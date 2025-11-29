Datakeskukset ovat Wärtsilän kasvuajuri

Teknologiayhtiö Wärtsilä jatkaa kasvuaan datakeskusten sähköntuotantoratkaisuissa. Samalla yhtiön osake on kivunnut tänä vuonna jo yli 60 prosenttia. Kurssinousun taustalla lienee sijoittajien odotukset datakeskusten tuomasta mahdollisuudesta Wärtsilän Energy-segmentille.

Wärtsilän Energy-segmentti toimittaa sähköjärjestelmiä tasapainottavia moottorivoimaloita, hybridiratkaisuja ja niihin liittyvää elinkaaripalvelua eri polttoaineilla, joihin kuuluvat myös tulevaisuuden hiilineutraaleja polttoaineita hyödyntävät ratkaisut. Segmentin rooli on käytännössä toimia joustavan kapasiteetin ja säätövoiman tarjoajana, joka mahdollistaa vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman integroinnin sähköverkkoihin sekä vastaa asiakkaiden tarpeeseen luotettavasta, nopeasti käynnistyvästä tuotannosta.

Vuoden 2025 alusta Energy on raportoinnissa erotettu omaksi kokonaisuudekseen erillään energian varastointiliiketoiminnasta, mikä alleviivaa sen profiilia nimenomaan voimalaitos- ja elinkaariliiketoimintana.​

Segmentin tärkeimpiä kasvuajureita ovat sähköistymisen kiihdyttämä maailmanlaajuinen sähkönkysynnän kasvu ja uusiutuvan energian yleistyminen, jotka lisäävät nopean ja joustavan säätökapasiteetin tarvetta. Uusiutuvat ovat useilla markkinoilla jo edullisin tapa tuottaa perusenergiaa, mutta niiden vaihtelevuutta tasapainottamaan tarvitaan juuri Wärtsilän tarjoamia ratkaisuita, minkä yhtiö näkee pitkän aikavälin rakenteellisena kysyntäajurina.

Lisäksi datakeskus- ja erityisesti tekoälyvetoinen kapasiteettibuumi avaa yhtiölle uusia mahdollisuuksia niin sanotussa off-grid- ja baseload-voimalaitoksissa. Niissä moottorivoimaloiden modulaarisuus, korkea hyötysuhde ja joustavuus tekevät niistä kilpailukykyisen vaihtoehdon etenkin Yhdysvalloissa.

Off-grid-voimalaitos tarkoittaa sähkön tuotantokokonaisuutta, joka toimii kokonaan ilman liittymää valtakunnalliseen sähköverkkoon. Baseload-voimalaitos taas on tuotantoyksikkö, joka on suunniteltu ajettavaksi tasaisella, korkealla käyttöasteella ympäri vuorokauden kattamaan verkon tai yksittäisen asiakkaan peruskuorman.

Yhtiö kertoi 20. marraskuuta toimittavansa 27 päävoimanlähteenä toimivaa moottoria uuteen Yhdysvalloissa rakenteilla olevaan datakeskukseen.

Yhteensä 507 megawatin tehoiset Wärtsilä 50SG -moottorit tuottavat sähköä datakeskukselle paikan päällä. Moottoreiden polttoaineena käytetään maakaasua, ja ne voidaan muuttaa myöhemmin käyttämään kestäviä polttoaineita.

Moottorit toimitetaan vuonna 2027. Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2025 neljännelle neljännekselle.

Datakeskuksia kiinnostavat kantaverkosta riippumattomat ratkaisut

Datakeskukset ovat tärkeitä nykypäivän digitalouden kehitykselle, mutta kuluttavat valtavasti sähköä. Samalla käytettävyysaikaa ja luotettavuutta koskevat vaatimukset ovat tiukat. Tasaisen ja luotettavan sähkön saanti sähköverkosta ei ole taattua, sillä perinteisissä energiajärjestelmissä esiintyy usein kapasiteettirajoitteita, tehottomuutta ja epävakautta.

Wärtsilän mukaan tästä syystä monet datakeskusrakennuttajat päätyvät valitsemaan pääasialliseen sähkön tuotantoon kantaverkosta riippumattomia ratkaisuja, kuten moottorivoimalaitoksia, varmistaakseen luotettavan sähkön saannin nopeasti.

Rakenteilla olevaan datakeskukseen Wärtsilän moottorit valittiin kilpailevien teknologioiden sijaan useista syistä. Etuihin lukeutuu muun muassa moottoreiden kyky toimia täydellä kapasiteetilla myös yli 37,8 asteen lämpötiloissa.

Wärtsilän moottorivoimalaitokset ovat kilpailukykyisiä

Wärtsilä pystyy myös takaamaan voimalan alhaiset päästöt. Tämä yhdistettynä Wärtsilän moottoreiden johtavaan polttoainetehokkuuteen auttaa asiakkaita saavuttamaan kestävyystavoitteensa.

”Kantaverkosta riippumattomien ratkaisuidemme ansiosta viive kantaverkkoon liittymisestä ei aiheuta haasteita. Ratkaisuillamme on myös useita muita etuja. Wärtsilän modulaariset moottorivoimalaitokset varmistavat sähkön luotettavan saatavuuden myös huollon aikana, ja ne nostavat nopeasti sähköntuotannon tehoa sähkön tarpeen vaihdellessa. Moottorivoimalaitosten kapasiteettia voi myös lisätä nopeasti datakeskusten kasvaessa, ja ne toimivat tehokkaasti myös vaativimmissa ympäristöissä”, kertoo toteaa Wärtsilä Energian johtaja ja konsernin johtokunnan jäsen Anders Lindberg.

Lisäksi Wärtsilän moottorivoimalaitokset käyttävät merkittävästi vähemmän polttoainetta ja vettä kuin muut teknologiat.

”Nämä vahvuudet tekevät Wärtsilän ratkaisuista ihanteellisen ratkaisun kustannustehokkaisiin, resilientteihin ja tulevaisuuden vaatimuksiin vastaaviin datakeskuksiin”, Lindberg kertoo.

Wärtsilä on toimittanut tähän mennessä 79 gigawattia voimalakapasiteettia maailmanlaajuisesti. Yhdysvaltoihin yhtiö on toimittanut noin 80 voimalaitosta, joiden yhteiskapasiteetti on kuusi gigawattia.

Kuten Wärtsilä totesi tämän vuoden kolmannen kvartaalin raportissa, datakeskusmarkkina tarjoaa kasvumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Maan odotetaan nousevan maailman kärkeen datakeskusten kasvussa vuoteen 2030 mennessä.

Energian tarve kasvaa voimakkaasti

Energiankysyntä kasvaa Yhdysvalloissa nopeasti, ja asiakkaat sekä markkina ymmärtävät yhä paremmin joustavien teknologioiden – moottoriteknologian ja energian varastoinnin – edut kohtuuhintaisen, luotettavan ja kestävän energian tuotannossa.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että investoinnit uusiutuvaan energiaan, sähköverkkoihin ja energianvarastointiin saavuttavan jälleen uuden ennätyksen vuonna 2025 ja että investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin vähenevät.

Myös BloombergNEF raportoi tuuli- ja aurinkoenergiainvestointien kasvaneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla verrattuna vuoden 2024 ensimmäiseen puoliskoon.

Wärtsilä odottaa energiasiirtymän jatkuvan nopeana, koska keskeinen tuuli- ja aurinkovoiman kapasiteettikasvun moottori on taloudellinen kannattavuus.



