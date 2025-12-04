Orion nostaa näkymiään – sovittu virstanpylväs saavutettu

Orion julkisti keskiviikkona positiivisen tulosvaroituksen. Lääkeyhtiö on saanut tiedon, jonka mukaan yhtiö saa Nubeqa-tuotteen myyntiin liittyvän 180 miljoonan euron etappimaksun, joka kirjataan vuoden 2025 viimeiselle vuosineljännekselle. Etappimaksun saamisen vuoksi Orion päivittää vuodelle 2025 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Etappimaksu on sopimukseen perustuva, ehdollinen kertaluonteinen maksu, joka maksetaan, kun ennalta sovittu virstanpylväs saavutetaan.

Uudessa näkymäarvioissaan Orion odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan 1,82–1,9 miljardia euroa. Liikevoiton yhtiö odottaa yltävän 590–670 miljoonaan euroon. Viime vuonna liikevaihto oli 1,54 miljardia euroa ja liikevoitto 417 miljoonaa euroa.

Aiemmin lokakuun lopulla Orion oli odottanut tälle vuodelle 1,64-1,72 miljardin euron liikevaihtoa ja 410-490 miljoonan euron liikevoittoa.

Uudessa näkymäarviossa Orion siis selvästi nostaa sekä myynti- että tulosnäkymiään aiemmasta arvioista 180 miljoonalla eurolla. Siten yhtiö ei muuttanut itse liiketoiminnan ohjausta.

Nubeqa on darolutamidin kauppanimi, suun kautta otettava androgeenireseptorin salpaaja. Se on eturauhassyövän hoitoon käytettävä hormonilääke, joka estää testosteronin vaikutusta syöpäsoluissa ja hidastaa siten kasvaimen kasvua ja leviämistä.

Orionille Nubeqa on keskeinen kasvumoottori, koska se on yhtiön kehittämä molekyyli, jota saksalainen Bayer markkinoi globaalisti Orionin valmistamana. Orion saa darolutamidin myynnistä portaittain nousevia rojaltituloja, joiden keskimääräinen taso on tällä hetkellä yli 20 prosenttia ja voi myynnin kasvaessa nousta hieman yli 25 prosenttiin, jos vuosimyynti yltää 3 miljardin euron tasolle.​

Bayer on nostanut Nubeqan myynnin huippupotentiaalin yli kolmeen miljardiin euroon vuodessa, ja valmiste on jo saavuttanut niin sanotun blockbuster-statuksen yli miljardin euron vuotuisilla in-market-myyneillä, mikä tekee siitä ensimmäisen Orionin alkuperälääkkeen, joka ylittää tämän rajan.

Lisäksi Orionille kertyy myynnin etenemiseen sidottuja kertaluonteisia virstanpylväsbonuksia eli etappimaksuja, jotka voivat yhteensä nousta 280 miljoonaan euroon.

OP arvioi aamukatsauksessaan, että nyt ilmoitettu etappimaksu oli analyytikoiden ennusteissa jo sisässä, mutta näin aikainen ilmoitus kertoo Nubeqan myynnin edenneen erittäin hyvin neljännellä vuosineljänneksellä aikana. Pankki arvioi etappimaksun niin kutsun kynnysarvon olleen kahden miljardin vuosimyynti, mikä olisi näillä näkymin tullut täyteen jo marraskuun aikana.

Heinä-syyskuussa 2025 Orionin perusliiketoiminnan, ilman merkittäviä etappimaksuja, liikevaihto kasvoi 24,0 prosenttia vertailukaudesta 423 miljoonaan euroon, ja perusliiketoiminnan liikevoitto kasvoi 68 prosenttia 121 miljoonaan euroon.

Kaikki suurimmat liiketoiminnat myötävaikuttivat liikevaihdon kasvuun

Nubeqan ollessa selvä kasvun ajuri.

Orionin liiketulos laski viime vuoden 202 miljoonasta eurosta 121 miljoonaan euroon, Ilman etappimaksuja laskettu liikevoitto nousi 121 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 72 miljoonasta eurosta.

Uutinen ei tuonut nostetta Orionin osakkeeseen, mikä viittaa siihen, että sijoittajat osasivat odottaa etappimaksua.