiopaketteja Volvon malleihin, jotka parantavat autojen suorituskykyä ja urheilullisuutta.

Polestar on listattu Nasdaq-pörssiin ja sen liikevaihto oli vuonna 2023 yli 2,38 miljardia dollaria.

Kova kilpailu nakertaa tuloskuntoa

Yhtiön pörssitaival ei ole ollut mikään menestys. Viidessä vuodessa osakkeen arvosta on sulanut 84 prosenttia.

Yhtiön liiketoiminta on edelleen tappiollista. Yhtiö ei ole vielä julkaissut viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosta, mutta viime vuoden tammi-syyskuussa oikaistu käyttökate oli -603 miljoonaa dolladia.

Toinen keskeinen tekijä on sähköautomarkkinoiden kova kilpailu ja hintapaineet. Polestar kilpailee suurten toimijoiden, kuten Teslan ja Nion, kanssa, jotka ovat myös kärsineet hintapaineista.

Lisäksi Polestarin liiketoimintamalli vaatii edelleen merkittäviä investointeja tuotannon laajentamiseen, uusien mallien kehittämiseen ja jälleenmyyntiverkoston kasvattamiseen. Yhtiö on riippuvainen lisärahoituksesta, sillä se tekee yhteistyötä emoyhtiöidensä Volvon ja Geelyn kanssa saadakseen lisäpääomaa strategiansa toteuttamiseen.