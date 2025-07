Meta panostaa jättimäisesti tekoälyn seuraavaan aikakauteen

Meta on jäänyt jälkeen kilpailijoistaan tekoälyn kehittämisestä. Nyt yhtiö on herännyt tilanteeseen.

Teknojätti Meta on siirtynyt tekoälyn kehityksessä uuteen vaiheeseen perustamalla Meta Superintelligence Labsin (MSL), jonka tavoitteena on kiihdyttää yhtiön kehitystä kohti tekoälyn seuraavaa tasoa.

Uuden yksikön johtoon on nimitetty Alexandr Wang, Scale AI:n entinen toimitusjohtaja. Wangin rekrytointi on osa laajempaa strategista muutosta, jossa Meta pyrkii kokoamaan maailman parhaat tekoälyosaajat saman katon alle ja ottamaan johtavan aseman tekoälyn kehityksessä.

Meta Superintelligence Labsin perustaminen on suora vastaus yhtiön viimeaikaisiin haasteisiin tekoälykilpailussa. Viime kuukausina Metan avoimen lähdekoodin Llama 4 -malli ei saanut odotettua vastaanottoa. Samalla kilpailijat kuten Google, OpenAI ja kiinalainen DeepSeek ovat onnistuneet ottamaan teknologista etumatkaa.

Metan johto on huolestunut siitä, että yritys on jäämässä jälkeen tekoälyn kehityksessä, mikä voisi vaarantaa sen aseman teknologia-alan kärjessä.

Näiden paineiden alla Mark Zuckerberg on päättänyt keskittää Metan tekoälyosaamisen yhteen, huippuosaajista koostuvaan yksikköön. Yksikön tehtävänä on kehittää seuraavan sukupolven perustavanlaatuisia malleja ja tuotteita.

Meta on vastannut kilpailijoiden etumatkaan aggressiivisella rekrytointikampanjalla. Yhtiö on palkannut viime viikkoina merkittävän määrän huippututkijoita OpenAI:lta, Google DeepMindilta ja Anthropicilta – jopa satojen miljoonien dollarien palkkiotarjouksilla. Tämä on herättänyt närää kilpailijoissa.

Zuckerbergin mukaan tavoitteena on koota maailman paras tiimi, joka pystyy ratkaisemaan AGI:n haasteet ja tuomaan Metalle uudenlaisia tulovirtoja esimerkiksi Meta AI -sovelluksen, kuva-videomainostyökalujen ja älylasien kautta.

Tekoälyn kehityksessä puhutaan yhä useammin AGI:sta eli artificial general intelligencesta. AGI tarkoittaa tekoälyä, joka kykenee ratkaisemaan laaja-alaisia ongelmia ja oppimaan eri aloja yhtä tehokkaasti tai tehokkaammin kuin ihminen.

AGI:n saavuttaminen on teknologia-alan suurimpia haasteita ja samalla mahdollisesti koko yhteiskuntaa mullistava tavoite.

Zuckerbergin mukaan superälykkään tekoälyn kehitys voi merkitä uuden aikakauden alkua ihmiskunnalle. AGI:n myötä tekoäly voisi siirtyä kapeista, tiettyyn tehtävään erikoistuneista järjestelmistä kohti laajasti sovellettavia, itsenäisesti oppivia ja kehittyviä tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, tekemään luovia päätöksiä ja jopa kehittämään uusia teknologioita.

Meta Superintelligence Labs yhdistää nyt kaikki yhtiön perustutkimusta, tuotekehitystä ja FAIR-tiimiä koskevat toiminnot yhden sateenvarjon alle.

Zuckerbergin mukaan kyseessä on Metan strateginen käännekohta, jonka onnistuminen voi määrittää Metan aseman teknologia-alan tulevaisuudessa.

Panokset Meta AI -sovellukseen

Meta ei kuitenkaan keskity pelkästään perustutkimukseen, vaan tavoitteena on myös kaupallistaa tekoälyn kehitystä nopeasti.

