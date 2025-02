BBS-Bioactive Bone Substitutes on asetettu konkurssiin. Yhtiön lainaneuvottelut ovat kariutuneet tuloksettomina.

Luunimplanttia kehittänyt pörssiyhtiö BBS on asetettu konkurssiin

Helsingin pörssin First North -listalla oleva BBS-Bioactive Bone Substitutes on asetettu konkurssiin Oulun käräjäoikeuden päätöksellä 17. maaliskuuta. Oulun käräjäoikeus määräsi konkurssipesälle pesänhoitajan, joka vastaa konkurssimenettelyn etenemisestä.

Aiemmin 12. maaliskuuta BBS-Bioactive Bone Substitutes -yhtiön hallitus päätti yhtiön konkurssihakemuksen jättämisestä Oulun käräjäoikeuteen, koska yhtiön käymät lainaneuvottelut olivat päättyneet tuloksettomina. Lainaneuvottelujen kariutuminen estää BBS:n tarvittavan lyhyen aikavälin rahoituksen turvaamisen ja yhtiön toiminnan jatkamisen.

Yhtiö neuvotteli lisärahoituksesta valikoitujen osakkeenomistajien kanssa. BBS kertoi arvioivansa myös strategisia rahoitusratkaisuja, joista ensisijaisena vaihtoehtona olisivat liiketoiminnan tai osakkeiden myynti.

Rahoitusratkaisua ei kuitenkaan löytynyt.

”Huolimatta laajoista yrityksistä löytää kestävä taloudellinen ja operatiivinen ratkaisu, yhtiön hallitus on todennut, että liiketoiminnan jatkaminen ei ole mahdollista”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Jalovaara.

BBS:n tilanne vaikeutui viime vuoden lopulla merkittävästi, kun yhtiön CE-merkintähakemus hylättiin kliinisen tutkimuksen liian alhaisen koehenkilöiden määrän vuoksi. Yhtiö jätti CE-merkintähakemuksen sen luusiirteenkorvikkeelle vuonna 2022.

CE-merkintäprosessin keskeytyminen teki yhtiön tulevaisuuden näkymistä erittäin epävarmat. Lisäksi rahoitusriskit nousivat korkeaksi, kun BBS kertoi syyskuun lopussa rahavarojen riittävän noin viideksi kuukaudeksi.

Kurssista johtuen BBS-Bioactive Bone Substitutes ei julkaise aiemmin annetusta tiedotteesta poiketen tilinpäätöstiedotetta vuodelta 2024. Myöskään konkurssipesä ei julkaise tiedotetta.

Yhtiö ei tule julkaisemaan aiemmassa tiedotteessa mainittuja muita tiedotteita konkurssista johtuen.

BBS:n osake on romahtanut vuodessa yli 90 prosenttia.

Oululainen BBS-Bioactive Bone Substitutes on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka lääketehdasluvan saanut tehdas sijaitsee Reisjärvellä. Yhtiö on kehittänyt uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Sen tavoitteena on ollut tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa.