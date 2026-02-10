Piensijoittajat tekivät viime vuonna muhkean tilin osakkeilla

Kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin vuonna 2025

Suomen Pankin tilastojen mukaan suomalaisten kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat vuoden aikana vahvasti kotimaisten osakkeiden arvonnousun myötä, ja sijoitusten arvo oli vuoden lopussa kaikkien aikojen suurin. Myös kotitalouksien rahastosijoitukset olivat vuoden lopussa kaikkien aikojen suurimmat.

Arvostusmuutokset ja osingot huomioiden kotitalouksien osakesijoitukset tuottivat vuonna 2025 yhteensä peräti 29,9 prosenttia.

Vuoden lopussa osakesijoitusten arvo oli kaikkien aikojen suurin, 59,0 miljardia euroa.

Vuotta aiemmin eli vuoden 2024 lopussa kotitalouksien osakesijoitusten arvo oli 46,5 miljardia euroa. Edellinen arvon huippu ennen vuoden 2025 loppua, 56,1 miljardia euroa, oli elokuussa 2021.

Erittäin hyvää tuottoprosenttia selittävät kotitalouksien omistamien suomalaisten yritysten osakkeiden tuotto vuonna 2025 ja kotitalouksien suuri suomalaisten yritysten osakepaino.

Suomalaisosakkeiden tuotto oli viime vuonna 33,6 prosenttia.

Mikä selittää Helsingin pörssin menestystä?

Helsingin pörssin viime vuoden voimakkaan nousun taustalla ei ollut yhtiöiden tulosparannus vaan enemmän arvostuskertoimien voimakas palautuminen. Sijoittajat olivat valmiita maksamaan samoista tuloksista selvästi enemmän.

Helsingin pörssin P/E-kerroin nousi vuoden aikana noin 14-kertaiselta tasolta 19-kertaiselle – kasvua siis noin 37 prosenttia. Tämä kertoo sentimentin ja tulevaisuuden uskon dramaattisesta muutoksesta.

Pörssi oli ennen vuotta 2025 kärsinyt kolmen vuoden laskuputkesta, joka alkoi 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, inflaatio kiihtyi ja korot nousivat rajusti. Tuona aikana Helsingin pörssin yleisindeksi oli pudonnut huipuistaan noin 30 prosenttia nimellisesti ja reaalisesti jopa 45 prosenttia.

Kun arvostukset olivat painuneet historiallisesti matalalle tasolle, pienikin käänne odotuksissa riitti nostamaan kursseja voimakkaasti – matala lähtötaso teki prosentuaalisesta noususta helpommin suurta.

Lisäksi Euroopan keskuspankki jatkoi vuoden 2024 lopulla alkanutta koronlaskukierrostaan läpi vuoden 2025 ja laski talletuskoron kolmen prosentin tasolta kahteen prosenttiin. Korkojen lasku teki osakkeista jälleen houkuttelevamman vaihtoehdon suhteessa korkosijoituksiin ja kevensi yritysten rahoituskustannuksia.

Yksittäisistä ulkoisista katalyyteista merkittävin oli Saksan maaliskuussa 2025 hyväksymä yli tuhannen miljardin euron puolustus- ja infrastruktuuripaketti. Saksa on vuodesta toiseen ollut Suomen tärkeimpiä vientimaita, joten investointiaallon odotettiin hyödyttävän suomalaisia metalli- ja konepajateollisuuden yhtiöitä suoraan.

Viime vuonna lopussa 85 prosenttia kotitalouksien osakesijoituksista oli kotimaisten yritysten osakkeita. Pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi vuoden 2019 alusta alkaen, kotitalouksien sijoitukset ulkomaisten yritysten osakkeisiin ovat kuitenkin tuottaneet kotimaisia osakesijoituksia paremmin.

Kotitaloudet kotiuttivat voittoja

Vuoden 2025 aikana kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 244 miljoonaa euron arvosta osakkeisiin, mikä on merkittävästi vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Eriteltynä kotitaloudet vähensivät vuoden 2025 aikana sijoituksia kotimaisiin osakkeisiin ja lisäsivät sijoituksia ulkomaisiin osakkeisiin.

Kotitaloudet myivät kotimaisia osakkeita nettomääräisesti 299 miljoonan euron arvosta koko vuoden 2025 aikana. Suurin osa myynneistä tehtiin vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin kotitaloudet myivät sijoituksiaan suomalaisten yritysten osakkeisiin nettomääräisesti 470 miljoonan euron arvosta.

Koko vuoden tasolla kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 543 miljoonan euron arvosta lisää ulkomaisten yritysten osakkeisiin.