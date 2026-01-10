Polestar Model 3.

Ruotsalais‑kiinalainen sähköautovalmistaja Polestar teki vuonna 2025 historiansa parhaan myyntivuoden, mutta tulos pysyi syvällä tappiolla ja emoyhtiö Geelyn tarjoama rahoituslinja on edelleen elinehto yhtiön selviytymisen kannalta.

Vuonna 2017 itsenäiseksi brändiksi irrotettu Polestar toimittaa nyt täyssähköautoja pääasiassa Eurooppaan, kun yhtiö on vetäytynyt Kiinassa kalliista kivijalkamyymälöistä ja kysyntä Yhdysvalloissa on hiipunut. Viime vuosi oli tästä strategiasta ensimmäinen täysimittainen testi.

Numeroiden valossa se onnistui paremmin kuin markkinan yleinen tunnelma antaisi odottaa.

Yhtiö kertoi myyneensä maailmanlaajuisesti arviolta 60 119 autoa vuonna 2025, mikä on 34 prosentin kasvu vuoteen 2024 verrattuna. Pelkästään neljännellä neljänneksellä myynti ylsi noin 15 608 autoon, 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sähköautojen kokonaismarkkina kasvoi monilla alueilla selvästi hitaammin, sillä korkotason nousu, tukien kiristyminen ja kilpailun koveneminen painoivat kysyntää.

Yhtiön mukaan viime vuosi oli sen historian paras vähittäismyyntivolyymien osalta, vaikka toimintaympäristö oli edelleen vaikea ja useiden maiden tukipolitiikka sähköautoille muuttui vähemmän suotuisaksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Michael Lohscheller korostaa, että brändi on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan ja haastamaan perinteisiä premium‑merkkejä etenkin Euroopassa.

Myyntiä vauhdittavat erityisesti keskikokoiset katumaasturit Polestar 3 ja Polestar 4, jotka asettuvat samaan segmenttiin kuin esimerkiksi Teslan Model Y ja saksalaisvalmistajien täyssähköiset SUV‑mallit. Mallistoa täydentää vanhempi Polestar 2, jonka volyymit ovat paineessa koventuneen hintakilpailun vuoksi.

Eurooppa vetää, Kiinasta vetäytyminen syvenee

Yhtiön strateginen painopiste on nyt selvästi Euroopassa. Euroopan myynti kasvoi vuonna 2025 noin 55 prosenttia ja nousi yli 46 400 autoon, mikä vastaa arviolta lähes kahta kolmasosaa Polestarin globaalista volyymista.

Erityisen vahvasti vetää Iso‑Britannia, jossa yhtiön arvioidaan kasvattaneen myyntiään lähes kaksinkertaiseksi vuoden aikana ja jonka osuus on noussut jopa neljännekseen Polestarin Euroopan volyymeista. Monissa maissa yhtiö on rakentanut näkyvyyttään fyysisellä jälleenmyyjäverkostolla sen sijaan, että nojaisi pelkästään verkkokauppaan.

Polestarin myyntiverkosto on kasvanut vuoden aikana yli 50 prosenttia, kun yhtiö on avannut lisää toimipisteitä ja tiivistänyt yhteistyötä paikallisten jälleenmyyjien kanssa. Euroopassa tämä on näkynyt erityisesti kaupunkien keskustaliikkeinä ja automallien laajempana saatavuutena leasing‑ ja yritysasiakkaille.

Toinen puoli tarinaa on Kiina, josta Polestar on käytännössä vetäytynyt kivijalkamyynnistä.

Yhtiö on sulkenut valtaosan kiinalaisista myymälöistään ja ajautui loppuvuonna tilanteeseen, jossa viimeinenkin suoramyyntipiste Shanghaissa suljettiin, ja myynti jatkuu vain verkossa. Kiinan osuus myynnistä oli jo ennen vetäytymistä vain murto‑osa, arviolta yksinumeroisissa prosenteissa.

Kiinan markkina on kiristynyt erityisesti paikallisten valmistajien, kuten BYD:n ja Nion, aggressiivisen hinnoittelun ja nopean malliuudistuksen seurauksena. Polestar hakee sen sijaan kasvua Euroopasta ja tietyiltä valikoiduilta markkinoilta, joissa premium‑segmentin sähköautokysyntä on vakaampaa ja brändi voi hinnoitella tuotteensa paremmin.

Yhdysvalloissa Polestarin kysyntää ovat jarruttaneet sekä kiristyneet tullit että sähköautokannustimien muutokset, jotka ovat heikentäneet useiden tuontimerkkien kilpailukykyä. Markkina on polarisoitunut siten, että kotimaiset valmistajat ja Teslan kaltaiset toimijat hyötyvät tukirakenteista, kun taas Euroopasta ja Aasiasta tuodut sähköautot joutuvat kilpailemaan yhä kovemmin marginaalein.

Rahoitusruiskeita Geelyltä ja pankeilta

Yhtiön liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole vielä kääntynyt kestävällä tavalla tulosriville. Polestar on kuluttanut perustamisestaan lähtien miljardeja dollareita.

Vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä yhtiön nettotappio oli noin 365 miljoonaa dollaria, 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka liikevaihto kasvoi lähes 49 prosenttia 2,17 miljardiin dollariin. Tämä kertoo siitä, että skaalaedut ja kustannussäästöt eivät ole vielä riittäneet kompensoimaan tuotekehityksen, tuotannon ja myyntiverkoston laajentamisen kuluja.

