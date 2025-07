Piensijoittajat ovat löytäneet pitkään osinkojaan kasvattaneen Huhtamäen, jonka osake on ollut laskussa.

Huhtamäki on yllättäen uusi piensijoittajien suosikki

Nordnet Suomen asiakkaiden Helsingin pörssin osakkeista kesäkuun nettomyydyimpien lista muodostui suuryhtiöiden osakkeista, jotka ovat kevään ja alkukesän aikana tuottaneet hyvin.

”Suomalaisten yksityissijoittajien talletukset ovat nyt verrattain korkealla tasolla, eli sijoittajilla on odottava tunnelma, mihin sijoittaisi seuraavaksi. Myös luottosaldojen matalahko nykytaso viestii siitä, että sijoittajat odottavat ja ovat tarkkailuasemissa Q2-tuloskauden alla. Pörssivuoden vahvan alkupuoliskon jälkeen moni odottaa yhtiöiltä lupaavia loppuvuoden näkymiä”, pohtii Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kotimaisten pörssiosakkeiden kesäkuun netto-ostetuimpien kärkeen kiilasi yllättäen pakkausvalmistaja Huhtamäki. Yhtiön osake oli Nordnetin kuukauden netto-ostetuin niin arvo-osuustileillä kuin myös osakesäästötileillä.

”Vastoin yleistä markkinakehitystä Huhtamäen osakekurssi on ollut kevään ja alkukesän aikana laskutrendillä. Osake on nyt laskenut niin kuluvan vuoden alusta kuin myös vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden aikajänteillä”, Tuppurainen kertoo.

Vuoden alusta osake on laskenut lähes 19 prosenttia.

Kuitenkin yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan osakekohtaista osinkoaan yhtäjaksoisesti jo yli 15 vuoden ajan. Suomalaiset yksityissijoittajat luottavat käänteeseen ja siihen, että aika korjaisi tilanteen, Tuppurainen arvioi.

Huhtamäki on suomalainen, kansainvälisesti toimiva elintarvikepakkausalan yhtiö, joka listautui Helsingin pörssiin jo vuonna 1960. Nykyisin sillä on toimintaa 36 maassa yli sadassa toimipisteessä. Yhtiöllä on noin 18 000 työntekijää eri puolilla maailmaa.

Huhtamäki keskittyy erityisesti elintarvikepakkausten valmistukseen, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa kertakäyttöiset paperi- ja muovikupit, lautaset, elintarvikepakkaukset sekä erilaiset kuitupohjaiset ja joustopakkaukset.

Yhtiön asiakkaita ovat niin kansainväliset pikaruokaketjut, kahvilat ja vähittäiskaupat kuin myös elintarviketeollisuus ja catering-yritykset. Huhtamäki kehittää ja valmistaa pakkauksia, jotka edistävät ruoan turvallisuutta, saatavuutta ja vähentävät ruokahävikkiä.

Yhtiö on viime vuosikymmeninä keskittänyt toimintansa nimenomaan pakkausalaan, luopuen aiemmista liiketoiminnoista kuten makeis- ja lääketeollisuudesta.

Huhtamäki on tunnettu myös vahvasta panostuksestaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen: yhtiö on sitoutunut muun muassa hiilineutraaliuden ja uusiutuvan energian tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Sen strategiaan kuuluu kehittää kierrätettäviä, kompostoituvia ja uudelleenkäytettäviä pakkausratkaisuja sekä pienentää koko arvoketjunsa ympäristövaikutuksia.

Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Yhtiö on yksi maailman johtavista kuitupohjaisten ja jäykkien elintarvikepakkausten valmistajista ja tunnettu alan teknologia- ja innovaatiokehityksen edelläkävijänä.

Yhtiö hyötyy maailman väestönkasvusta. Maapallon väkiluvun ennakoidaan ylittävän kahdeksan miljardia vuoteen 2030 mennessä, mikä lisää kysyntää pakatuille elintarvikkeille, erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Ostovoiman kasvaessa kuluttajat etsivät monipuolisia ja uusia ruokailuelämyksiä, mikä kasvattaa kysyntää take-away-pakkauksille. Lisäksi suurten kaupunkien määrä kasvaa, mikä muuttaa kulutustottumuksia ja edellyttää tehokasta pakkaamista ja logistiikkaa.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät vuodelle 2025 ovat maltillisen vakaat: Huhtamäki odottaa toimintaympäristön pysyvän suhteellisen ennallaan ja arvioi taloudellisen asemansa mahdollistavan investoinnit ja kasvun tavoittelun myös epävarmassa markkinatilanteessa.

Nordnetin kuukauden netto-ostetuimpien ulkomaisten pörssiosakkeiden listalle päätyi joukko tuttuja nimiä, kuten eurooppalaista puolustusteollisuutta edustava Rheinmetall ja eurooppalaisen lääketeollisuuden menestystarina Novo Nordisk.

”Kesäkuisen Nato-kokouksen päätösten myötä on perusteltua olettaa, että puolustussektorin suosio jatkuu myös loppuvuonna”, arvioi Tuppurainen.