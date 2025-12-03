Pienisijoittajat suosivat kurssilaskijoita

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto nousi marraskuussa 16,6 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Sen sijaan pörssikauppojen kappalemäärä laski 11,6 prosenttia edellisvuoden marraskuusta. Euromääräinen vaihto pieneni lokakuuhun 2025 verrattuna 19,4 prosenttia.

”Nordnetin Suomessa marraskuun kaupankäynti edusti varovaisten lisäsijoitusten aikaa. Mikään yksittäinen merkittävä sijoitusinstrumenttiryhmä ei noussut erityiseen suosioon, joskaan mikään ei myöskään joutunut myyntiaallon kohteeksi. Q3-tuloskauden vilkastuttaman lokakuun jälkeen nettosijoitukset jäivät yleisesti ottaen mataliksi”, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kotimaisten pörssiosakkeiden marraskuun ostetuimpien lista täyttyi yhtiöistä, jotka ovat kesän ja syksyn aikana hävinneet selvästi Helsingin pörssin yleisindeksin vahvalle kehitykselle.

”Moni yksityissijoittaja uskoo näiden yhtiöiden kurssikuoppien jäävän tilapäisiksi yleisesti vahvan pörssivireen vuoksi”, Tuppurainen uskoo.

Yli puolet marraskuun lisäsijoituksista Nordnetissä Suomessa tehtiin rahastoihin.

”Suorien osakesijoitusten vaisu kehitys näkyi myös pörssinoteeratuissa ETF-rahastoissa, joissa aktiviteetti laski selvästi. Uskon, että maltillisempien lisäsijoitusten aika jää hetkelliseksi ja ohimeneväksi ilmiöksi”, Tuppurainen arvioi.

Nokian uusi tuleminen

Nokian osakkeella käytiin selvästi eniten kauppaa, ja yhtiön kurssi palautui kuukauden aikana Nvidia-huumaa edeltäneelle tasolle. Marraskuussa Nokian osake pakitti 10,6 prosenttia.

Nokia julkisti lokakuun lopussa merkittävän uutisen, kun se kertoi sirujätti Nvidian sijoittavan miljardi dollaria Nokian osakkeisiin uuden strategisen kumppanuuden yhteydessä. Nokia aikoo käyttää osakeannista saatavat varat strategisten suunnitelmiensa vauhdittamiseen, edistyneiden ja luotettavien verkkojen kehittämiseen tekoälyn aikakaudella sekä muihin yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin.

Yhtiö aikoo myös kiihdyttää 5G- ja 6G-radioverkko-ohjelmistojensa kehitystä Nvidian arkkitehtuurissa. Lisäksi Nokia suunnittelee lisäävänsä investointeja vahvistaakseen asemaansa tekoäly- ja pilvipalvelumarkkinoilla tarjoamalla datakeskuksille räätälöityjä verkkoratkaisuja osana verkkoinfrastruktuuriliiketoimintaansa.

IREN ja Novo Nordisk ulkomaiset suosikit

Tuppuraisen mukaan ulkomaisiin osakkeisiin on tänä vuonna sijoitettu euroissa yhtä paljon kuin viime vuonna, ja koko vuoden kaupankäyntivolyymista yli 50 prosenttia on kohdistunut Helsingin pörssin ulkopuolelle.

Iris Energy eli IREN jatkoi edelleen suomalaisten yksityissijoittajien ostosuosikkina ulkomaisissa pörsseissä.

Yhtiö rakentaa ja operoi datakeskuksia uusiutuvan energian lähteillä, joissa se louhii Bitcoinia ja tuottaa laskentatehoa tekoälylle. Yhtiön tavoitteena ei kuitenkaan ole jatkossa olla bitcoin-louhija, vaan keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän suurteholaskentaan (HPC), erityisesti tekoälypilvipalveluihin.

IREN hallinnoi datakeskuksia pääasiassa Kanadan British Columbiassa ja Yhdysvaltojen Texasissa, missä se käyttää 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Yhtiö on pystynyt hallitsemaan koko arvoketjuaan käyttäen omaa maa-alueita, sähköinfrastruktuuria ja datakeskuksia, mikä antaa sille merkittävän kustannus- ja skaalausetulyöntiaseman.

Kurssiluisussa jatkanut Novo Nordisk kiri kuitenkin hyvin ja nousi kuukauden vaihdetuimmaksi ulkomaiseksi osakkeeksi eri tilien lukumäärällä mitattuna.

Tanskalainen lääkejätti kertoi vastikään hyviä uutisia tutkimustuloksista, joiden mukaan yhtiön uusi yhdistelmävalmiste Amycretin mahdollistaa merkittävän, jopa 14,5 prosentin painonlaskun tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla 36 viikon hoitojaksolla.