Rahoituspaineita lievittää kuitenkin loppuvuonna järjestetty rahoituspaketti. Polestar sopi emoyhtiönsä Geelyn ruotsalaisen tytäryhtiön kanssa enintään 600 miljoonan dollarin suuruisesta lainasta, josta osa on jo yhtiön käytettävissä ja loppu erääntyy ehdollisesti myöhemmin.

Lisäksi espanjalainen BBVA ja ranskalainen Natixis myönsivät yhteensä 300 miljoonan dollarin rahoituksen, joka jakautui pankkien kesken tasan. Samassa yhteydessä Geely Sweden Holdings muutti noin 300 miljoonaa dollaria aiempaa velkaa osakkeiksi, mikä kevensi Polestarin lyhyen aikavälin takaisinmaksupaineita ja vahvisti omaa pääomaa.

Geelyn perustajan Li Shufun omistus on vahvistunut vuosien aikana useiden pääomitusten myötä, ja Polestar on käytännössä tiukasti osana Geely‑konsernin sähköautostrategiaa yhdessä Volvo Carsin ja muiden tytäryhtiöiden kanssa. Tämä antaa Polestarille mittakaavaetuja muun muassa komponenttihankinnoissa ja teknologia‑alustoissa, mutta samalla yhtiö on vahvasti riippuvainen emoyhtiönsä tuesta.

Pörssipaineet ja Nasdaqin vaatimukset

Polestar on listattuna New Yorkin teknologiapainotteisessa Nasdaqissa, ja yhtiön osake on ollut kovassa paineessa vuodesta 2022 lähtien. Kurssi on useaan otteeseen painunut alle yhden dollarin, mikä on herättänyt huolia listauskelpoisuuden säilymisestä.

Loppuvuodesta yhtiö joutui turvautumaan merkittävään omien osakkeiden käänteiseen splittaus ‑järjestelyyn nostaakseen nimellistä osakekohtaista kurssiaan takaisin Nasdaqin vähimmäisvaatimusten yläpuolelle. Tällaiset toimenpiteet eivät muuta yhtiön arvostusta sinänsä, mutta alleviivaavat pörssiyhtiön ahtaaksi käynyttä asemaa sijoittajien silmissä.

Toisaalta Polestarin osake on viime aikoina saanut tuulta purjeisiin. Viimeisen kuukauden aikana osake on kivunnut jo lähes 70 prosenttia.

Analyytikoiden suhtautuminen Polestariin on edelleen varovaisen neutraali. Esimerkiksi Cantor Fitzgerald on pitänyt suosituksensa neutraalina ja korostanut, että vaikka myynti kasvaa ja uudet mallit tukevat liikevaihtoa, kannattavuus ja kassavirta ovat yhä ratkaisevia kysymyksiä, ennen kuin osakkeeseen voidaan suhtautua kasvutarinaa tukevalla arvostuksella.

EV‑markkinan muutos kiristää marginaaleja

Polestarin haasteita ei voi irrottaa sähköautomarkkinan suuremmasta murroksesta. Viime vuosina useat suuret valmistajat ovat joutuneet tarkistamaan sähköistymisstrategioitaan, kun kysynnän kasvu on hidastunut ja kuluttajat ovat tulleet entistä hintatietoisemmiksi korkean korkotason ja talousnäkymien heikentymisen myötä.

Yhtiön kannalta tämä tarkoittaa jatkuvaa tasapainoilua kasvun ja kannattavuuden välillä. Polestar tarvitsee riittävän volyymin levittääkseen kiinteitä kustannuksiaan, mutta samalla hintakilpailu painaa katteita juuri, kun uudet mallit vaativat mittavia investointeja tuotantoon ja markkinointiin.

Polestar 3 ja Polestar 4 on suunnattu selkeästi premium‑segmenttiin, jossa ostajat ovat valmiita maksamaan brändistä, muotoilusta ja teknisestä suorituskyvystä. Tässä segmentissä kilpailijoina ovat esimerkiksi Tesla, Mercedes‑Benzin EQ‑mallit ja BMW:n i‑sarjan katumaasturit, joiden volyymit ja resurssit ovat toistaiseksi Polestaria suurempia.

Yhtiö aikoo avata suunnitelmiaan tarkemmin helmikuun 18. päivänä pidettävässä strategiapäivityksessä, joka striimataan sijoittajille. Tilaisuudessa odotetaan lisätietoja muun muassa tulevista malleista, kustannusleikkauksista sekä siitä, miten Polestar aikoo tasapainottaa kasvuinvestoinnit ja kassavirran parantamisen.

Toimitusjohtaja Michael Lohscheller on korostanut, että lyhyen aikavälin rahoitus on nyt turvattu Geelyn ja eurooppalaisten pankkien tukipaketilla, mikä antaa yhtiölle lisäaikaa toteuttaa käännesuunnitelmaansa.

Markkinoiden kiinnostus kohdistuukin siihen, riittääkö myyntivolyymin kasvu ja malliston uudistuminen kääntämään tuloksen paremmalle uralle ennen kuin seuraava rahoituskierros nousee jälleen agendalle.

