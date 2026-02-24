Opiskelijatiimi analysoi Inderesin osakkeen perinpohjaisesti

Inderesin liikevaihto kasvoi hieman alle neljä prosenttia vuonna 2025 sekä kertaeristä oikaistu kannattavuus pysyi lähes viime vuoden tasolla. Liikearvon poistoista oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi hivenen 96 senttiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi jo noin 12 prosenttia.

Vahva kassavirta antaa mahdollisuuden palauttaa varoja omistajille. Yhtiö lähes puolitti osingon ja aloitti leikkauksen vastapainoksi omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Sen puitteissa Inderes voi ostaa takaisin neljä prosenttia osakekannasta. Kokonaisuudessaan omistajille palautettava pääoma on suurempi kuin viime vuonna.

Analyysitalosta itsestään on tehty niukasti osakeanalyysia, joten Inderes on valjastanut tehtävään opiskelijat. Inderes haluaa tarjota opiskelijoille mahdollisuuden tehdä analyysityötä jo opiskelujen aikana, ja lisätä Inderesin läpinäkyvyyttä sijoituskohteena.

Tänä vuonna analyysin ovat tuottaneet Vaasan yliopiston rahoituksen opiskelijat Tino Korjala, Joonas Sjöblom ja Matias Sainio. Opiskelijat tuottavat analyysia Inderesin osakkeesta seuraavan vuoden ajan ja saavat 10 000 euron kokonaispalkkion. Yli 60-sivuinen analyysi käsittelee yhtiötä perinpohjaisesti.

Inderes on kasvanut keskimäärin 17 prosentin vuotuista vauhtia vuodesta 2020. Liikevaihto ylsi viime vuonna 19,1 miljoonaan euroon. Lähes 61 prosenttia liikevaihdosta oli luonteeltaan toistuvaa.

Inderesin osakkeen ja yleisindeksin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Inderes tunnetaan osakeanalyysista se on yhtiön kannattavin osa. Sillä on 142 maksukykyistä pörssiyhtiöasiakasta. Viimeisin vuosikertomus kertoo, että lukumäärä laski kahdella. Inderesin analyytikot seuraavat tyypillisesti alle kymmentä yhtiötä, mutta tekoälyn tuottavuusparannuksen tulisi mahdollistaa korkeampi seurattavien yhtiöiden lukumäärän, opiskelijat arvioivat.

Suomessa Inderesin vahvuutena on laaja sijoittajayhteisö. Osaketutkimuksen laajentaminen Ruotsissa on ollut takkuista, ja Inderes etsii yhä oikeaa mallia palvelun kaupallistamiseen. Toimitusjohtaja Mikael Rautasen mukaan taloudellisia panostuksia ei kasvateta ennen kuin oikea malli on löytynyt.

Tanskassa Inderes omistaa viidenneksen HC Andersen Capitalista, joka lisensoi Inderesin alustaa maassa. Vuonna 2024 yhtiö kasvoi 23 prosenttia, vaikka Tanskan markkina on ollut vaikea monien yhtiöiden poistuessa pörssistä.

Inderesillä on kolme liiketoimintaa. Suurimmaksi on kasvanut tapahtumaliiketoiminta, joka tuo 46 prosenttia liikevaihdosta. Inderesilla on noin 300 tapahtuma-asiakasta. Tapahtumat tuottavat sisältöä Inderesin yhteisölle ja laaja yhteisö näkyvyyttä asiakkaille. Vuonna 2025 tapahtumaliiketoiminta kasvoi vain kaksi prosenttia osin Ruotsissa kohdattujen haasteiden takia.

Nopeimmin kasvava osa on ohjelmistoliiketoiminta, joka kasvoi 22 prosenttia vuonna 2025. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että kasvuvauhti puolittui, kun suuremmat kantaluvut tulevat vastaan. Ohjelmistoliiketoiminta tekee vielä tappiota, mutta liiketappio kaveni viime vuonna kahdeksasta prosentista kahteen.

Opiskelijakolmikko kirjoittaa, että Inderesin erottava tekijänä kilpailussa on sen oma Videosync-ohjelmisto tapahtumien tallentamiseen ja välittämiseen. Viime vuoden aikana Inderes paketoi ohjelmistotarjooman yhdelle alustalle ja asiakkaat ovat ottaneet sen myönteisesti vastaan.

Ohjelmistoliiketoiminta on Inderesille skaalautuva ja kasvava liiketoiminta, ja yhtiöllä on mahdollisuus ylittää analyysin odotukset ohjelmistoliiketoiminnan avulla. Sen saavutettavissa oleva asiakaskunta on laajempi ja kansainvälistyminen nähdään helpommaksi toteuttaa.

Analyysissaan opiskelijat arvioivat Inderesin osakkeen käyväksi arvoksi 19,7 euroa kahden eri skenaarion lopputulemana. Jos kansainvälinen kasvu ei toteudu ja Suomen markkinakehitys jatkuu vaisuna, osakkeessa on yhä laskuvaraa. He uskovat, että omien osakkeiden takaisinosto on johdon ääneenlausumaton kannanotto osakkeen arvostuksesta ja vain tilapäinen tapa luoda omistaja-arvoa.

Inderesin kohdemarkkinoilla, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, on 1250 listattua yritystä. Esimerkiksi norjalainen investointipankki, ABG Sundal Collier, seuraa Skandinaviassa neljää sataa yhtiötä, joista satakunta on maksettua tutkimusta.

Opiskelijoiden lisäksi Inderesistä tuottaa osaketutkimusta myös ruotsalaispankki SEB. Vuoden 2025 tulosjulkistuksen jäljiltä SEB laski Inderesin käyvän arvon 18-20 euroon aiemmasta 19-21 eurosta. SEB ennustaa Inderesin liikevaihdon kasvavan kuuden prosentin tahtia vuoteen 2028 saakka. Pankki laski tulosennusteitaan, koska kansainvälistyminen aiheuttaa kulupaineita. Se näkee kuitenkin Ruotsin myynnissä paranevia piirteitä.