Yhtiö näkee suuria mahdollisuuksia esimerkiksi Meta AI -sovelluksessa. Se voisi tulevaisuudessa toimia henkilökohtaisena assistenttina, tuottaa sisältöä, auttaa mainonnan kohdentamisessa ja jopa toimia alustana uusille liiketoiminnoille.

Lisäksi tekoälyä kehitetään tukemaan yhtiön laajempaa ekosysteemiä, kuten älylaseja ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia, jotka voivat mullistaa tapamme käyttää teknologiaa arjessa.

Yhtiö on jakanut tekoälytoimintonsa kahteen selkeästi erilliseen yksikköön: AGI Foundations ja AI Products.

AGI Foundations keskittyy pitkäjänteiseen perustutkimukseen ja uuden sukupolven tekoälymallien kehittämiseen, joiden tavoitteena on rakentaa järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia ihmisen tavoin eri konteksteissa – eli saavuttamaan AGI-tason kyvykkyyden.

Tämä yksikkö kehittää erityisesti Meta Llama -mallien arkkitehtuuria, koulutusmenetelmiä ja multimodaalisia ominaisuuksia. Yksikkö myös pyrkii läpimurtoihin tekoälyn päättelykyvyssä ja skaalautuvuudessa. AGI Foundationsin työ muodostaa perustan, jolle kaikki Metan tulevat tekoälyinnovaatiot rakentuvat, ja sen onnistuminen määrittää, voiko Meta ottaa johtavan aseman AGI-kilpailussa.

AI Products -yksikkö puolestaan vastaa siitä, että tutkimuksen tulokset siirretään nopeasti käytännön sovelluksiin, kuten Meta AI -sovellukseen, tekoälypohjaisiin mainostyökaluihin ja älylaseihin. Tavoitteena on lyhentää matkaa laboratoriosta tuotteisiin ja varmistaa, että AGI-kehityksen hedelmät näkyvät nopeasti käyttäjille ja liiketoiminnassa.

Markkinat uskovat Metan kasvunäkymiin

Metan osakkeen lähes 20 prosentin nousu tänä vuonna selittyy ennen kaikkea yhtiön vahvalla tuloskehityksellä, aggressiivisilla tekoälyinvestoinneilla ja markkinoiden kasvaneella luottamuksella Metan strategiseen suuntaan.

Yhtiö on raportoinut selvästi odotuksia parempia talouslukuja. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden alussa 16 prosenttia ja osakekohtainen tulos 35 prosenttia, mikä ylitti analyytikoiden ennusteet selvästi. Mainosliiketoiminta kasvaa edelleen, käyttäjämäärät ovat nousussa ja tekoälyyn sekä infrastruktuuriin panostetaan aiempaa enemmän.

Sijoittajat ovat reagoineet myönteisesti Metan ilmoituksiin suurista tekoälyhankinnoista sekä huippututkijoiden rekrytoinneista kilpailijoilta. Näiden toimenpiteiden nähdään vahvistavan Metan asemaa tekoälykehityksen kärjessä ja luovan uusia kasvumahdollisuuksia yhtiölle.

Osakkeenousua tukee myös se, että Meta on pystynyt kasvattamaan kassavirtaansa ja rahoittamaan mittavia investointeja ilman heikennyksiä yhtiön taloudellisessa asemassa. Vaikka yhtiö kohtaa edelleen sääntelyyn ja kilpailuun liittyviä riskejä, markkinat uskovat Metan kykyyn hyödyntää tekoälyä sekä mainosliiketoiminnan että uusien tuotealueiden, kuten WhatsAppin ja älylasien, kehittämisessä.

Markkinoiden luottamuksesta yhtiötä kohtaan kertoo se, että tämän vuoden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on 28x, mikä on korkeampi kuin kolmen edellisvuoden keskiarvo.