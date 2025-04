Miksi Neste on piensijoittajien suosikki?

Pörssisäätiö on listannut kotitalousomistajien suosikkiosakkeet. Listalle on koottu kotitalousomistajien määrä maaliskuun lopussa sekä muutokset maaliskuussa.

Kansanosakkeiden listan kärjessä on finanssikonserni Nordea, jonka osakkeita omistaa yli 35 prosenttia suomalaisista osakesijoittajista. Kurssiromahduksesta kärsineen Nesteen omistajamäärä kasvoi edelleen, ja osakkeensa splitannut Sampo onnistui pysäyttämään pitkään jatkuneen omistajamäärän laskun.

Helsingin pörssin yhtiöistä sijoittajat luottavat eniten Nordeaan, Fortumiin ja Nokiaan. Nämä kolme muodostavat niin sanottujen kansanosakkeiden kärkikolmikon – niillä on eniten yksityissijoittajia omistajinaan.

Tammi–maaliskuun aikana listalla nähtiin kaksi selkeää muutosta: Neste nousi viidennelle sijalle, ja Sampo onnistui kääntämään omistajamääränsä nousuun.

Nesteelle tuhansia uusia piensijoittajia maaliskuussa

Nesteen omistajamäärä kasvoi alkuvuonna 8 500 uudella sijoittajalla. Jalostamoyhtiön nousu kansanosakkeiden joukkoon käynnistyi jo viime vuonna sen kurssin romahtaessa.

Polttoaineyhtiön osake on ollut niin sanottu putoava puukko. Osake on joitakin hetkellisiä nousuja lukuunottamatta ollut laskutrendissä vuoden 2021 alusta alkaen, jolloin osake kävi hetkellisesti ennätyksessään yli 62 eurossa. Nyt osakkeen arvosta on jälkellä enää 7,5 euroa, eli osake on vuoden 2016 tasolla.

Pörssisäätiön mukaan yhtiön tuotantolaitosten arvo on nyt jo korkeampi kuin sen markkina-arvo.

Myös perinteiset arvostuskertoimet ovat laskeneet kurssilaskun myötä.

”Nesteeseen sijoittavat ne, jotka uskovat yhtiön säästöohjelmaan ja käänteeseen. Osa voi pitää selkänojana sitä, että yhtiön suurin omistaja on valtio. Jotkut seuraavat sijoituksissaan suursijoittajia kuten Mika Anttosta, joka on lisännyt Neste-omistustaan”, arvioi Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Mika Anttonen vaati Nesteen yhtiökokouksessa tiistaina yhtiön jakamista kahtia. Hänen mukaansa yhtiön uusiutuvien globaalien tuotteiden tuotanto ja markkinointi on täysin erilaista liiketoimintaa kuin pohjoismainen fossiilinen öljynjalostus.

Löytyy suurista institutionaalisistakin sijoittajista vielä uskoa Nesteen käänteeseen.

Kauppalehden mukaan eläkeyhtiö Varma osti maaliskuussa runsaat yhdeksän miljoonaa polttoaineyhtiö Nesteen osaketta.Varman Neste-omistus kasvoi helmikuun lopun tilanteeseen nähden peräti 80 prosenttia. Varma omisti maaliskuun lopulla yli 20 miljoonaa Nesteen osaketta.

Nesteen madonluvut vaikeassa markkinatilanteessa

Nestettä vuosina viime vuosina ostaneet sijoittajat ovat siis joutuneet jatkuvasti pettymään, kun odotettua tulos- ja kurssikäännettä ei ole tullut.

Neste teki viime vuonna tappiollisen tuloksen. Yhtiön tilikauden tappio oli 95 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli useita toiminnallisia haasteita jalostamoilla. Kuitenkin Nesteen tulosrivien alimman rivin madonluvut eivät johdu pelkästään tilapäisistä tuotantovaikeuksista, vaan ongelmat ovat syvällisempiä. Sekä uusiutuvien tuotteiden että öljytuotteiden markkinat ovat muuttuneet merkittävästi Nesteen kannalta epäedullisempaan suuntaan.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että uusiutuvien polttoaineiden toimialalle on tullut lukuisia uusia kilpailijoita ja uutta kapasiteettia vuoden 2024 aikana.

”Alueellisista eroista huolimatta globaali ylikapasiteetti johti uusiutuvien polttoaineiden myyntihintojen laskuun ja jäte- ja tähderaaka-aineiden kasvaneeseen kysyntään. Lisäksi fossiilisen dieselin hinnan lasku heikensi osaltaan Uusiutuvien tuotteiden myyntihintoja. Näin ollen myyntimarginaalit putosivat selvästi edellisvuosien tason alapuolelle”, Malinen kertoo.

Yhtiö odottaa maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuuden aiheuttavan edelleen epävakautta markkinoilla. Uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla on jatkossakin ylitarjontaa, minkä vuoksi markkina on haastava vuonna 2025.

Neste odottaa sekä uusiutuvien tuotteiden että öljytuotteiden myyntimäärien vuonna 2025 olevan korkeammalla tasolla kuin vuonna 2024.

Luottoluokittaja Moody’s Ratings laski maaliskuussa Nesteen näkymät vakaista negatiivisiksi. Luottoluokittaja säilyttää kuitenkin pitkäaikaisen liikkeeseenlaskijaluokituksen A3-tasolla.

Moody’sin mukaan Nesteen negatiiviset näkymät johtuvat nopeasti heikkenevästä kannattavuudesta, joka johtuu uusiutuvien polttoaineiden ylitarjonnasta.

Moody’s Ratingsin varatoimitusjohtaja ja johtava analyytikko Janko Lukac arvioi, että tämän tilanteen voi ennustaa jatkuvan vuonna 2025, eikä sitä täysin kompensoi osinkojen merkittävä leikkaus ja odotukset rakenteellisesti kasvavista loppumarkkinoista vuoden 2025 jälkeen.