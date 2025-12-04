BlackRockin Larry Fink käänsi kelkkansa Bitcoinin suhteen

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Maailman suurimman varainhoitoyhtiön BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink on noussut yllättäen kryptovaluuttamarkkinoiden näkyvimpiin puolestapuhujiin. Vielä muutama vuosi sitten hän kuvaili Bitcoinia ”rahanpesun indeksiksi”, mutta nyt hän myöntää julkisesti olleensa väärässä.

Fink esiintyi keskiviikkona New York Timesin järjestämässä DealBook Summit -tapahtumassa yhdessä Coinbasen toimitusjohtajan Brian Armstrongin kanssa. Kaksikko torjui ajatukset kryptomarkkinoiden pitkästä laskukaudesta ja korosti digitaalisten omaisuuserien kasvavaa merkitystä sijoittajien ja rahoitusjärjestelmän kannalta.

Bitcoinin kurssi on tällä hetkellä noin 93 000 dollaria, mikä on selvästi alle lokakuun huippujen, jolloin hinta käväisi yli 126 000 dollarissa.

Armstrongin mukaan ”ei ole minkäänlaista mahdollisuutta”, että Bitcoin menisi nollaan.

”Näen Bitcoinilla suuren ja merkittävän käyttötarkoituksen”, hän lisäsi.

Käänne skeptikosta kannattajaksi

Larry Fink, 71, on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista rahoitusalan johtajista. Hän perusti BlackRockin vuonna 1988 ja on johtanut yhtiötä sen kasvaessa globaaliksi varainhoidon jättiläiseksi, joka hallinnoi noin 13,5 biljoonan dollarin varallisuutta. Finkin näkemyksiä seurataan tarkasti ympäri finanssimaailmaa etenkin instituutiosijoittajien keskuudessa.

Hänen näkemyksensä muutos Bitcoinista on huomattava.

Nimittäin vuonna 2017 Fink kommentoi, että Bitcoin vain osoittaa ”kuinka paljon maailmassa on kysyntää rahanpesulle”. Nyt BlackRock hallinnoi yhtä markkinoiden menestyneimmistä Bitcoin-ETF:istä, iShares Bitcoin Trustia, joka omisti joulukuun alussa yli 775 000 Bitcoinia.

DealBook Summitissa Fink kertoi, että hänen ajattelunsa on muuttunut lukuisten asiakkaiden ja päättäjien kanssa käytyjen keskustelujen myötä. Hän näkee Bitcoinin ensisijaisesti omaisuuseränä, jota sijoittajat käyttävät suojaamaan salkkujaan taloudellista ja geopoliittista epävarmuutta vastaan.

”Jos ostat sitä treidaukseen, se on hyvin volatiili omaisuuserä. Mutta pitkällä aikavälillä sillä on arvoa salkun hajautuksessa”, Fink uskoo.

Sääntely selkeyttää pelikenttää

Keskustelu käytiin aikana, jolloin Yhdysvaltain kryptomarkkinoita määrittelee uusi sääntelyn aikakausi. Yhdysvaltojen Arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) hyväksyi alkuvuodesta 2024 ensimmäiset spot-Bitcoin ETF:t, mikä avasi institutionaalisille sijoittajille uuden väylän siirtyä kryptomarkkinoille perinteisten sijoitustuotteiden kautta.

Samaan aikaan Yhdysvaltain kongressi hyväksyi heinäkuussa GENIUS-lain, joka loi ensimmäisen kattavan liittovaltiotasoisen sääntelykehyksen stablecoineille eli vakaavaluutoille. Lain tavoitteena on vahvistaa kuluttajansuojaa ja tuoda läpinäkyvyyttä digitaalisen rahan liikkeeseenlaskuun.

Coinbasen Armstrong arvioi, että nämä muutokset merkitsevät historiallista taitekohtaa: ”Vuoteen 2025 mennessä tulemme katsomaan tätä ajanjaksoa hetkenä, jolloin kryptovaluutat siirtyivät harmaalta alueelta osaksi vakiintunutta, säädeltyä taloussektoria.”

Käännekohta rahoitusmarkkinoilla

Institutionaalisen pääoman virta kryptovaluuttoihin on kiihtynyt huomattavasti vuoden 2024 aikana, ja BlackRockin lisäksi myös useat muut suurpankit ja varainhoitajat ovat kehittäneet omia digitaalisten omaisuuserien tuotteitaan.

Finkin mukaan kehitystä vauhdittaa ennen kaikkea sijoittajien huoli inflaatiosta, velkakriisien riskeistä ja dollarin pitkän aikavälin ostovoiman heikkenemisestä.

Bitcoin nähdään yhä useammin modernina arvon säilyttäjänä – ”digitaalisena kultana” – jota ei sidota yksittäisen valtion rahapolitiikkaan.

”Olen edelleen kriittinen, kun siihen on syytä, mutta opin olemaan avoin uusille havainnoille. Tämä on ollut näkyvä esimerkki ajatusten muuttumisesta”, Fink sanoi puheensa päätteeksi.

Bitcoin on kuitenkin viime aikoina ollut markkinahermoilun kohde. Pelkästään marraskuussa laskua kertyi yli 17 prosenttia, mikä on toiseksi heikoin kuukausi vuonna 2025 helmikuun pudotuksen jälkeen. Kulunut marraskuu oli samalla heikoin marraskuu sitten vuoden 2022, jolloin Bitcoin menetti yhdessä kuukaudessa noin 16 prosenttia arvostaan. ​

Globaali riskienkarttaminen on iskenyt laajasti korkeariskisiin omaisuusluokkiin, ja Bitcoin on ollut sen eturintamassa.