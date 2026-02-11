Finnair tekee odotuksia vahvempaa tuloskäännettä

Finnairin osakekurssi.

Finnairin tulosraportti kelpasi sijoittajille, kun osake kipusi tulosraportin ansioista lähes 15 prosenttia.

Syy tulosreaktioon löytyy ennen kaikkea vertailukelpoisen liiketuloksen kehityksestä.

Finnairin tiedotustilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoi tiedotustilaisuudessa, että yhtiö saavutti viime vuoden loka-joulukuulta vertailukelpoisen liiketuloksen historian parhaan viimeisen vuosineljänneksen.

Lehtoyhtiön tuloskehitys oli odotettua vahvempaa loka-joulukuussa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 62 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 48 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 40 miljoonaa euroa.

Finnairin vertailukelpoiseen liiketulokseen sisältyvät toiminnalliset kulut laskivat 0,7 prosenttia kapasiteetin kasvusta huolimatta. Kustannustasoa hillitsivät aiemmin vuokrattujen lentokoneiden hankinnat, Yhdysvaltain dollarin heikentyminen sekä polttoaineen hinnan lasku.

Finnairin kokonaisliikevaihto kasvoi viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia vertailukaudesta. Kasvua nähtiin kaikissa muissa tuotteissa paitsi rahdissa. Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä laski 0,8 prosenttia 8,31 senttiin keskimääräisten lentolippuhintojen laskun myötä.

Matkapalveluiden taloudellista kehitystä tuki kaupunkilomien kysynnän vahvistumista seurannut matkustajamäärän kasvu ja kiintiötuotannon käyttöasteen parantuminen. Kehitystä rasittivat Suomen heikko talous- ja työllisyystilanne, matala kuluttajaluottamus sekä hotellien hintojen nousu ja rajoitettu saatavuus.

Matkapalveluiden matkustajamäärä kasvoi 1,5 prosenttia ja matkapalveluiden liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia.

Yhtiö odottaa kansainvälisen lentoliikenteen jatkavan kasvuaan vuonna 2026. Finnair suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna noin viisi prosentilla vuonna 2026.

Vahvistuva makrotaloudellinen tilanne ja kuluttajien ostovoiman kasvu tukevat lentomatkustuksen kysynnän vahvistumista Finnairin keskeisillä markkinoilla. Kansainväliset konfliktit, maailmanpoliittinen epävakaus ja kauppasotien uhka aiheuttavat kuitenkin epävarmuutta toimintaympäristössä.

Kuva: Finnair Oyj.

Ympäristösääntelyyn liittyvien kustannusten kasvu rasittaa edelleen Finnairin kannattavuutta vuoden aikana, vaikka nykyinen polttoaineen hinta lieventää vaikutusta.

Yhtiö odottaa selvää tuloskasvua tälle vuoden viime vuoteen verrattuna.

Finnair ennakoi nyt liikevaihdon olevan 3,3–3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 120–190 miljoonaa euroa vuonna 2026. Viime vuonna liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 60 miljoonaa euroa.

Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto kertoo, että vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 29 prosenttia hyvin vetäneen myynnin ja vahvan operatiivisen suorituksen vauhdittamana.

”Tilauskantaamme kuvaava lentolippuvelka kasvoi vuodentakaiseen nähden, mikä kertoo hyvästä kysynnästä ja siitä, että matkustaminen on kuluttajille yhä etusijalla. Kysyntä kehittyi hyvin Aasiassa ja Euroopassa mutta vaimeammin Pohjois-Amerikan-liikenteessä, mikä painoi hintoja”, Kuusisto toteaa.

Finnair on edistänyt tuoreen strategian toimeenpanoa viimeisellä neljänneksellä konkreettisin askelin, toimitusjohtaja kertoo.

”Julkistimme seitsemän uutta Euroopan-kohdetta kesäkaudelle, mikä nostaa uusien Euroopan-kohteiden määrän yhteensä 12:een. Lisäksi ilmoitimme avaavamme lokakuussa 2026 uuden kaukoreitin Australian Melbourneen. Uudet yhteydet tuovat uusia matkustajavirtoja Finnairin verkostoon ja mahdollistavat kasvun markkinan mukana.”

Kuusisto kertoo, että hyödyntämällä kehittynyttä data-analytiikkaa ja tekoälypohjaisia asiakaspalveluratkaisuja Finnair pyrkii tarjoamaan henkilökohtaisempia kokemuksia sekä parantamaan reagointikykyämme asiakkaiden tarpeisiin.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta 0,09 euroa osaketta kohden.