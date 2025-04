Analyysi: Sijoittajia houkuttelee Sanoman vakaus – oppiminen tähtää 75 prosentin osuuteen liikevaihdosta

Sanoma on siirtynyt kohti entistä vakaampaa ja kasvuhakuisempaa liiketoimintarakennetta, jossa oppimisliiketoiminta nousee keskiöön.

Vaikka Sanoma tunnetaan yhä vahvoista mediabrändeistään, kuten Helsingin Sanomat ja Nelonen, valtaosa tuloksesta syntyy jo nyt oppimisen segmentistä – jonka osuutta Sanoma tavoittelee kasvattavansa 75 prosenttiin liikevaihdosta vuoteen 2030 mennessä.

Sijoittajat arvostavat vakautta ja siihen Sanoma tähtää.

Sanoma on suomalainen oppimisen ja median yhtiö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1889. Tuolloin perustettiin Päivälehti, josta myöhemmin syntyi Helsingin Sanomat – yhä tänä päivänä Suomen suurin tilattava uutismedia.

Vuosikymmenten aikana Sanoma on kasvanut merkittävästi laajentuen painetun median lisäksi televisioon, radioon ja digitaalisiin alustoihin. Vuonna 1999 tapahtunut fuusio kirjankustantaja WSOY:n kanssa toi yhtiölle merkittävän jalansijan oppimisen liiketoiminta-alueella, josta on sittemmin kasvanut konsernin suurin osa-alue liikevaihdolla sekä operatiivisella tuloksella mitattuna.

Sanoman vakaan liiketoiminnan osuus 75 prosenttia

Sanoma tunnetaan Suomessa muun muassa Helsingin Sanomista, Ilta-Sanomista, Nelosesta ja Aku Ankasta, mutta yhtiö on viime vuosina painottanut yhä enemmän oppimisliiketoimintaan. Monikanavainen media- sekä oppimisliiketoiminta muodostavat yhdessä Sanoman liiketoimintaportfolion.

Kansainvälisesti toimiva Sanoma Learning vastaa perus- ja toisen asteen oppimateriaalien tuottamisesta. Oppimisliiketoiminta on defensiivisempää, mutta kausiluonteista.

Sanoma Media Finland keskittyy mediapalveluihin Suomessa. Medialiiketoiminta on luonteeltaan syklisempää, mutta Media Finlandin eri kanavat tasapainottavat markkinavaihtelua.

Strategiansa avulla Sanoma pyrkii tasapainottamaan näiden alueiden vaihtelua ja rakentamaan vakaata kokonaisuutta. Sijoittajan on syytä huomioida yhtiön kausivaihtelut ja se, ettei yksittäisiä kvartaalituloksia kannata verrata suoraan toisiinsa.

Perusopetuksen ja toisen asteen oppimisratkaisuiden markkina on Sanoman mukaan houkutteleva, vakaa ja hyvin ennustettava. Tästä syystä yhtiö on vienyt liiketoimintansa painopistettä yhä enemmän Learningin suuntaan.

Vuoteen 2030 mennessä Sanoman tavoitteena on saavuttaa yli kahden miljardin euron liikevaihto, ja että 75 prosenttia yhtiön liikevaihdosta syntyisi oppimisliiketoiminnassa. Suhdanneherkän mainosliiketoiminnan osuutta on sen sijaan pyritty laskemaan.

Päättyneellä tilikaudella 2024 Sanoma Learningin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli noin 57 prosenttia. Kun oppimisliiketoimintaan lisätään Sanoma Media Finlandin kuluttajamyynti, eli mediatuotteiden tilaus- ja irtonumeromyynti, on näiden yhteenlaskettu osuus liikevaihdosta yli 75 prosenttia. Mainonnan osuus oli viime vuonna enää noin 15 prosenttia.

Learningin tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi oppimiseen ja kasvaa myös Euroopan ulkopuolelle

Sanoma Learning on perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen oppimisratkaisuihin keskittyvä yhtiö, joka tarjoaa digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja sekä oppimis- ja opetusalustoja kouluille eri puolilla Eurooppaa.

Yhtiön ratkaisut tavoittavat jopa 25 miljoonaa oppilasta, ja niiden tavoitteena on tukea opettajia oppilaiden taitojen kehittämisessä ja parhaiden mahdollisten oppimistulosten saavuttamisessa. Learning pyrkii tunnistamaan oppilaiden ja opettajien tarpeet sekä yhdistämään teknologisen ja pedagogisen osaamisen kehittääkseen ratkaisuja, joilla on merkittävä positiivinen vaikutus oppimiseen.

Sanoma Learning muodostuu kymmenestä oppimistuotteita ja -palveluita tarjoavasta yhtiöstä, jotka ovat johtavia toimijoita omissa maissaan. Maantieteellisesti Sanoman oppimisliiketoiminta kattaa lähes koko läntisen Euroopan sekä Pohjoismaat, Islanti poislukien. Sanoman strategisena tavoitteena on kasvattaa Learning-segmenttiään Euroopassa ja laajentua tulevaisuudessa myös Euroopan ulkopuolelle.

