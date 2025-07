Apetit investoi proteiinipitoisen BlackGrain-tuotteensa kaupallistamiseen

Defensiivinen osinko-osake

Apetit on vakaa ja suhdannevaihteluita hyvin kestävä sijoituskohde, jolla on aktiivinen osinkopolitiikka.

Apetit on sijoituskohteena vakaa ja likvidi sijoituskohde, sillä päivittäiselintarvikkeiden kuluttajakysyntä on vakaata talouden suhdanteista riippumatta.

Apetitin korkea omavaraisuusaste ja matala velkaantuneisuus lisäävät liiketoiminnan vakautta ja mahdollistavat panostukset sen kasvattamiseksi ja kehittämiseksi.

Yhtiön osinkopolitiikan tavoitteena on, että osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Apetitin historiallinen osinkokehitys sekä efektiivinen osinkotuotto ovat osoitus pitkäjänteisen osinkopolitiikan toteuttamisesta.

Osinkopolitiikka: Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Tavoitteena on jakaa osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.