Sanoma oppimisliiketoiminnan yhtiöt kartalla. Kuva: Sanoma Learning

Media Finlandin painopiste siirtyy kohti digitaalista kuluttajamyyntiä, jota digitaalinen mainosmyynti tukee

Sanoma Media Finland on monikanavainen mediatalo, joka tavoittaa jopa 96 prosenttia suomalaisista viikoittain. Yhtiö tarjoaa laajasti journalismia ja viihdettä eri kanavissa – sanoma- ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa ja mobiilissa. Tunnettuja brändejä ovat muun muassa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aku Ankka, Nelonen ja Radio Suomipop.

Nykyään Media Finlandin liiketoiminta keskittyy kuluttajamyyntiin ja mainontaan, jossa kuluttajasisältöjen, erityisesti digimedian, osuus on kasvussa ja vastaa jo yli puolta medialiiketoiminnan liikevaihdosta.

Sanomalla on ollut vahva kansainvälinen mediahistoria, joka alkoi vuonna 2001 hollantilaisen VNU:n aikakauslehtiliiketoiminnan ostolla. Seuraavien vuosien aikana konserni laajeni muun muassa Venäjälle ja Belgiaan.

2010-luvulla Sanoma alkoi kuitenkin keskittää toimintaansa oppimisliiketoimintaan ja kotimaiseen mediaan, minkä seurauksena kansainvälisistä medialiiketoiminnoista vetäydyttiin vuosina 2015–2020.

Tällä hetkellä Sanoman medialiiketoiminta toimii vain Suomessa, ja sen painopiste on siirtynyt vakaaseen, digitaaliseen kuluttajamyyntiin. Digitaalinen transformaatio tukee yhtiön kannattavuutta, sillä digitaalisen sisällön tuotanto on kustannustehokkaampaa kuin painetun median.

Mainosmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta on laskenut merkittävästi, ja sen rooli on nykyään pääasiassa muun medialiiketoiminnan tukeminen – erityisesti digitaalisessa muodossa.

Vuonna 2024 Sanoma paransi tulostaan Media Finlandin ajamana

Vuonna 2024 Sanoman liikevaihto laski noin kolme prosenttia edellisestä tilikaudesta ja oli 1 345 miljoonaa euroa. Toteutunut liikevaihto osui analyytikoiden ennusteeseen, joka oli 1 342 miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski Learningissa 4 prosenttia vertailukaudesta 764,2 miljoonaan euroon. Lasku johtui pääosin Hollannin ja Belgian jakelusopimusten suunnitellusta lopettamisesta sekä kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoavan Starkin myynnistä. Media Finlandissa liikevaihto laski kolme prosenttia ja oli 580,9 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan kasvua painoivat alkuvuoden pienet yritysmyynnit.

Sanoman strategiakauden päätavoitteena on ollut kannattavuuden parantaminen ja taseen vahvistaminen, missä yhtiö onnistuikin: operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi kolme prosenttia 180 miljoonaan euroon ja ylitti analyytikoiden 178,5 miljoonan euron konsensusennusteen.

Operatiivinen liikevoitto oli 13,4 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 12,6 prosenttia. Media Finland paransi kannattavuuttaan laskeneiden paperikustannusten ja tehostustoimien ansiosta, kun taas oppimisliiketoiminnan tulos laski hieman erityisesti Espanjan heikomman myynnin ja Stark-yrityskaupan vuoksi.

Sanoman operatiivinen osakekohtainen tulos nousi 0,46 euroon edellisvuoden 0,39 eurosta, ylittäen ennusteet. Myös rahoitusasema vahvistui: nettovelka laski 569 miljoonaan euroon ja nettovelan suhde käyttökatteeseen parani tasolle 2,2, jääden hyvin yhtiön tavoiterajojen sisään. Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 45 prosenttia, täsmälleen Sanoman pitkän aikavälin tavoitetason ylälaidassa.

Sanoma-konsernin avainlukuja. Kuva: Sanoma Tilinpäätöstiedote

Sanoman taloudelliset tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet

Nettovelka / oikaistu käyttökate: alle 3,0

Omavaraisuusaste: 35–45 %

Osingonjakotavoite: 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta

Sanoma Learning – segmenttikohtaiset tavoitteet

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu: 2–5 % vuodessa

Operatiivinen liikevoittomarginaali (ilman hankintamenojen poistoja): yli 23 % vuonna 2026

Sanoma Media Finlandin – segmenttikohtaiset tavoitteet

Vertailukelpoisen liikevaihdon vuosittainen tavoitekehitys: +/- 2 % vuodessa

Operatiivisen liikevoittoprosentti (ilman hankintamenojen poistoja): 12-14 %

Vuodelta 2025 odotetaan vakaata kehitystä

Vuonna 2025 yhtiö odottaa oppimateriaalien kysynnän olevan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla ja Suomen mainosmarkkina pysyvän niin ikään suhteellisen vakaana.

Näihin olettamuksiin perustuen Sanoma ohjeisti sen raportoidun liikevaihdon olevan 1,28-1,33 miljardia euroa. Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan puolestaan olevan 170-190 miljoonaa euroa. Päättyneenä vuonna 2024 Sanoma raportoi 1,34 miljardin euron liikevaihdon ja 180 miljoonan euron operatiivisen liikevoiton.

Sanoma kasvatti osinkoaan vuodelle 2025

Sanoman hallitus ehdotti, että vuodelta 2024 yhtiö jakaa osinkoa 0,39 euroa. Osinkoehdotus on 5 prosenttia suurempi, kuin vuodelta 2023 jaettu 0,37 euron osinko, sekä hieman analyytikoiden 0,38 euron ennustetta parempi. Osinkoehdotus vastaa 44 prosenttia vuoden 2024 vapaasta rahavirrasta.

Osinkoehdotus vahvistetaan Sanoman varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka järjestetään 29.4.2025. Osinko on tarkoitus jakaa kolmessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen irtoaa osakkeesta 30.4.2025.

Ensimmäisen osinkoerän arvioitu maksupäivä on 9.5.2025. Loput kaksi osinkoerää on tarkoitus maksaa syyskuussa ja marraskuussa.

Sijoittajan näkökulma

Sanoma tavoittelee vakaan liiketoiminnan osuuden kasvattamista. Liiketoiminnan painopistettä siirretään Learningin oppimistuotteisiin ja -palveluihin. Strateginen muutos käy hyvin järkeen, sillä oppimisen globaali markkina on valtava, se ei ole katoamassa mihinkään ja yhtiö on jo onnistunut saamaan vakuuttavan jalansijan Euroopassa.

Medialiiketoiminnassa Sanoma keskittyy Suomeen, jossa sillä on hallussaan vahvat ja vakiintuneet brändit.

Oppimisliiketoiminnan erityispiirre on sen kausivaihtelu. Jo tällä hetkellä hyvin merkittävä osa Sanoman liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy toisen vuosineljänneksen ja erityisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Vaikka Media Finland tasapainottaa kvartaalitason kehitystä, ovat tilikauden ensimmäinen ja viimeinen neljännes olleet Learningin kausivaihtelun takia tappiollisia.

Mikäli oppimisliiketoiminnan osuus vielä kasvaa, on tilikauden neljännesten välinen vaihtelu suhteellisesti vielä suurempaa. Tämä sijoittajan on huomioitava tarkasteltaessa kvartaalitason lukuja.

Sanoman liikevaihdon ja operatiivisen liiketuloksen kehitys kvartaaleittain vuosina 2023-2024. Kuvaajista on hyvin nähtävissä kausiluonteinen vaihtelu, jolle Sanoman liiketoiminta altistuu. Kuva: Sanoma Tilinpäätöstiedote

Vuonna 2025 Sanoma arvioi sen liiketoimintasegmenttien markkinatilanteiden pysyvän vakaina. Yhtiön antama ohjeistus oli kuitenkin varovainen liikevaihtoarvion ollessa päättynyttä tilikautta heikompi ja operatiivista liiketulosta koskevan vaihteluvälin keskikohdan osuessa viime vuoden tasolle.

Sanoman kannattavuutta kuitenkin tukee digitalisaation megatrendi, jonka yhtiö on onnistunut valjastamaan edukseen, kuten viime vuoden tulosajureista on nähtävissä.

Kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat olennaisesti myös Sanoman tehostustoimenpiteet, kuten Solar-ohjelma Learning-segmentissä. Aikataulunsa mukaisesti edenneen kehittämis- ja tehostamisohjelman on arvioitu nostavan oppimisliiketoiminta-alueen operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja sen pitkän aikavälin tavoitetasolle 23 prosenttiin vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuonna 2024 kannattavuus oli 19,2 prosenttia.

Tavoitteeseen pääsy nostaa Sanoman kannattavuutta ja siten osakekohtaista tulosta, sillä Learningin osuuden Sanoman liikevaihdosta ennakoidaan tällä ajanjaksolla myös kasvavan.

Onko Sanoman osake aliarvostettu markkinoilla?

Arvostusluvuiltaan Sanoman osake on houkuttelevalla tasolla. Osakkeen hinnan ja osakekohtaisen oma pääoman suhdetta kuvaava P/B-luku on Sanomalla 1,9. Myös yritysarvon ja 12 kuukauden liiketuloksen välistä suhdetta kuvaava EV/EBIT on yhtiöllä houkutteleva 11,3.

Sanoman vuoden 2025 tulosennusteella ja viimeisimmällä osakekurssilla laskettu P/E-luku on puolestaan 15,3.

Vuodelle 2026 analyytikot odottavat tuloskasvua ja ensi vuodelle laskettu P/E on 11,1.

Tällä hetkellä analyytikot odottavat Sanoman kasvattavan alkaneelta tilikaudelta 2025 jaettavaa osinkoaan 0,42 euroon, mikä tarkoittaisi nykykurssilla hyvätasoista 4,8 prosentin osinkotuottoa.

Tutustu Sanomaan sijoituskohteena sijoittajaviestinnän sivuilla.

Sanoman osakkeen arvostusluvut. Kuva Sijoittaja360-palvelun kotimaisten osakkeiden Osaketyökalusta.

